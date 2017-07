Por: Heber Perdigon, Paris

En el marco de la celebración de la semana de América Latina y el Caribe,Gabriel Saad (Paso de los Toros -Uruguay-1942), recibió la “Medalla del Senado Francés” acompañado del Dr. Guillermo Dighiero embajador de Uruguay en Francia.

Gabriel Saad fue galardonado en reconocimiento por su excepcional carrera y por el importante aporte al fortalecimiento de los lazos entre Uruguay y Francia. Doctor en estudios Ibéricos, miembro corresponsal de la Academia Nacional de Letras de Uruguay, profesor honorario de Literatura General y comparada en la Universidad París II Sorbonne Nouvelle, poeta, narrador y traductor literario.

Ha publicado una centena de trabajos académicos sobre autores franceses e hispano- americanos, sobre surrealismo,barroco, la teoría de la traducción, la relación entre escritura e inconsciente. Ha traducido varios escritores hispano-americanos en particular Felisberto Hernández, dirigíó la edición francesa las “Obras completas” (Ediciones Seuil 1997). El compatriota conversó con la República-

Ha recibido la Medalla del Senado francés ¿que significa para usted?

Tengo una obsesión, restablecer una presencia francesa en Uruguay. No concibo al Uruguay sin Francia. Mi vida y mi historia personal están estrechamente ligadas a Uruguay y Francia . Esta medalla fue una enorme alegría porque me la dieron por haber contribuido a las relaciones franco-uruguayas. Cuando estaba en actividad las cosas eran más fáciles.

Recuerdo en un coloquio en la Sorbonne el tema era París Capital Cultural, haber hecho una ponencia sobre la Revista “La Licorne” los tres números de la Revista que Susana Soca sacó en París con una excelente calidad literaria. Salió también en Montevideo un número dedicado Paul Eluard. Retratos hechos por Valentine Hugo una gran amiga de Susana Soca.

¿Como surgió el homenaje a los escritores franco-uruguayos en la BNF (Biblioteca Nacional de Francia)?

Guillermo Dighiero me pidió que le propusiera una idea para la semana de América Latina. Le dije que haríamos algo sobre los tres uruguayos de Francia. Con Guillermo nos conocemos de la época de la escuela. Guillermo era compañero de banco de mi esposa, en el liceo francés. Le había dado otra idea pero más complicado y más costoso. Hacer una exposición en la BNF.

En la Biblioteca existen las primeras ediciones de José Enrique Rodó, de Florencio Sanchez, hay muchas cosas interesantes en la biblioteca pero lleva mucho tiempo realizar un proyecto de esta importancia. Contacté a mi ex colega de la Sorbonne Véronique Duchemin, inmediatamente aceptó mi invitación. El resultado fue muy interesante. Recordar y abrir una página de historia de tres escritores franco-uruguayos, Lautréamont (1846-1870), Jules Laforgue (1860-1887) y Jules Supervielle(1884-1960) fue una gran alegría para mi.

Me siento muy próximo de ellos dada mi condición de franco-uruguayo. Jules Laforgue murió muy joven con apenas 27 años. Es insuficientemente conocido. Siempre trabajé para que mis alumnos conocieran a estos tres franco-uruguayos.Traduje a Lautréamont al español. Creo que fue la primera vez que fue traducido por otro Montevideano. Hay otras traducciones en España.

Como especialista de la literatura del surrealismo y barroca me siento muy cercano. Jules Supervielle fue el gran profesor de Filisberto Hernández. A Felisberto lo quise muchísimo. Traduje las obras completas al francés en las ediciones Seuil. Dirigí la edición, la carátula, todo, salvo los cuentos que ya habían sido traducidos.

¿Que recuerdos tiene de su época de profesor en Montevideo?

Siempre fui un docente apasionado de mi profesión. Mi vocación por la enseñanza es muy fuerte. Tengo doble formación,científica y literaria. Somos una familia de docentes por los cuatro costados. Pasé mi concurso en Montevideo para cátedra de literatura para liceos e Institutos de la República. Enseñé en el liceo de La Teja bastante tiempo. Ahí me encontré con Martita Ponce de León que habíamos sido compañeros en la FEU, esposa de un gran amigo Ricardo Vilaró, el gran sindicalista de enseñanza secundaria. Si hay un sindicalismo en secundaria se lo debemos a Ricardo, con mucha calidad intelectual y humana.

-¿Porqué eligió Francia?

Fui crítico literario del semanario Marcha. En esa época recibí una invitación para una conferencia de prensa en la Embajada de Francia en Montevideo. Fui el único crítico literario que respondió a la invitación. Ya había publicado “Antología del Cuento Humorístico Uruguayo”. Fui uno de los fundadores de Banda Oriental. Había publicado con Alejandro Paternain “Cien autores del Uruguay” en Capítulo Oriental, yo había formado parte del equipo técnico.

Había traducido Lautréamont y este señor de la embajada había visto todo eso. Me hizo muchas preguntas sobre el concurso que había pasado, sobre la literatura hispano americana, esto fue en el año 1969, un momento importante para la literatura latino-americana, toda la entrevista la había hecho en francés.

Luego de hacerme varias preguntas me dice no se si usted sabe que logramos inscribir a Rodó en el programa de la agregación de español, ese año estaba José Enrique Rodó y Martí. Me pregunta, si a usted le confiaran estos cursos como piensa que habría que organizarlos? Tuve que improvisar un programa de agregación sobre Rodó.

Cuando terminé me dice como es posible que usted nunca haya ido a Francia. Había obtenido una beca para Francia para preparar las clases de politécnico, porque me gustan las matemáticas y no pude viajar porque mi madre se enfermó gravemente, le comenté a al señor. Me aclara y me dice que no me está invitando para ir a Francia a estudiar sino para enseñar en una sección de español.

Este señor era “Presidente de la Asociación hispanistas franceses”, Vice presidente de la “Asociación mundial de hispanistas”, Director del Instituto Ibérico de Bordeaux. Me vine por nueve meses, un año universitario en el 1970. Dentro de poco tiempo cumpliré medio siglo de estar aquí.

El 20 de junio 1973 volví a Montevideo y Tomas Eloy Martínez me pidió que le organizara un suplemento sobre Felisberto. Una vieja idea de Angel Rama que era entrevistar a todas las viudas de escritores. Yo las conocía a todas. Felisberto era muy amigo de mi familia. El dentista, el personaje de “Tierras de la memoria” era mi abuelo materno el Dr. Alejandro Lamas. Ya se había producido el golpe de estado. Durante muchos años vivimos en un clima de terror en Uruguay. Tomás me informa que me habían nombrado crítico literario en la Opinión de Jacobo Timerman en Buenos Aires, desde allí viajé a Francia.

¿Piensa volver al Uruguay?

Si me gustaría poder llevar al Uruguay el espectáculo literario. Las letras son mi universo. Tengo mucha nostalgia del país. Será un fuerte sacudón. Recuerdo hace algunos años Guillermo Dighiero me decía tenés que volver al Uruguay. Yo le decía ” vos le dirías a un alcohólico que vaya al café”.

Nací en Paso de los Toros tierra del agua tónica. El departamento de Tacuarembó es la cuna de varias personalidades,Whasington Benavides, Mario Benedetti, el maestro José Gamarra y Gardel. Tengo amigos entrañables en Uruguay. Tengo muchos viejos amigos de la 99, sigo hablando con ellos por teléfono. Tengo muy buena relación con Wilfredo Penco. Me gustaría morir en donde nací. Nunca se sabe, la vida nos ha mostrado que tiene muchos imprevistos. Soy totalmente uruguayo y totalmente francés, no hay contradicción. “Je suis pleinement français, ce que ne m’empêche nullement d’être uruguyen”