Entrevistado en Punto Penal (mismo programa en el que habló Fonseca en su momento contra Palma), el presidente de Liverpool confirmó, entre otras cosas, que denunciará a Fonseca ante la junta antilavado, el BPS y la DGI.

“Ya tenemos las denuncias para presentar ante la junta antilavado. También lo voy a denunciar ante BPS y DGI. Ante la FIFA no, porque no es agente FIFA y el perjuicio hubiera sido contra Nacional y el fútbol uruguayo. Teníamos todo pronto, pero no la vamos a hacer ante la FIFA” explicó Palma durante la entrevista. “Comete dos irregularidades prohibidas por Uruguay y FIFA, comprar y vender jugadores y darles dinero a las familias. Con esa nota de la semana pasada, me da las pruebas que yo tenía, pero nunca le grabé una conversación” agregó.

Además apuntó contra el empresario diciendo que “Fonseca es nuestro enemigo y lo queremos destruir en este momento. Le hace mal al fútbol desde 2005 cuando se inició en esta actividad”.

Sobre la acusación de Fonseca a Palma, tratándolo de “dictador”, respondió: “No se puede expresar que una persona es dictador, ladrón, sinvergüenza, explotador, desde una fortaleza en la que estaba instalado en una nota que se filmó 48 o 72 horas de salir al aire. Es un cobarde porque no tiene la valentía de debatir, ni siquiera la valentía de ir en vivo al canal. Porque ante la primera expresión que atentara ante mi honor, estaría aquí defendiéndolo.

Por suerte, dentro de la entrevista, no se mete en mi vida privada, salvo Puritas, y yo lo valoro. La diferencia es que yo le di la oportunidad de debatir. Estuve hace cuatro domingos y él pasó 21 días para preparar una entrevista que parecía estar filmada en la ciudad de Como en el norte de Italia. Se disfrazó de actor de cine, yo lo quería arriba del ring. Yo quiero subirme al ring y él se encierra en una fortaleza para tirar unos misiles falsos. Estamos hablando en sentido figurado, no nos vamos a agarrar a las piñas. Todas las cosas que dice con mentiras”.

Sobre los dos juveniles del club por los cuales se generó este enfrentamiento, Palma explicó: “Fonseca no ofreció esos US$ 3 millones. Si hubiera ofrecido no hubiera aceptado porque sería ilegal. Él ofreció incluir cláusulas de rescisión que suman US$ 3 millones. Esa es la legalización del robo. Es lo que hizo con Nacional.

Si Pablo García va a la selección, es elegido el mejor jugador de un Campeonato del Mundo y se va a Europa por US$ 10 millones, le pregunto a Fonseca: ¿Le parece justo que la valorización de Pablo García lo lleva a un mercado de US$ 10 millones, Liverpool se tenga que conformar con US$ 1,5 millones y él se queda con más de US$ 6 millones? Le respondí en la cara y no a través de la televisión: ‘Usted es un ladrón'”.

Sobre el otro pibe: “La familia auto marginó a Coya de Liverpool, no fue el club. Después de la ida de García, nos reunimos con los padres de Coya. Le plantee de qué lado estaban. ‘Estamos de acuerdo con Fonseca’, me dijeron. Nosotros lo formamos durante varios años y ellos pretendían que lo hiciéramos dos años más, hasta que cumpliera los 18 para que se vendiera. Se comunicaron con el coordinador de juveniles para decirle que no iba a jugar más en el club.

Formar jugadores para que después el fruto de ese trabajo no quede en la institución, no. Yo tengo que marcar la cancha y ser justo con el resto de los jugadores que pasaron durante todos estos años y que firmaron sus contratos con esas cláusulas a cinco años y todos se han vendido. Los hechos hablan por Liverpool y por mí, cosa que no puede decir Fonseca”.

Y para rematarla recordó: “Suárez, Cavani, el Morro García, Cardacio, Lodeiro, Sorondo, ¿por qué se fueron? ¿Él es el Dios, el iluminado? ¿El resto estamos equivocados?”.