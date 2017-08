Compartir Tweet



José Mujica dijo a LA REPÚBLICA que es probable que las bases impongan “esperar que la justicia se expida” para que el Plenario Nacional toe una decisión sobre el fallo del Tribunal de Disciplina sobre Raúl Sendic. El PCU no comparte esta idea, esperando que el 9 de setiembre se tome una resolución que “cierre definitivamente el tema”, dijo Juan Castillo, secretario general, indicando que “sería lo menos doloroso”. Desde la 711 señalan que las bases trancarán el posible fallo del Plenario Nacional para que el mismo no cause presión en la Justicia.

El expresidente José Mujica dijo a LA REPÚBLICA estar convencido de que el Plenario Nacional, donde se analizará el fallo sobre Raúl Sendic y el uso que le dio a las tarde no será “una carnicería” como se especula, porque las bases harán pesar su criterio “y no les gusta los líos internos”. “No va a pasar nada. Las bases van a imponer un margen de prudencia y van a recoger con mucha atención lo que diga el tribunal de disciplina, pero es probable que esperen que la justicia se expida, para tener un elemento más global y poder tomar decisiones. Pienso, por lo que escuché en algún Comité que puede pasar eso”.

A las declaraciones del senador y líder del MPP se sumaron las de fuentes de la Lista 711, quienes indicaron que las bases trancarán el posible fallo del Plenario para no causar presión en los jueces.

El Secretario General del PCU, Juan Castillo, entrevistado por LA REPÚBLICAdemostró no estar muy afín de esta propuesta de las bases: “Partiendo de la base que los comunistas no tenemos fijada una opinión, el escenario más constructivo y más favorable para el Frente Amplio es lograr el quórum lo más rápido posible, el sábado 9 (de setiembre) escuchar el informe y tener una propuesta de resolución que cierre definitivamente el tema. Eso dentro de todo lo doloroso que ha sido el proceso, sería lo menos doloroso resolver de una este problema”, manifestó esperando que el problema en cuestión se termine lo antes posible.

De cara al Plenario, Castillo dijo sobre una posible postura de cara al Plenario que “los comunistas todavía no tenemos una posición tomada de cara al Plenario, estamos trabajando”. “No pensamos ir con libretos propios, pensamos construir un libreto conjunto, un libreto colectivo. Estamos trabajando para encontrar un consenso, una propuesta que esperamos sea no sé si única pero al menos mayoritaria”.

Del planteo también opinaron desde el Partido Socialista. El diputado Roberto Chiazzaro señaló a LA REPÚBLICA que esperar el fallo de la Justicia para que el Plenario pueda tomar una decisión sobre la situación de Raúl Sendic, es una posible postura a tomar pero primero hay que saber el dictamen del TCP: “Quizás el fallo amerite a tomar esa decisión. Quizás el Tribunal de Conducta Política nos conduce a esa solución, pero hasta que no tengamos el contenido del fallo y los documentos que lo avalen no podemos anticiparnos”, manifestó.

Ya lo dijo el general

El presidente de la Cámara de Representantes, José Carlos Mahía, entrevistado por REPÚBLICA Radio que se emite por LaCatorce10, opinó respecto al caso Sendic indicando que “me preocupa el próximo Plenario”. “Lo que esta fuerza política tiene que hacer es aplicar la máxima del general Seregni y pensar en la mañana siguiente. No podemos perder jamás esa perspectiva porque está muy ligada al Frente Amplio. Seguramente en estos próximos días estaremos conversando con compañeros para ver cómo se desenvuelve el plenario, pero es responsabilidad de todos cuidar estas cuestiones”, manifestó.

Finalizando advirtió que no se puede ignorar la presión que se está ejerciendo sobre el Frente Amplio y que es importante visualizar que hay una campaña que pone en cuestionamiento las acciones tanto del vicepresidente como de la fuerza política en su conjunto. “No es casual que todos los días haya comentarios y titulares. Uno tiene que saber que hay cuestiones objetivas e intereses subjetivos. Yo no soy de las personas que le guste contestar con evasivas, pero en este caso prefiero laudar las cosas con calma para poder llegar a las mejores conclusiones”.

“Si hay desvíos, esa conducta debe ser sancionada”

Milton Romani, exsecretario de la Junta Nacional de Drogas, se refirió a la situación de Raúl Sendic, donde señaló que “para mi, que un Tribunal de Conducta Política me diga que me desvié es una sanción moral ilevantable”, dijo a Radio Uruguay. Apuntando al líder de la Lista 711 y cuestionando su accionar, Romani dijo: “Loco, cantame la justa. Antes de presentarte al Tribunal decime.

Me tenés que hacer las señas”, señaló. “Tenemos debilidades, cometemos macanas y no hay mecanismo más poderoso que un tipo que diga la verdad y diga: me equivoqué”, sostuvo y lamentó que ahora hay “todo un lío con el Tribunal de Conducta Política”. Respecto a la posible sanción al vicepresidente, el exsecretario manifestó: “Si hay desvíos en la conducta ética del gobernante, esa conducta debe ser sancionada. Se puede tener un acto de comprensión humana pero el Frente Amplio no puede dejar de señalar si hay una conducta incorrecta”.