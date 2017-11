Compartir Tweet



WhatsApp





La vicepresidenta de la República Lucía Topolansky respondió al argumento dado por legisladores del grupo de Raúl Sendic sobre la decisión de suspender el subsidio hasta el 2020 para evitar el manoseo. “Si esta situación se concreta en una nota retirando el pedido, el pronunciamiento ya no tiene sentido”, afirmó. Topolansky aseguró que no recibió una comunicación oficial del Tribunal de Cuentas que había decidido observar el subsidio habilitado a Sendic a partir de ahora.

“Nosotros trabajamos y no sabíamos que iba a suceder esa situación de renuncia entonces vamos a esperar a ver si llega esa comunicación”, sentenció. Ante esto Topolansky reclama explicaciones: “Lo que estoy preguntando al Tribunal es otra cosa: ¿cuál es el criterio nuevo y por qué se adoptó un criterio nuevo? Hasta que no tenga una respuesta no voy a opinar”. La Lista 711 decidió pedirle a la vicepresidenta Lucía Topolansky que no reiterase el gasto.

El jueves por la mañana en una reunión del sector, Sendic expresó su intención de que no se reiterara el gasto y renunció a cobrar los US$ 13.000 mensuales que le correspondían por ley. El Tribunal de Cuentas, solo puede cobrar el subsidio en el año 2020, aunque el sector “está seguro que será senador”.

Aunque su único ingreso es ese, Sendic tomó la decisión de actar el fallo del TCR y no insistir con el cobro para evitar una nueva polémica y más exposición mediática. Lo comunicó después de un análisis crítico que hizo la dirección de la Lista 711 sobre el fallo del Tribunal de Cuentas. Sendic había defendido el cobro de su subsidio bajo el argumento de que es su “único ingreso”.

“Es el único ingreso que tengo. Yo no me enriquecí en la política, no tengo campos ni estaciones de servicio, como se ha dicho”, apuntó en relación a la partida de dinero que recibirá una vez que el Tribunal de Cuentas lo ratifique, según consignó el portal Ecos.

Según El País, a partir de esta situación, una posibilidad que se maneja es que perciba un salario de parte del sector con los aportes mensuales que realizan los legisladores. “Nosotros vamos a ayudar como a cualquier compañero que se queda sin trabajo. Cualquier ciudadano tiene que pensar qué salida económica tiene”, afirmó el diputado Saúl Aristimuño.

Aristimuño manifestó que es una “decisión de la 711” el hecho de que no sea reiterado el pedido de subsidio por parte de la vicepresidenta, a quien el propio Sendic le transmitió la resolución. “Ya para nosotros alcanza, hay una decisión del Tribunal de Cuentas”, afirmó y luego calificó de “manoseo inaceptable” la resolución del Tribunal cuestionando “las filtraciones en la prensa”. “Dijimos para nosotros esto ya colmó el vaso”, indicó.

“Discriminación”

La Lista de Sendic cuestiona el hecho que el contador delegado del Tribunal de Cuentas no observara los subsidios aprobados en la Cámara de Representantes para los diputados Edgardo Mier (Partido Nacional) y Gonzalo Mujica. Desde el sector acusan al organismo de “discriminación” hacia el exvicepresidente.