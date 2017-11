Compartir Tweet



Tras las elecciones de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), el Portal de la Udelar dialogó con Michel Martínez, integrante de la lista 1958, y Romina Picco, de la Lista 6 de los Centros, para conocer la agenda de 2018 teniendo en cuenta la conmemoración de los 100 años de la Reforma de Córdoba entre otros eventos.

El 27 de octubre finalizaron las elecciones convocadas por la FEUU para renovar su mesa ejecutiva y Consejo Federal. El lema «La FEUU en lucha en todo el país» –conformado por la lista 1, del Frente de Participación Estudiantil Susana Pintos; la 1958, de la Brigada 1958; la 20, de la Corriente Estudiantes del Pueblo, y la 21, de la Agrupación 21 de Junio– obtuvo cuatro representantes, mientras que la Lista 6 de los Centros, con el lema «Por una Universidad para todos y todas», obtuvo tres.

Picco tiene 20 años, y Martínez 22. Ambos nacieron en Montevideo y estudian en la Facultad de Ciencias Sociales, aunque se conocieron antes a través de la militancia política. Picco es estudiante de 2º año, del Ciclo Inicial, y piensa empezar Sociología en 2018, mientras que Martínez cursa materias de 3º y 4º año de la misma carrera. Los dos integran la nueva mesa ejecutiva de la FEUU.

¿Qué evaluación hacen de estas últimas elecciones?

Martínez. Lo que destacamos es que a nivel general la participación de los estudiantes creció –capaz que no de la forma que esperábamos–, pero más allá del clima que se puede haber vivido en las distintas facultades, al estudiante se le pudo llegar con las propuestas de las distintas tendencias gremiales de la Federación.

Muchas veces cuando uno habla de la FEUU o de la Universidad se olvida que estamos luchando para descentralizar la Universidad, para que el interior tenga sus carreras y una oferta educativa realmente de calidad, y lo mismo pasa con la herramienta gremial que utilizamos para que se concreten más y mejores derechos. El interior votó por primera vez en 2015, y este año se dio un boom quizás más centralizado en el Litoral Norte donde en Salto votaron cerca de 400 estudiantes. Nos parece que es una muestra clara de que hay que empezar a trabajar la organización estudiantil en todos los lugares y coordinar con esos compañeros, porque tienen ideas, trabajo con los estudiantes y proyectos para desarrollar.

Picco. Hay que aclarar que como Federación tenemos un debe con el interior: más allá de que en las elecciones hubo una participación más activa de los estudiantes, hay muchos lugares que quedaron sin participar, porque sintieron que no estaban capacitados, o porque decidieron no hacerlo por falta de conexión con la Federación. Una de las cosas en las que estamos todos de acuerdo es que las patas fundamentales de nuestro trabajo son la descentralización y el cogobierno real en el interior.

Martínez. Además, si bien se plantea un panorama positivo en un montón de cosas, también nos planteamos un panorama de análisis muy interesante para seguir construyendo Federación en el resto del país. De hecho, se está en eso, pero nosotros tenemos que luchar realmente por esa educación de calidad; asegurar un ingreso, permanencia y egreso de calidad dentro del interior, porque sabemos que los estudiantes tienen que venir a terminar muchas carreras a Montevideo, hay Ciclos Iniciales donde las materias no se pueden revalidar con las de los primeros años de acá, y hay cupos.

¿Cuáles son los objetivos que tienen para el próximo año?

Picco. Para que funcione un equipo de trabajo y tener proyectos está bueno conocerse, y como recién terminaron las elecciones la nueva mesa ejecutiva aún se está conociendo. De hecho, todavía no hemos tenido la reunión para distribuir las secretarías. De todas formas, esto de tratar de integrar al interior es algo de la Federación y de hecho estuvo en las campañas de todas las tendencias: por algo somos la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay. Entonces tenemos ese debe de tratar de conectarnos con los Centros de Estudiantes del interior.

Martínez. Más allá de las luchas que históricamente tenemos y las más recientes, muchas de las cosas serán proyectadas en la Convención de la FEUU y en el Consejo Federal. Nosotros somos delegados de la mesa ejecutiva, pero los organismos que definen toda esta política y la proyección de la Federación son esos que nombré y dependemos del trabajo responsable de cada uno de los delegados para poder plasmar todas las ideas que estamos planteando.

¿Cuándo se realiza la Convención?

Picco. Correspondería que fuera el año que viene porque además tenemos la elección del rector de la Universidad. Como decía Michel esos son los órganos que van a generarnos las líneas de trabajo y las políticas más concretas.

El año que viene se conmemora el centenario de la Reforma de Córdoba, ¿tienen algún plan?

Picco. La Federación va a tener un montón de proyectos de cara a los 100 años de la Reforma de Córdoba, pero ya hay uno muy concreto que es el Congreso Latinoamericano de Estudiantes (CLAE) que el año que viene sesionará precisamente en Córdoba. Nos parece muy importante porque va a mover a cientos de estudiantes de Latinoamérica.

En el entendido de que la Reforma sigue siendo el horizonte para los estudiantes latinoamericanos, no hay que perder de vista que sus principios fundamentales -que la educación terciaria sea pública, autónoma, cogobernada– no se cumplen en toda Latinoamérica, sino que son una realidad de Uruguay y Argentina. Estas cuestiones son las que tenemos que tratar con todos los estudiantes de Latinoamérica.

Martínez. Es necesario rediscutir la Universidad y qué entendemos por universidad latinoamericana, que es una idea que está postergada por algunos sectores del movimiento estudiantil porque a veces apremian las agendas nacionales de trabajo. Es necesario ponerlo en discusión teniendo en cuenta que en muchos países los derechos del pueblo y de los estudiantes están siendo vulnerados. Este aniversario nos pone a pensar sobre cómo tenemos que construir en nuestra Universidad, porque hablamos de gratuidad, pero tenemos que poner en tela de juicio cuál es la gratuidad: si existe en todos los órdenes, sabiendo que, por ejemplo, hay posgrados que son pagos. Entonces la Universidad está planteando que hay profesionales de clase A y clase B, quiénes pueden pagar y quiénes no.

¿Cuánta gente participará en el CLAE?

Martínez. La idea que se maneja es realizarlo a mitad de año en Córdoba. Seguramente se defina con el paso del tiempo, porque no es sencillo organizar un congreso de estudiantes de esa magnitud. Nosotros como Federación tenemos la experiencia de dos CLAE: uno en 2011 y otro a mediados de la década de 1990. El de 2011 fue en Uruguay, trajo 5.000 estudiantes y hubo una marcha multitudinaria. Para nosotros honrar la Reforma de Córdoba es justamente reivindicar la Ley Orgánica del 58 en sus principios fundacionales, y organizarnos para mejorar lo que ya hemos construido.

No es admisible ningún retroceso, solamente todo aquello que nos permita mayores derechos. Es necesario que en sus lugares de definición la Universidad tenga espacio no solo para los docentes, sino también para los trabajadores no docentes. Es necesario que el proyecto de Universidad se defina y se discuta en igualdad de condiciones, que exista la paridad de órdenes, porque muchas veces se parcializa cómo se plantea el proyecto de Universidad, sabiendo que los profesionales que produce la Universidad tienen que estar pensados, al igual que la investigación y la extensión, hacia el desarrollo productivo del país.

Picco. Justamente por eso le damos tanta importancia a los espacios que mencionamos, porque son los espacios donde vamos a pensar si realmente estas cuestiones de la Ley Orgánica nos están representando como deberían, que son cuestiones que también nos van a preparar de cara a la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) y a la Conferencia Mundial de la UNESCO. Son esos los espacios para construir: a nivel de Federación será la Convención y a nivel más regional el CLAE y otras conferencias.

Martínez. También tienen que ser herramientas que nos permitan engordar las filas. Capaz que suena feo, pero es necesario. Nosotros necesitamos aumentar la cantidad y calidad de los compañeros que se estén organizando para concretar los derechos, porque estamos tan metidos en la cotidianidad de nuestras vidas y problemáticas personales, que muchas veces no podemos atender las problemáticas globales.

En mayo próximo también se realizan las elecciones universitarias.

Picco. Y también cambian los decanos de algunas facultades. Es un año bastante cargado. Estaremos moviéndonos de cara a todo eso y apostando a la participación de cada vez más estudiantes para poder encarar estas situaciones que nos competen a todos.

Martínez. Estas elecciones universitarias son la herramienta para elegir los delegados que van a votar a tal o cual decano en las facultades, a tal o cual candidato a rector. Entonces es necesario tener las discusiones pertinentes en la interna del movimiento estudiantil, en cada uno de los servicios, para que realmente el candidato que se apoye sea el que más beneficie con su proyecto a la Universidad, porque estamos discutiendo proyectos de Universidad. Sabiendo además que es la principal formadora de cuadros técnicos que tenemos para el desarrollo productivo del país.

¿Qué le dirían a los más de 100.000 estudiantes de la Universidad?

Martínez. Que nosotros somos lo mismo que ellos, es decir, somos estudiantes, tenemos los mismos problemas, estrés, obligaciones académicas y sociales. La cuestión es generar los espacios donde nos podamos encontrar todos y discutir, porque si nosotros somos críticos y conocemos nuestros derechos, podemos realmente generar herramientas para transformar la realidad. Esta Federación se plantea estar de puertas abiertas, en la calle y con el pueblo, para que el estudiante sienta que se puede organizar a través de ella.

Picco. Sabemos que generalmente la situación electoral no es muy agradable para los estudiantes, y que a veces es bastante complicado estar peleándonos entre nosotros, pero lo hacemos porque de verdad queremos representar a los estudiantes. Muchas veces las críticas son sobre cuáles son las intenciones de las personas que están en la Federación, y realmente nosotros lo que queremos es representarlos e invitarlos a que participen. En esto quiero ser muy sincera: necesitamos que cada vez más estudiantes participen para llegar más a cada lucha en la que nos embanderamos.

Podría nombrar un montón de luchas, por ejemplo, en estos días se está realizando el Encuentro de Mujeres del Uruguay, que me parece importante mencionar porque el tema de género y feminismo se mantiene en la Federación. El año que viene entramos en la lucha presupuestal, y otra vez volvemos a pelear por cuestiones que este año capaz no logramos, pero no nos vamos a cansar de pelear por los estudiantes. Somos los representantes, pero necesitamos que participen.