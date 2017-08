Compartir Tweet



WhatsApp





Gabriel Duarte edil del Frente Amplio acusó en Radio Tabaré al Partido Colorado. “Hace dos años que hay dos investigaciones paradas, con denuncias y pruebas, y no se tocan. Una es la Pertusatti y compañía(literal), por el asunto de las boletas; la otra la denuncia a la edil Márquez. Ahora quieren investigar algo de lo que no se presentó siquiera la denuncia. Esto es una campaña mediática del Partido Colorado, es una movida, es poco serio.”

El doctor Duarte remarcó que “No quieren ir al fondo del asunto. Cuando llegar anoche los sobres con las denuncias, propusimos que se convocara nuevamente a la pre investigadora, que tendría elementos para valorar, pero los colorados se negaron. Dijeron que debía cuidarse la identidad de los denunciantes, entonces propusimos hacer una sesión secreta: también se negaron- Esto no es serio, es una movida.”

Fuente y fotos. Radio Tabaré de Salto