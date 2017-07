Reclaman a Antía que habilite Parque Industrial de Pan de Azúcar

Compartir Tweet



El edil del Frente Amplio por Maldonado Fermín de los Santos reclama a la Intendencia de dicho departamento que se termine el trámite para habilitar el Parque Industrial de Pan de Azúcar.

Además, exigió que se conforme la Comisión Administradora del proyecto y que se vuelquen los dos millones de dólares que estimó la consultora que analizó la viabilidad de la iniciativa.

Según detalla FM GENTE de Maldonado, en una exposición realizada en la Junta Departamental, el curul se refirió al Parque Industrial de Pan de Azúcar y manifestó que “varias han sido las idas y vueltas: más de una inauguración y piedras fundamentales; imagínense si habremos venido hablando de un tema que está instalado en este departamento desde hace más de treinta años. Claro está que no creamos un parque industrial solamente con un predio a ceder en comodato a empresas interesadas. Se necesita mucho más para poner en marcha un proyecto de tal magnitud y para que las empresas que allí están instaladas hasta la fecha, y las que vendrán, puedan tener los beneficios de la Ley de Parques Industriales”.

Tras admitir que hasta durante el gobierno del Frente Amplio hubo “algún intento fallido” en este sentido, de los Santos dijo que “si bien es cierto que logramos concretar que se instalara alguna empresa y se firmaran varios comodatos para uso del mismo, nos quedaba el gran desafío de obtener la categoría de Parque Industrial. Y fue en el 2013, cuando comenzamos a trabajar con los técnicos del Ministerio de Industria, más precisamente con la Dirección Nacional de Pequeña y Mediana Empresa y con los técnicos del Programa Uruguay más Cerca, grandes aliados para obtener fondos a través de un gran proyecto que impulsaba no solo al parque industrial, sino a pequeños empresarios y emprendedores de nuestro departamento”.

“Luego de varios meses de trabajo intenso con un equipo técnico de la Intendencia, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la misma Dirección Nacional de Pequeña y Mediana Empresa, el 1º de setiembre de 2014, la señora intendenta de Maldonado, escribana Susana Hernández, firma un convenio con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Ministerio de Industria, para llevar adelante una serie de acciones para dinamizar y dar ayuda a pequeñas y medianas empresas, en apoyo al emprendedurismo, y para la contratación de una consultoría para realizar el proyecto del Parque Industrial de Pan de Azúcar”, destacó.

También señaló que “terminado el Gobierno del Frente Amplio cesó el funcionamiento de la CAPI (Comisión Administradora del Parque Industrial) sin que el Gobierno departamental del Partido Nacional la haya conformado nuevamente. Y, además, todavía el Ejecutivo Departamental no ha presentado el proyecto al Ministerio de Industria”.

“Podemos decir que nuestro gobierno dejó instalado el escenario perfecto para que el actual gobierno del Partido Nacional pueda lograr la caracterización y las habilitaciones del Parque Industrial, pero desconocemos absolutamente los motivos por los cuales aún sigue sin hacerlo. Reitero, nada se ha hecho por parte del Ejecutivo a no ser seguir firmando algunos nuevos comodatos, sin tener en cuenta que la consultora sugirió que no se firmaran nuevos hasta tanto no se avanzara con todos los requisitos administrativos con el Ministerio de Industria”, agregó.

COMISION ADMINISTRATIVA Y FONDOS

El edil solicitó y propuso al gobierno departamental que “conforme la Comisión Administrativa del Parque Industrial, y sugerimos que en la misma se incluyan, además de la Intendencia, al Municipio de Pan de Azúcar, a las cámaras empresariales, a representantes locales del Ministerio de Industria y de la OPP y a representantes de los tres partidos que integramos esta Junta, a los efectos de aunar esfuerzos para la concreción del mismo”.

“Exigimos al Ejecutivo departamental se destinen los fondos que determinó la consultoría ‒U$S2.000.000‒ para realizar las inversiones necesarias, ya que de esto depende la habilitación de los ministerios”, señaló.

Fuente. FM GENTE