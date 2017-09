Durante 5 días dos mujeres gobernarán a los uruguayos

Por: Nicolás Silva

La senadora Patricia Ayala dijo a LA REPÚBLICA que este “hecho histórico” de que por primera vez nuestro país tenga una presidenta y una vicepresidenta al mando, lo cual sucederá desde el próximo sábado ante la salida de Tabaré Vázquez rumbo a Estados Unidos, “es parte de un proceso que viene dando el país a nivel cultural”, donde queda en evidencia el avance en materia de género.

El próximo sábado se dará un acontecimiento inédito en la historia de nuestro país ante la partida de Tabaré Vázquez a Estados Unidos, donde las jefas de Estado serán mujeres, siendo usted una de ellas. ¿Cómo ve este avance en materia de género?

Por un lado lo tomamos de gran forma porque es un hecho histórico que por primera vez dos mujeres estarán en los cargos más relevantes que son la presidencia y la vicepresidencia y eso muestra un nuevo logro. De todas formas no deja de ser ambiguo y contradictorio el sentimiento debido a que llega no en la mejor coyuntura por las razones que sucede.

Eso genera cierta contradicción en lo que siento. Igualmente por más que sea por pocos días, y se de esta manera habrán otras oportunidades por los viajes que tiene el Presidente en el año. Así que posiblemente esto se pueda volver a repetir.

Además esto marcará un precedente para que la presencia de mujeres en los principales cargos deje de ser noticia y se vea con la normalidad que debería tener el caso…

Exacto. Eso es parte de un proceso que viene dando el país a nivel cultural, y que se venimos dando no solo las mujeres, que estamos dando pasos a acceder a ciertos lugares de decisión, si las mujeres avanzamos es también porque los hombres comparten ese avance. Tampoco se trata en que nos permitan, no es eso, al contrario, vamos consensuando, acordando y llevándolo adelante. Se está dando en la sociedad en general, y me parece muy bueno que así sea.

En esto tener claro que es un cambio cultura en la sociedad. Este cambio cultural no requiere a lo que hago de la puerta de casa para afuera, sino refiere mucho de lo que hago de la puerta de casa para adentro y en esto hablar de nuestros gurises, qué es lo que ellos ven y oyen.

Fuiste vicepresidenta el pasado verano ¿cómo se dio esa situación?

Se dio porque viajó el Presidente de la República, Tabaré (Vázquez) quedó Raúl (Sendic) en su lugar y a Lucía, que le tocaba cubrir la vicepresidencia, en ese momento estaba viajando por lo que me tocó a mi cubrir el cargo, pero como era verano y fue por un fin de semana no se enteró nadie (risas).

¿Te esperabas esta posibilidad de estar a un paso de de la vicepresidencia con la chance de ser llamada a ocupar el cargo ante una eventual salida de Vázquez o Topolansky?

Estas son cosas que siempre sorprenden. No esperaba esta situación. Sinceramente me tocó estar en lugares sin yo haberlo pretendido. Pero en eso la tranquilidad de que es parte del trabajo colectivo de una organización política, y decisiones fueron en colectivo también. Además sorprende porque cuando yo asumo en el Senado soy la sexta senadora del sector más votado.

Surgió la posibilidad, Mujica no puede ser por cuestiones constitucionales, le toca a Lucia, después de ella vendrían Bonomi, en el Ministerio y Agazzi que no está, los suplentes no podían, y la que sigue soy yo.

¿Cómo se imagina a Topolansky como vicepresidenta?

Es un atrevimiento que yo de una opinión en ese sentido, pero estoy segura que Lucia es una compañera muy compacta y sólida para llevar adelante las tareas que le tocarán cumplir, y lo hará de la mejor manera.

¿Y la relación que pueda tener con el Presidente teniendo en cuenta algún cruce que han tenido en el pasado?

¿Quién de nosotros no tuvo un chisporroteo con quien todos los días dormimos juntos? En las parejas las tener y no dejas de estar bajo el mismo techo, conversarlo y tratar de sacarlo adelante. Ellos trabajarán juntos.

Con la asunción de Topolansky como presidenta de la cámara de senadores, quien será suplantada por Carrera, el MPP toma aún más fuerza dentro de la bancada…

Si pero más allá de que somos uno más, ahora somos 7 (Lucia Topolansky, José Mujica, Darío Garín, Ivonne Passada, Charles Carrera, Rubén Martínez Huelmo y Patricia Ayala), el peso es relativo. Nosotros somos de apostar a las decisiones colectivas. Y todas las decisiones que tomamos con la bancada, o que la bancada decida por mayoría, nosotros acatamos.