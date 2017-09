Compartir Tweet



El Comité Central del Partido Comunista se reúne en esta jornada para definir los lineamientos de trabajo de cara al Plenario Nacional del 9 de setiembre, donde se analizará el fallo del Tribunal de Conducta Política sobre el uso que Raúl Sendic le dio a las tarjetas corporativas de Ancap.

“Tenemos que bajar la pelota al piso, descomprimir, y no seguir tirando leña al fuego”, dijo el diputado Gerardo Núñez a LA REPÚBLICA, añadiendo que hay que seguir apostando a construir acuerdos, pensando en dejar lo mejor parado al Frente Amplio ya que un “Frente dividido es el mejor favor que le podemos hacer a la derecha.

“El Partido Comunista ha mostrado una posición de construir los máximos acuerdos posibles”, dijo Gerardo Núñez de cara al Plenario Nacional. De todas formas, “con las armas que tenemos, ya que el fallo del TCP se conocerá el lunes, nos manejaremos”, expresó respecto a la posible postura que tomará el Comité, además de tratar el “escenario a nivel político”.

Para el legislador en el Frente Amplio “hay que hacer el esfuerzo para desdramatizar un poco la situación. Creo que hay una construcción de mucha presión entorno a este plenario. El esfuerzo de todos los grupos políticos y de los militantes del Frente, tiene que ser por bajar la pelota al piso y descomprimir lo más posible para que esto permita analizar con cabeza fría. El debate que se pueda llegar a dar en el Plenario se de de la mejor manera como tantas otras veces se ha dado”.

Si bien los sectores del Frente Amplio y las bases están discutiendo entre si sobre una posible postura a tomar el 9 de setiembre, para que el Plenario Nacional tome una definición se tienen que lograr cuatro quintos de los votos (140 de 175), lo cual a priori parece difícil en un tema tan delicado.

Para Núñez en el “Frente Amplio siempre existe la vocación de construir mayorías, de construir amplios consensos y esta imagino que no será la excepción, porque la inmensa mayoría del Frente Amplio, más allá que los sectores manifiesten matices en sus posiciones, tiene claro que este es un Plenario que hay que salir de la mejor manera, para proteger al Frente Amplio, para proteger al gobierno y obviamente para proteger a los compañeros y compañeras que integran la fuerza política”.

Esto “sin perder de vista los objetivos políticos que tenemos para Uruguay. La necesidad de mantener arriba a nuestra fuerza política, sigue siendo avanzar en más conquistar y transformaciones que beneficien a los uruguayos”.

Consultado sobre que era prioritario para el diputado entre el gobierno, el Frente Amplio y la figura de Raúl Sendic, Gerardo Núñez no dudó y expresó que “el Frente Amplio es la fuerza que posibilita todo lo demás. Sin Frente Amplio no hay gobierno”, dijo, recordando que siempre hay que tener presente que “sin compañeros y sin compañeras que han dejado muchísimas cosas en esta construcción histórica, tampoco existiría Frente Amplio”.

“Sobredimensiona una situación política”

La Lista 51 (PAIS) del Frente Amplio propuso que si en el Plenario Nacional no hay alguna resolución se realice un plebiscito interno. El comunista opinó respecto a esta posibilidad la cual, a su entender, “sobredimensiona una situación política que obviamente hay que analizar en profundidad y de manera detenida pero no sobredimensionando las cosas”. Además añadió: “Tenemos que descomprimir lo máximo posible y no seguir tirando leña al fuego. Hay que apostar a que se pueda construir una salida de acuerdos, una salida que conforme a la mayoría del FA y tratando de que esto no nos descentre.

El mejor favor que le podemos hacer a la derecha, esa derecha que viene por recortar conquistas sociales, que viene valentonada por todo lo que está pasando en la región, el mejor favor para la derecha es encontrar un Frente Amplio dividido e inmerso en discusiones internas que nos quite la perspectiva de transformación que es para lo que la gente nos votó”.