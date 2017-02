Paro afectará a todos los servicios de meteorología

El sindicato de funcionarios del Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) anunció el comienzo de un conflicto y la adopción de medidas que alterarán el servicio.

En un comunicado señalan que el conflicto es por “salario, equidad y reconocimiento y pago de la función”, y que como no se llegó a un acuerdo con el Poder Ejecutivo, ahora adoptan estas medidas.

COMUNICADO.

“Medidas permanentes:

1. En Dirección de Pronóstico del Tiempo, el personal trabajará por la función que se le paga pero igualmente se mantendrá la vigilancia con guardia gremial para emitir Avisos y Advertencias exclusivamente al SINAE, (se mantendrá guardia gremial permanente). No se cargan los productos en la web.

2. En Dirección de Meteorología Aeronáutica, el personal trabajará por la función que se le paga pero afectando solo ésta medida dos horas por turno (igualmente se mantendrá la vigilancia con guardia gremial para emitir Avisos, y proporcionar todos los productos necesarios a vuelos en emergencia, sanitarios, transporte de órganos para trasplantes, etc.). Las medidas no se aplicarán en todos los turnos consecutivos, serán discrecionales y se comunicarán por NOTAM con un mínimo de 24 horas de antelación. No se cargan los productos en la web, sí se envían directamente a AFTN.

3. Estaciones Aeronáuticas: se aplicarán medidas dos horas por turno. Las medidas no se aplicarán en todos los turnos consecutivos, serán discrecionales y se comunicarán por NOTAM con un mínimo de 24 horas de antelación (se mantendrá guardia gremial permanente).

Para los numerales 2 y 3 se emitirá un NOTAM con 72 hs de antelación explicando que por medidas gremiales la información puede estar afectada y que esta se avisará en forma detallada con NOTAM 24 hs. antes.

4. Estaciones Meteorológicas: trabajaran en forma habitual pero no trasmitirán información ni a la prensa ni usuarios, en su lugar se les explicará que estamos en conflicto, por salario, equidad y reconocimiento y pago de la función.

5. Dirección de Climatología y Datos: el personal trabajará por la función que se le paga, pero se realizaran los informes Urgentes.

Además de estas medidas, el sindicato del INUMET convoca a una conferencia de prensa para el martes 21 a la hora 11, y un paro general de 24 horas el miércoles 22.

Excepciones

Este paro “afectará a todos los servicios del INUMET, excepto a Meteorología Aeronáutica y Estaciones Aeronáuticas que se remitirán a mantener las medidas del inciso (I, Medidas permanentes)”.

A su vez, “la Dirección de Pronóstico del Tiempo también mantendrá guardia gremial para vigilancia, avisos y advertencias”, pero “en las estaciones no se cargarán las observaciones al MCH, ni se transmitirá a comunicaciones, y sí se completará el librillo y se pasará la información a DPT que estos puedan requerir”, concluye el sindicato.