Piden explicaciones al gobierno de España por pasaporte de Amodio

La diputada española y de origen uruguaya Ana Surra Spadea, del Grupo Parlamentario ESQUERRA REPUBLICANA, de Cataluña, España, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formuló al gobierno español una serie de preguntas sobre la documentación de Héctor Amodio Pérez.

Has siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito, sobre la documentación de Amodio Pérez. El tema fue denunciado este sábado por la propia diputada en entrevista telefónica realizada en el programa “Desde el Pie” en CX46 Radio América que conduce Roberto Caballero.

En la nota que remitida por la legisladora se recuerda que: “Héctor Amodio Pérez fue un miembro del Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros de Uruguay, acusado por sus ex compañeros de ser un infiltrado, un traidor, responsable de la identificación, captura y tortura de algunos miembros tupamaros.

Después de años de desconocimiento de su paradero, hace unos años apareció en el Estado español, donde al parecer había llegado con la documentación facilitada por la dictadura uruguaya (por el general Esteban Cristo) para evadirse, pero con identidad falsa.

En verano de 2015 regresó a Uruguay, donde fue detenido al constatar que la identidad del pasaporte expedido por el Estado español no era real. Una vez detenido se reactivó la causa iniciada en 2011 por la acusación de un grupo de 28 expresas políticas que lo acusaron de tortura y de violaciones sexuales durante la dictadura. El pasaporte español fue expedido el 8 de junio de 2006, con fecha de expiración el 8 de junio de 2016, y como identidad de Amodio Pérez establece el nombre de Walter Salvador Correa Barboza de nacionalidad española y nacido en Valparaíso (Uruguay) el 24 de enero de 1937.

Según parece, la embajada española en Montevideo le renovó el pasaporte en setiembre de 2016 bajo el mismo nombre falso de Walter Salvador Correa Barboza, pese a conocer que dicho nombre no era verdadero. Es más, Valparaíso ni siquiera es una población de Uruguay. Finalmente, y pese a que la causa contra él no está archivada, la justicia le levantó el cierre de fronteras y le permitió viajar al Estado español. Al parecer viajó el Estado español con la identidad falsa conocida por la embajada española en Uruguay y ahora con el mismo pasaporte irregular ha regresado a Uruguay”.

Por todas estas circunstancias, la diputada formula las siguientes preguntas:

“1. ¿El Estado español es conocedor de si algún ciudadano de Uruguay con nacionalidad española tiene una identidad falsa en la documentación oficial otorgada por el Estado español?. En caso afirmativo, ¿Desde qué momento lo sabe? ¿Conoce al gobierno español si el gobierno que le permitió la entrada en el país era conocedor de la identidad y si se la permitió a sabiendas?

2. ¿La Embajada española en Uruguay tiene conocimiento de algún caso en que las autoridades de este país suramericano no reconozcan la identidad que reza en el pasaporte oficial de un ciudadano con documento de nacionalidad española oriundo de Uruguay?

En caso afirmativo, ¿Desde qué momento lo sabe?

3. ¿La Embajada española en Uruguay ha renovado algún pasaporte de alguna persona oriunda de Uruguay dando por buena su identidad, pese a que Uruguay negara la autenticidad de su identidad, declarara la falsedad respecto a ella y/o afirmara rotundamente que su exacta filiación era otra diferente?

En caso afirmativo, ¿por qué?¿Cómo es posible?.

4. ¿Ha permitido el gobierno español durante este año la entrada en territorio del Estado español de algún ciudadano nacido en Uruguay con una identidad no reconocida por su país de origen?. En caso positivo, ¿por qué? ¿es normal?.

En caso negativo, ¿piensa permitirla en caso de que lo intente en un futuro? ¿Le retirará el pasaporte en caso de intentarlo? ¿qué medidas adoptará el gobierno español?

5. ¿Ha permitido el gobierno español durante este año la entrada en territorio del Estado español de algún ciudadano nacido en Uruguay que en su documentación conste una población que no existe en ese país de origen? En caso positivo, ¿por qué? ¿es normal?. En caso negativo, ¿piensa permitirla en caso de que lo intente en un futuro? ¿le retirará el pasaporte en caso de intentarlo? ¿qué medidas adoptará el gobierno español?”

Uruguaya, guerrillera y ahora independentista: ¿Quién es Ana Surra?

La diputada de Esquerra Republicana nació en Uruguay, e integró el Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros (MLN-T). , llegó hace 12 años a Cataluña y ahora trabaja para desconectarla de España. Una perfecta desconocida hasta que ha saltado al escaño.

Desde que la uruguaya Ana Surra entró en política como independentista por Cataluña su carrera ha sido meteórica, tanto que ya es diputada en el Congreso de los diputados por ERC a pesar de que llegó a España, Cataluña según ella, que no es lo mismo. Sin duda logró la atención de los líderes separatistas gracias a frases como “muchos inmigrantes llegamos a Cataluña y nos dimos cuenta de que no era España.

Es una cultura y una forma de ser diferente”. Actualmente depende del apoyo de lectores como tú para seguir defendiendo la cultura de la vida, la familia y las libertades. Como ejemplo de dichas diferencias destaca que en Cataluña “la gente es muy trabajadora, más emprendedora. Vibran con otras cosas, como los ‘castellers’, al igual que hacen en España con los toros”. Más que suficiente para crear un nuevo país. La historia de Ana María Surra Spadea comenzó en Montevideo (Uruguay) en 1952. Es allí donde es cautivada por el Mayo del 68 lo que se traduce en su iniciación en el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros.

De Uruguay, Ana Surra huyó a Chile, de donde tuvo que huir de nuevo tras el golpe de Estado de Pinochet. Se refugió en Panamá, desde donde dio el salto a Bélgica, de ahí pasó a Francia y aguantó en el país vecino hasta que pudo regresar a Uruguay. En 2005 se trasladó a Barcelona por el nacimiento de su nieto y decidió quedarse allí. Trabajó como árbitra de baloncesto y se hizo independentista catalana a sus 53 años. Por ello creó la plataforma Sí, amb Nosaltres (Nosotros Sí) para todos los ciudadanos extranjeros residentes en Cataluña. Ahora, como diputada independentista, alza su voz al unísono con la de sus compañeros tanto antes de las elecciones del 27-S: “O votamos independencia o votamos dependencia. No hay otra salida, no hay otra opción. Y si no nos animamos a votar independencia, mejor que se queden en su casa y no vayan a votar. Porque sino estarán siendo cómplices de la dependencia”. Como después de las elecciones: “Nuestro principal objetivo es ir a Madrid a decir que nosotros representamos al gobierno de Cataluña”. Una vida luchando por lo social allá donde haga falta.