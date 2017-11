Por: Marcelo Hernández

Días atrás, Uruguay volvió a tener a dos mujeres ocupando la máxima responsabilidad en el Poder Ejecutivo. Una, al frente de la Presidencia de la República, la senadora Lucía Topolansky y otra, la senadora Patricia Ayala, en la Vicepresidencia. Dos mujeres de izquierda, del Frente Amplio y del Movimiento de Participación Popular (MPP).

En ese contexto es que LA REPÚBLICA volvió a dialogar con la que fuera hasta este viernes 17 de noviembre y durante 5 días, nuevamente la Vicepresidenta de todos los uruguayos, la fonoaudióloga artíguense Patricia Ayala, senadora por la lista 609-MPP-FA, que viene desde su casa en El Pinar en ómnibus a su trabajo en el Senado, porque vendió su auto, situación que toma con normalidad absoluta debido a que en la vida nunca le faltó nada, pero tampoco nunca le sobró.

¿Cuáles son los proyectos a nivel parlamentario que son prioridad de tratar por parte de la bancada del FA en función del programa de gobierno del partido de izquierda para lo que queda del 2017?

Este año estamos con el impuesto a las pensiones y jubilaciones más altas de los militares que ya fue aprobado en comisión de Hacienda, y que en los próximos días ingresará a plenario, y es primera cámara. Esto ocurrirá antes de fin de mes. Luego irá a Diputados. Esta es una prioridad. Después está el tema “cincuentones” que se está tratando en Diputados, pero que lo venimos trabajando en el FA de forma bicameral, con la idea que ni bien se aprueba en la Cámara Baja, llegue al Senado y se apruebe como viene, que será pronto con todos sus detalles. La Intención es que esto suceda este año.

La otra propuesta que estaba para este año es el de una vida libre de violencia hacia las mujeres basada en género que este jueves fue aprobado en Senado y ahora pasa a Diputados.

Otra de las prioridades que teníamos para estas semanas finales era el de trata que también ya se aprobó, y tiene media sanción.

Lo que nos estaría quedando y ya está en el orden del día, pero que no pudimos tratarlo este miércoles porque la discusión de otros temas consumió mucho tiempo, es el del sistema de subsidio a los habitacional y el de terminal fluvial-marítima, que corresponde al dique Mauá. Estos serán abordados en la próxima sesión del Senado (que será esta semana).

También vuelve al Senado con modificaciones es el de Zona Franca. Lo habíamos aprobado en la Cámara alta, fue a la Baja, y allí le efectuaron unos cambios, y por eso retorna. Pienso que en alguna extraordinaria que hagamos este mes eso ya puede quedar aprobado porque también es prioridad de este 2017.

¿También están trabajando algunas modificaciones al de Inclusión Financiera?

Sí, lo estamos trabajando, pero no hemos cerrado aún algunos aspectos. Ya tenemos sobre aranceles a tarjetas de crédito y débito. Hicimos un trabajo conjunto con la bancada del FA, el Ministerio de Economía y con partidos de la oposición, y estamos llegando a un documento. Quedamos que algunas cosas las vamos a aprobar por ley, otras por acuerdo y algunas por resoluciones o decretos del Poder Ejecutivo. Esperemos que esto esté cerrado y aprobado antes de fin de año.

¿O sea se prevé bajar varias tasas?

Es un mix de cosas. Para el débito lo que hemos acordado es bastante beneficioso, para el crédito no tanto como quisiéramos, pero si hay un cronograma para adelante que irán bajando los aranceles y la dispersión. También algunas cuestiones sobre donde no hay un acceso fácil a cajeros y bancos, y allí ver que puedan cobrar de una vez los sueldos o acceder al líquido de una manera fácil.

¿Y en lo que respecta a los empresarios que se quejaron de los altos aranceles y de los tiempos para cobrar?

También estamos trabajando con ellos. Ya se les presentaron los cambios que se plantean,

Junto con Economía. Ellos presentaron algunas contraofertas, las que se van a estudiar para ver cuales se pueden tomar en cuenta y cuáles no.

¿Algún otro tema a tratar aún en 2017?

Hay dos más que nos gustaría abordar, aunque no sé si nos darán los tiempos. Incluso uno ni siquiera entró que es el de las leyes orgánicas de los militares, por lo que este será difícil. Y la otra sí que está en estudio y tratamiento de una de las comisiones es la mal llamada Caja Militar.

Probablemente estos dos queden para 2018 y ahí serán la prioridad máxima del Legislativo.

¿Después que pasó la primera experiencia como Vicepresidenta y esa suma responsabilidad que ello significa, cómo fue esta segunda oportunidad?

La primera fue complicada de trabajo porque tuve Rendición de Cuentas, y esas son sesiones agotadoras, y en esta fue la primera vez que participé en un Consejo de Ministros y recibimos al director general de la OIT, y otras reuniones más curriculares. Además dos días y dos sesiones largas de violencia y de trata, pero lo bueno que salieron por unanimidad uno y por amplia mayoría el otro.

Eso muestra la suma importancia de estos temas para todos. No es menor que salga con el acuerdo de todos. Por este 2017 no me toca más ocupara la vice porque el Presidente no viaja, pero en los dos años que quedan seguramente me tocará de nuevo y espero cada vez estar más a la altura del caso.

¿Qué te queda de estas experiencias? ¿Te dan ganas de seguir trabajando en temas legislativos o esto te hace pensar seriamente volver a la parte más de gestión y volver a postularte a la Intendencia de Artigas, tu departamento?

Me han preguntado mucho que pienso para mi futuro político y hacia donde me proyecto. En vida estoy para la militancia y para el país, siempre, pero en lo individual es hoy, mañana veremos qué pasa. No pienso en nada para el 2020, sólo quiero ser yo.

¿No dejarías la política?

No, porque es parte de mi esencia. No tengo aspiración de ocupar este u otro lugar. Lo que toque. Si toca Comité de Base, vamo’ arriba !!!

¿Pepe Presidente?

Consultada de cómo ve a “Pepe” Mujica para el 2019 y la campaña, y una posible candidatura a la Presidencia de la República, Ayala respondió: “viste como cuando te dicen en las encuestas no sabe no contesta. El compromiso con la militancia la tiene. Veremos qué nos depara el futuro de este país a todos”.

La vivienda, una de sus prioridades

Al preguntársele qué proyectos en especial le gustaría, en base a su perfil, y más allá de las prioridades de la bancada y del programa del FA, que se aprobaran en la presente legislatura, Ayala indicó que “hemos planteado en la bancada la mayoría de las iniciativas. Salió el de trata, el de violencia de género que lo defendí, y quiero también que salga el de subsidio habitacional, porque está muy bueno para la gente. Son algunas modificaciones a la ley que van a ser muy buenas para la gente”.

La senadora agregó que “una de las cosas que había planteado ni bien asumí el Senado fue lo de las ecografías ecocardiofetales, las que ya se están implementando sin necesitar ley y eso me parece muy bueno porque beneficia al que estar por nacer y una buena relación costo-beneficio”.

Militante del FA y con 28 años en el MPP

Patricia Ayala (Artigas, 25 de agosto de 1966) es una fonoaudióloga, política y legisladora uruguaya. Fue intendenta departamental de Artigas en el período julio 2010 – julio 2015 y es senadora de la República por el Espacio 609 del Frente Amplio (FA).

Trayectoria

Sus padres fueron militantes del MLN y estuvieron presos durante la dictadura; él 11 años en el penal de Libertad y ella un año en Artigas.

Se graduó como fonoaudióloga en la Universidad de la República. Desde su juventud es militante del FA y desde 1989 integra el Movimiento de Participación Popular (MPP).

En las elecciones departamentales de mayo de 2005 fue electa edila para integrar la Junta Departamental de Artigas durante el período 2005 – 2010.

En las elecciones nacionales de octubre de 2009 encabezó la lista departamental del Espacio 609 a la Cámara de Representantes, siendo electa como la primera diputada mujer de Artigas, para desempeñarse durante el quinquenio legislativo 2010 – 2015.

En los comicios departamentales y municipales del 9 de mayo de 2010 fue una de las candidatas del FA a la Intendencia. Resultó electa y fue la primera intendenta mujer de Artigas, función que asumió el 8 de julio de 2010 y cumplió hasta el 9 de julio de 2015, tras haber renunciado a la diputación.

En las elecciones nacionales de octubre de 2014 integró la plancha de candidatos al Senado del Espacio 609. Fue electa senadora, cargo en el que se desempeña durante la legislatura 2015 – 2020.