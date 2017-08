Compartir Tweet



WhatsApp





La crisis que atraviesa Peñarol se refleja también en las declaraciones, que están mucho más condimentadas que cuando las cosas marchan viento en popa. La frase más contundente y comentada de la víspera la ofreció Jorge Campomar, representante mirasol en la Mesa Ejecutiva de Primera División, quien tiró sobre la mesa la teoría de que los jugadores “están bombeando” a Leonardo Ramos.

Apenas terminado el partido, y re caliente por la producción del equipo, Camponar dijo en “Fútbol a lo Peñarol”: “Ni el más pesimista podía imaginar esto. Es un reverendo papelón. Duele la manera que juega Peñarol, la falta de compromiso de y predisposición de los jugadores. Parecería que no entienden, que no están de acuerdo con el técnico o lo están bombeando”.

Luego, Marcel Novick, único miembro del plantel carbonero que habló con los medios tras la pésima actuación exhibida ayer por Peñarol, fue consultado sobre esta acusación. “No escuché nada, y estamos por fuera de esas cosas. Prefiero ni contestar eso, que es una verdadera barbaridad”.

“A nosotros lo que sí no nos gustó es el tema de los resultados de los amistosos. Después, el grupo está muy bien, en la interna estamos muy bien”, agregó el volante.

“Los jugadores somos los responsables”

Inicialmente, se había informado que ningún miembro del personal de Peñarol, jugador o técnico, hablaría con los medios tras la derrota con Danubio. Sin embargo, finalmente Marcel Novick dio la cara y analizó el mal momento de los mirasoles.

Inicialmente, sostuvo: “La verdad que nos metemos en lo que nosotros tenemos que hacer, que sabemos que no lo estamos haciendo muy bien. Somos los grandes responsables. La explicación que tenemos que buscar es trabajar más, redoblar esfuerzos, para salir de esta situación”.

Respecto a lo hecho a lo largo de la pretemporada, en que la victoria no se hizo presente más que en el partido de práctica de 40’ ante Plaza Colonia, indicó: “Si bien sabemos que son partidos amistosos, la imagen que dejamos creo que no fue buena. Nos vamos bastante dolidos con estos resultados. Nosotros queremos ganar siempre. No nos vamos muy contentos”.

Posteriormente, y al ser consultado sobre lo importante que es para la continuidad de Ramos que los jugadores respondan dentro de la cancha, el “Vikingo” fue claro: “Ni que hablar. Los culpables acá somos los jugadores. Nosotros tenemos que respaldar a este y a cualquier técnico. Somos los encargados de sacar esto adelante”.

Por último, respondió si es posible que el equipo mejore en los pocos días que faltan para que Peñarol debute en el Clausura (el domingo ante El Tanque): “Creo que en estos tres días podemos mejorar. Hay que saber las cosas que hacemos mal. Es preferible perder ahora y no en la actividad oficial. Podemos mejorar, corregir cosas y, cuando vengan los partidos por los puntos, ganarlos”.

LA FURIA DE LOS HINCHAS

Los pocos aurinegros que estuvieron ayer en el Estadio Centenario no fueron ajenos al mal momento de Peñarol. Durante el transcurso del segundo tiempo, le dedicaron duros cánticos a la dirigencia y le recordaron a los futbolistas que “están jugando en Peñarol”.

Consultado sobre el reclamo de la gente, Marcel Novick sostuvo: “Lo que dice la tribuna lo tenemos clarísimos. Sabemos dónde estamos jugando, y lo recalcamos día a día”.