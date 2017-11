El padre del asesino de Brissa dijo “me siento aliviado” tras la captura de su hijo

Compartir Tweet



El padre del hombre que mató a la niña Brissa González, de 12 años, dijo que se sentía aliviado tras la captura de su hijo yq ue fue por su culpa que la madre del criminal terminó muriendo.

“Me siento aliviado porque yo no pensaba que había un criminal adentro de mi casa. Es mi hijo, pero tengo que decirlo con dolor en el alma”, dijo a Telenoche (canal 4) el padre del hombre acusado del crimen.

En un reportaje exclusivo de Canal 4, el hombre que aparece en todo momento de espalda a la cámara dijo que se ponía en el lugar de la madre de Brissa y recordó a su esposa. “Yo perdí mi esposa por culpa de él. Del dolor, de la angustia tuvo una operación tremenda. No hay palabras por lo que ella sufrió”, expresó.

Aseguró que hace poco más de un año fue la tercera vez que le “abrió las puertas” de su casa luego de permanecer cuatro años preso en el Comcar. Él vivía en una pieza del fondo. “Ha sido muy duro para mí. Fue la tercera vez que le abrí las puertas. Él me dijo que iba a cambiar, pero me falló”. Cuando su hijo fue condenado la familia debió mudarse a Marindia para estar “más tranquilos, ya que los vecinos habían tomado represalias en su contra ellos por lo que había hecho su hijo. “Es lo más lógico. Yo me pongo en el lugar de los padres, de la madre de esos niños. Yo nunca me imaginé tener un hijo así”, insistió.

En el reportaje emitido ayer por Telenoche el hombre indica: “Yo lo eduqué bien. Tengo dos hijos varones. Cuando cumplieron 18 años les dije que traten de caminar bien en la vida. Me salió así no sé por qué”, y aseguró desconocer de lo que era capaz su hijo. “La gente quizás no lo entienda, pero éramos ignorantes de todo. Cuando la policía llegó yo no sabía qué pasaba. Estaba descansando con mi hija rodeado de policías”, relató sobre el día que fu capturado..