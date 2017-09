Policía de municipio peruano “erradicó” a 33 homosexuales

Compartir Tweet



El municipio limeño de San Martín de Porres, uno de los más poblados de la capital peruana, aseguró en un informe de seguridad ciudadana haber “erradicado” a 33 homosexuales durante el 2016 según informó el portal Infobae.

En el Plan de Seguridad Ciudadana para el año 2017 de la Municipalidad de San Martín de Porres, publicado en su sitio web, la homosexualidad está considerada como una infracción municipal junto a otras como el consumo de drogas y de alcohol en la calle, o el arrojo de basura. El documento recoge un reporte de las intervenciones realizadas por el serenazgo municipal (guardia urbana no policial) durante el año 2016, y entre ellas está la “erradicación de homosexuales”, con 33 realizadas durante el pasado año.

Según el informe, las autoridades municipales “erradicaron” a 20 homosexuales en el primer trimestre de 2016, tres en el segundo, dos en el tercero y ocho en el último.

Posteriormente, las autoridades ediles pidieron disculpas por el informe y subieron una nueva versión del documento, en el que el ítem fue corregido. “Erradicación de prostitución de homosexuales en la vía pública” es la nueva categoría que apareció en su lugar. No obstante, igual aparece como un trato discriminatorio hacia la comunidad LGBT, ya que no apunta contra otros tipos de prostitución.

En el mismo plan también están contempladas otras “erradicaciones” como las de mendigos, incluyéndolos en la lista de infracciones municipales. A su vez, también reportaron la expulsión de “peloteros” (gente que realiza actividades deportivas no autorizadas) y “fumones”.

Tras conocerse el contenido del plan, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) de Perú denunció que el serenazgo de San Martín de Porres puede estar brindando un trato cruel, inhumano o degradante en sus intervenciones en las que se vean implicados homosexuales.

El populoso distrito de San Martín de Porres se encuentra en el norte de Lima y está habitado por unas 700.000 personas en un área de cerca de 37 kilómetros cuadrados.