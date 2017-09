Compartir Tweet



Según el exsenador, Ernesto Agazzi, el Tribunal no realizó un análisis detallado sobre el caso Sendic y parte de su resolución fue influenciada por la opinión pública. El exsenador, Ernesto Agazzi brindó su opinión en República Radio, que se emite por lacatorce10, sobre el fallo del Tribunal de Conducta Política.

Según sus palabras, entiende que era inevitable que los integrantes de dicho Tribunal sintieran la presión mediática que se ha ejercido con respecto al caso Sendic y comparó esta situación con los fallos que se producen en el sistema jurídico. Manifestó que muchos dictámenes que realizan los jueces son influenciados por la opinión pública. Por tanto, afirmó que lo medular es preguntarse en qué medida el juez debe obedecer a las presiones sociales y en qué medida debe ser independiente cuando sus decisiones influyen sobre una sociedad determinada.

Asimismo, afirmó que no se puede opinar a favor o en contra de esta influencia de la sociedad. Declaró que siempre ha existido y seguirá operando esta clase de determinación. “Lo medular es remarcar que los compañeros que integran el Tribunal tienen toda nuestra confianza. Por eso los pusimos ahí, pero son seres de carne y hueso: ellos también leen el diario y escuchan los informativos. Es inevitable que sientan la presión”.

En la misma sintonía, el exsenador manifestó que el fallo será evaluado en el Plenario y que será analizado en el correr de los próximos días. Consideró que lo central es llegar a un acuerdo que permita una adecuada negociación el día sábado.

Por otro lado, Agazzi declaró que el Tribunal no realizó un análisis detallado sobre todos los hechos que se presentaron en la prensa. “Creo que el Tribunal no realizó un análisis detallado y puntual de cada uno de los actos que podrían estar involucrados en el uso de las tarjetas, sino que hace una valoración global”.

Consideró que no se estudió el uso de las tarjetas corporativas por parte de otros directores, ni tampoco se pensó en que no sólo fueron manejadas por el Partido Colorado y el Partido nacional, sino que también había otros frenteamplistas en esos directorios. Además, explicó que el Tribunal no observó que el Tribunal de Cuentas, el director de Asuntos Institucionales y el secretario general de Ancap, figuras que deberían haber realizado los controles, “no hicieron ni manifestaron nada. Fueron muchos los que no cumplieron con aquella reglamentación y creo que esto es una parte importante para observar”.

Con respecto a los políticos frenteamplistas que salieron a opinar sobre lo que debería hacer el presidente de la República, Agazzi declaró que es “un atrevimiento”, ya que la fuerza política debe decidir sobre su funcionamiento y no opinar sobre el gobierno. “Son instancias separadas. Como fuerza política tampoco podemos decidir quién va a ser el vicepresidente de la República cuando más de un millón de uruguayos ya se expresó sobre el tema”.

Por otro lado, consideró que lo que se decida en el Plenario debe ser proporcional a los hechos que ocurrieron y que lo medular es contestar las siguientes preguntas: ¿Qué veracidad tienen esos acontecimientos?, ¿Hay otros más importantes que no se tuvieron en cuenta? y ¿Qué gravedad tienen?

Por último, explicó que es un error pensar que dentro del Frente sólo hay dos posiciones, porque siempre hay muchas más. Sin embargo, se mostró seguro en que para el Plenario se llegará a una mayoría. “Creo que se va a llegar a una fórmula de consensos, porque ya están pasando varias cosas. Hay compañeros que están trabajando en eso. Además, si conseguimos acuerdos para gobernar un país, ¿cómo no lo vamos a lograr con esto? Pensemos que este tema simplemente se basa en la utilización de una tarjeta para gastos que exceden a los viáticos. Por tanto, creo que si un extranjero viene a Uruguay y ve esta situación, se mata de la risa”.

“Hay ocho informes para tratar con distinta importancia”

Agazzi declaró que hay hechos más importantes para estudiar en el Tribunal de Conducta Política que el caso Sendic. Por tanto, consideró que lo medular es analizar qué importancia tiene cada uno de estos asuntos para el funcionamiento del Frente Amplio.

“Un frenteamplista que no respete el reglamento de bancada y vote en contra, es una falta grave. El que no usa bien una herramienta económica también implica un hecho importante”, explicó el exsenador. Afirmó que en el Plenario del próximo sábado, habrá 8 casos de informe, pero el primero que se acordó discutir fue el de Sendic.

Consideró que en los documentos hay cuestiones de distinta importancia. Mencionó el caso de la Liga Federal, que tuvo distintas posiciones políticas en el trabajo parlamentario y que no respetó el reglamento de funcionamiento de la bancada del Frente, poniéndoles condiciones a las mayorías parlamentarias. “Es un asunto muy importante, porque se debilitó la mayoría que el pueblo decidió por un determinado número de compañeros que lidera Darío Pérez. También está el caso de Gonzalo Mujica o el de Almagro”.

Asimismo mencionó que Darío Pérez, quien fue uno de los más duros en expresarse en torno al tema Sendic y que está implicado en uno de los temas que se van a tratar en el Plenario, “está abriendo el paraguas”.

Por último, mencionó que el FA ha determinado normas de conducta para aquellos militantes que cumplen una función pública. Incluso explicó que dichas pautas fueron rectificadas en el último congreso. Por tanto, entiende que el desempeño de cada caso debe ser analizado.