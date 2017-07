Plenario del FA aprobó que todas sus listas electivas tengan paridad de género

Compartir Tweet



WhatsApp





El Plenario Nacional del Frente Amplio aprobó la propuesta, “que salió de un comité de base”, de armar las listas de la fuerza política, con la misma cantidad de hombres y mujeres. “Lo vivimos como una conquista”, dijo Virginia Cardozo, del PVP, quien indicó que aún hay sectores a los que les cuesta “ir integrando pero vamos poco a poco haciendo mella y ganando un lugar”.

Se llevó a cabo un nuevo Plenario Nacional del Frente Amplio donde se aprobó paridad de género en la conformación de sus listas para cargos electivos. En mayo el sector IR, que integra la diputada Macarena Gelman, le presentó al presidente del partido Javier Miranda un proyecto para promover la paridad en las listas, lo cual en su momento fue tomado con aceptación por parte del independiente. De todas formas la participación de la misma cantidad de hombres y mujeres en las listas electivas “surgió de una moción que no fue fundamentada, propuesta por un comité de base”, contó a LA REPÚBLICA Virginia Cardozo, integrante del PVP. “Esa moción se probó y fue, por la importancia simbólica lo comento, la única aplaudida. Eso muestra los cambios que se van dando en la interna del Frente Amplio y al que hay que agregarle otros como los problemas generacionales, la poca representación de afrodescendientes, etc.”.

“Lo vivimos como una conquista”

“Fue un logro importante, lo vivimos como una conquista. Después de la Marcha del 8 de marzo quedó clara la preocupación de muchos por la desigualdad”, señaló Cardozo. Esta lucha viene de mucho tiempo a esta parte “se venia reclamando la necesidad de hacer una autocrítica, sobretodo después de las elecciones internas dos de los candidatos fueron todos hombres y por la poca respuesta a eso dieron un trabajo fuerte en la interna del FA de posicionar la paridad que se vio cuando se eligió las vicepresidentas. La lucha de las mujeres entro del FA viene dando frutos, y es el trabajo arduo, continuo, constante en la insistencia de seguir marcando en cada caso la desigualdades y, así como en el acceso a los lugares”, agregó.

Además de la integrante del PVP, fueron varias las figuras del Frente Amplio que manifestaron su alegría por este paso en busca de romper con las desigualdades de género. “Con mucha emoción reafirmo que construimos. Gran paso, vamos por más igualdad”, señaló el presidente del partido Javier Miranda.

El diputado Gonzalo Civila señaló que son “instrumentos para seguir construyendo igualdad en diversidad. El Frente dando el ejemplo”. En su misma línea la senadora Mónica Xavier, manifestó en sus redes sociales: “Un gran paso. Acerca definiciones que se han venido construyendo desde Congreso de 2008. Construyamos igualdad”.

La diputada Margarita Libschitz expresó que “ahora a seguir construyendo más democracia para todas y todos. La mitad del cielo, la mitad de la tierra y la mitad del poder. Mujeres en política”.

“Por un camino a la par. Seguir construyendo juntas y juntos”, expresó la subsecretaria del Ministerio de Salud, Cristina Lustemberg.

La izquierda y este paso a la igualdad

Si bien que sea la izquierda la que impulse este proyecto es un mensaje para la sociedad, internamente los reclamos de las mujeres han sido difíciles de integrar “y fue un trabajo constante de las feministas de izquierda, desde la salida de la dictadura y después nosotras que venimos tras ellas”.

Una muestra clara de las dificultades que continúan fue la votación de ayer, la cual no fue por unanimidad. “Hay sectores que les cuesta entender que la lucha por la desigualdad no es solo económica. La izquierda clásica, compuesta por compañeros y compañeras, es esa línea, les cuesta ir integrando pero vamos poco a poco haciendo mella y ganando un lugar. Eso del ‘otra vez con esto de las mujeres’ va siendo cada vez más integrado y se forma en lo políticamente correcto, que es el primer paso para el cambio”.

Ley de Cuotas

La ley de Cuotas, inicialmente buscaba la paridad y se perfilaba para ser un logro por demás importante, tuvo errores y trampas que terminaron jugándoles contrariamente a las mujeres. Si bien se logró en su momento que una cuota de mujeres estén en diversos sectores, los principales lugares estaban ocupados por hombres. De todas formas fue un avance. Ese proyecto para Constanza Moreira “tiene sabor a poco para muchas que queríamos la paridad”, de todas formas y cediendo en algunos puntos de la discusión que se llevó meses atrás en Cámara de Senadores, se logró la unanimidad para que la cuota no tenga fecha de finalización.

La excandidata a Intendenta de Montevideo, señaló con la Ley de Cuotas, “tratábamos de hacer con las paridades en las listas no se pudo hacer, fue un debate difícil. Ahora se logra mejorar que las trampas que se daban no se den. Pero igual sigue siendo más baja la representación de las mujeres en comparación con los hombres”.

Resolución del Plenario

El plenario del Frente Amplio, que se reunió en la pasada jornada, resolvió:

1. Impulsar en los inicios del próximo período de gobierno la Reforma

Constitucional.

2. Reinstalar el funcionamiento de la Comisión de Reforma, para avanzar en una propuesta final de contenidos a ser presentada en 2019, de modo de efectivizar la iniciativa de Reforma.

3. Incorporar en el Plan Política el trabajo con las organizaciones sociales,

promoviendo la concreción de un espacio de diálogo y trabajo conjunto que

constituya la plataforma de sustentación del proceso de Reforma Constitucional.

DECLARACIÓN DEL FA

Ante los desafíos planteados por el proyecto del Frente Amplio, el Plenario Nacional declara que: “La etapa que se avecina, será parte de un proceso que nos demandará trabajo, creatividad, paciencia, modestia, tolerancia, perseverancia, espíritu crítico y autocrítico, capacidad para escuchar y seguir aprendiendo, experimentar y rectificar, permanecer apegados a la realidad de nuestro pueblo, desterrar entre los frenteamplistas la cultura de la desconfianza, impedir que entre nosotros prosperen las confrontaciones personales y de grupos y bregar, en todo momento, por la unidad y el respeto a las normas orgánicas, observando en esta materia la regla de oro de: asegurar la discusión democrática, adoptar posición y acatar disciplinadamente lo que se decida.

Este proceso deberá estar signado por la transparencia y la ética de todos los y las frenteamplistas con responsabilidades, individual y colectivamente, tanto desde la fuerza política como desde el gobierno.

Debemos superar la distancia que existe hoy entre el Frente Amplio y los frenteamplistas, multiplicando las instancias presenciales de rendición de cuentas a la ciudadanía por parte de nuestra fuerza política, utilizando los nuevos medios de comunicación (redes sociales etc.), así como las tradicionales, desde toda la orgánica, con especial énfasis desde los comité de base, para tener un intercambio permanente con el frenteamplismo y la ciudadanía”.