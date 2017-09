Compartir Tweet



WhatsApp





El cantautor cubano Pablo Milanés que el viernes se presentó a sala llena en el Auditorio Nacional Adela Reta se reunió este fin de semana con el ex presidente José Mujica en el “quincho de Varela”.

En el encuentro participaron, además, sus amigos Rúben Rada y Carrero. Para beneplácito de todos los presentes, Milanés, con su guitarra, interpretó varios de los temas que lo han hecho mundialmente conocido. El músico cubano, uno de los fundadores de la nueva trova, mantiene con Mujica una excelente relación personal. Consultado por este vínculo, Milanés define a su amigo como “el ejemplo más grande de revolucionario”.

El cantante emprendió hace días una gran gira por internacional “Canciones para siempre”, en el que toca sus temas clásicos de su autoría recorriendo desde la década de los ’60 con canciones como Ya ves, Para Vivir o Yo no te pido y temas emblemáticos de los ’70 como Yolanda, Te quiero porque te quiero, Yo pisaré las calles nuevamente, Quien me tienda la mano al pasar, De qué callada manera, El tiempo el implacable, entre otros compuestos en los años ’90 como, Si ella me faltara alguna vez, Días de Gloria o Plegaria sin que falte alguno más reciente como Regalo o Renacimiento.

Ganador del Grammy a la Excelencia Musical en 2015 está a punto de publicar un álbum a piano y voz titulado Flores del futuro, y lanzará también en este año el discoAmor realizado con su hija Haydée, homenaje a toda su carrera musical y que ella ha producido en su totalidad.