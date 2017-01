La directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Mirtha Guianze, dijo que el Tribunal de Roma consideró a los máximos responsables de los aparatos represivos como los culpables de los homicidios del Plan Cóndor.

Desconociendo que operaban estratos de menor jerarquía que podían matar y desaparecer por su cuenta. Si bien los fundamentos de la sentencia se conocerán en 90 días, Guianze opinó que los Tribunales italianos pudieron haber utilizado el eximente de la obediencia debida para absolver a 13 de los 14 uruguayos imputados.

Para Guianze pese a este resultado, el juicio tiene el valor simbólico del reconocimiento del Plan Cóndor en Europa por primera vez. Además destacó que mucha prueba que apareció en Italia puede ser útil para esclarecer casos en Uruguay. La exfiscal señaló que “las víctimas están impulsando nuevos juicios, o tratando que los juicios en Uruguay salgan de la parálisis que se encuentran actualmente”.

Guianze, que se encuentra en Roma, resaltó el hecho de que los procesamientos fueron “por delito de homicidio”, ya que “en Italia el único delito que no prescribe es el delito de homicidio. No existe la desaparición forzada, por lo tanto o se le imputaba homicidio o los delitos estaban prescriptos”, expresó a Radio Uruguay.

La exfiscal dijo que si bien aún no se ha tenido acceso a los fundamentos de la sentencia, a su parecer “el tribunal ha entendido que los que eran responsables de los homicidios eran los que daban las órdenes superiores”.

Fue por esto que el único uruguayo procesado fue el excanciller Juan Carlos Blanco, “procesado a cadena perpetua por homicidios que no son los que él tiene ya en su haber, por los que fue condenado en Uruguay”, agregó. De todas formas entiende que aún “restan instancias”, por ejemplo de apelación o casación.

“La apelación basada sobre aspectos del empleo de la obediencia debida como eximente. O el concepto de coautor, e interpretar la prueba en el sentido de saber que los grupos operativos se manejaban con independencia y que no había esa escala jerárquica que aparentemente interpretó el Tribunal.

Como que los estaban arriba daban la orden matar y nosotros sabemos que no es así. En estos países lo grupos operativos decidían por sí y ante sí. Ellos no tenían problemas después si mataban a alguien en la tortura por ejemplo. No recibían una orden”, indicó Guianze.

Para la exfiscal lo más importante es que apela la Fiscalía. “Después hay partes civiles, está Uruguay como parte civil pero hay muchas partes civiles y víctimas que tienen todos distintos abogados. Se pueden unificar criterios, pero eso es una cuestión a ver en el futuro. Los familiares y las víctimas merecen que esto continúe”, subrayó la jerarca del Inddhh.

Ariela Peralta, presidenta de la Inddhh hizo hincapié en que “el hecho sigue siendo ilícito, pero quién obedece órdenes de un superior las obedece porque no tiene otra opción. Parece que esa fue la racionalidad y entonces a los ejecutores se les imputó el derecho de secuestro y no el delito de homicidio. El delito de secuestro está preinscripto en la legislación italiana”, añadió.

Destacó además: “El concepto de obediencia de vida es orden de un superior, no orden de la Ley. El acto sigue siendo ilícito”.

Peralta apuntó que en materia derechos humanos ya se ha dejado de lado el concepto de obediencia debida. Citó al Derecho Penal Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario, la Cruz Roja, el estatuto de la Corte Penal Internacional, el Tratado de Londres, los Tribunales de Núremberg y convenios de Ginebra, han superado ya este término.

“Ya se entiende que en materia de las violaciones de los derechos humanos la orden de un superior no es eximente de responsabilidad. Eso está clarísimo en los campos que he nombrado. Eso parecería, hasta lo que sabemos que el Tribunal no lo ha aplicado”, señaló Peralta.

Agregó que “creo que a pesar del primer impacto negativo después hubo un juntar fuerzas devuelta”.

En este sentido estimó que se debe hacer un recuento de lo sucedido. “Tuvimos la Ley de Caducidad, era una Ley que establecía un muro de impunidad. La Ley congeló a las víctimas y a los abogados que nos faltó el ingenio para romper ese muro que era prácticamente impenetrable.

Cuando se estableció que algunos casos iban a quedar por fuera de la Ley de caducidad y luego la Ley lo revirtió. Ahí empezó a fluir la idea de llevar los casos a la justicia. En ese tiempo hubo mucha pérdida de prueba. El tiempo también perjudica a la justicia”, indicó a radio El Espectador.

“No es un espíritu vengativo”

En un acto en el Instituto Ítalo-Latinoamericano, en Roma, el vicepresidente Raúl Sendic dijo que, aunque no comparte la sentencia de la Justicia italiana en los juicios a exmilitares y a civiles por violaciones a los derechos humanos, “el camino de la construcción de la Justicia no termina”.

Subrayó que es muy valioso que el proceso judicial se haya desarrollado porque fue muy importante que se pudiera abrir la puerta de la investigación sobre las violaciones los derechos humanos que ocurrieron en Latinoamérica.

“Conocer la verdad de lo que ha ocurrido en nuestros países es lo que nos va a ayudar siempre a construir el futuro; no es un espíritu vengativo”, dijo Sendic. “Por lo tanto nuestro compromiso de acompañar a los familiares en las decisiones que tomen”, agregó.

Yo logré un objetivo” dijo Aurora Meloni, esposa de Daniel Banfi, asesinado en el contexto de la coordinación entre las dictaduras latinoamericanas. “Después de 42 años la Justicia condenó por el asesinato de Daniel a responsables de aquellas acciones”, dijo sobre la condena de Juan Carlos Blanco.

“Por Daniel, por Juan Pablo Recagno, por Bernardo Abnone, por Gerardo Gatti, por la mamá de Mariana (María Emilia Islas), se hizo Justicia porque Blanco sobre eso fue condenado”, dijo Meloni.

Absueltos y condenados

Cabe recordar que el Tribunal de Roma dictó este martes sentencia en el juicio en primera instancia que ha investigado la muerte y desaparición de una veintena de ítalo-latinoamericanos en el marco de la Operación Cóndor, impulsada por los regímenes de América Latina entre las décadas de 1970 y 1980.

De los 27 imputados en el juicio, ocho fueron condenados a cadena perpetua: los chilenos Hernán Jerónimo Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama, el uruguayo Juan Carlos Blanco, los bolivianos Luis García Meza y Luis Arce Gómez y los peruanos Francisco Morales Bermúdez, Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figueroa.

Fueron absueltos los uruguayos José Ricardo Arab Fernández, Nino José Horacio Gavazzo, Juan Carlos Larcebeau, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente, Ricardo José Medina Blanco, Ernesto Avelino Ramas Pereira, José Sande Lima, Jorge Alberto Silveira, Ernesto Soca, Jorge Néstor Tróccoli, Gilberto Vázquez Bissio y Ricardo Eliseo Chávez.

El caso más importante era el de Tróccoli, que reside en libertad en Italia desde que llegara en 2007, después de huir de la justicia uruguaya. La sentencia de Tróccoli era muy esperada al ser el único de los veintisiete imputados que reside en Italia, por contar con la doble nacionalidad.

También fueron absueltos los chilenos Pedro Octavio Espinoza Bravo, Daniel Aguirre Mora, Carlos Luco Astroza, Orlando Moreno Vásquez y Manuel Abraham Vásquez Chauan, así como al peruano Martín Martínez Garay.

Sendic con el Papa por crímenes de dictadura

Raúl Sendic será recibido en las próximas horas por el papa Francisco, con quien conversará sobre el compromiso del Vaticano de habilitar el análisis de los documentos en su poder para investigar los crímenes cometidos por la dictadura en Uruguay. Esa documentación puede ayudar en la investigación de los crímenes contra la humanidad perpetrados en el país entre 1973 y 1985.

En diciembre, tras su encuentro con el papa Francisco, el presidente Tabaré Vázquez anunció el compromiso del Vaticano de trabajar en ese sentido. “La idea mía es que lo más rápidamente posible se empiece a trabajar con los archivos del Vaticano, a más tardar a mediados de enero próximo”, señalo entonces el mandatario. Sendic explicó que se apuntará a “fortalecer el planteo que hizo el Presidente de la República para poder tener información de los archivos del Vaticano relacionados con los derechos humanos”. El encuentro con Francisco también incluirá otros temas, como la situación de la pobreza en el mundo, añadió Sendic.

Fiscal de Roma esperará argumentos de la sentencia

El fiscal de Roma Gianfranco Capaldo manifestó que esperará a conocer los argumentos de la sentencia de la corte italiana para definir si apela o no el fallo referido al caso del Plan Cóndor. La presentación de esa argumentación puede demorarse hasta 90 días. Sobre la sentencia, Capaldo dijo estar “parcialmente satisfecho” ya que significó un reconocimiento oficial a la existencia del Plan Cóndor, aunque lamentó que no se condenara a todos los acusados.

Con el presidente Mattarella

En esta visita a Italia que finalizará este viernes 20, el vicepresidente Raúl Sendic se reunirá además con el presidente Sergio Mattarella para “abordar las relaciones bilaterales, el intercambio comercial y los asuntos relacionados con las comunidades”. Sendic precisó que actualmente Uruguay tiene una situación favorable en el comercio con Italia y lo que se trata es de incrementar el intercambio.

“En este momento uno de los principales rubros de exportación de Uruguay a Italia es la pasta de celulosa, pero sin dudas se puede ampliar a otros rubros”, indicó Sendic, quien también tiene previsto reunirse con las máximas autoridades del Parlamento italiano.