OVO abrió la temporada y Nicole junto a Cubero dijeron presente

El Open Season incluyó un encuentro a la caída del sol en la playa, un exclusivo coctel y culminó con una gran fiesta.

El 2017 comenzó cargado de propuestas en Enjoy Punta del Este con el lanzamiento de la temporada de OVO, donde se celebró con distintas actividades para disfrutar desde el comienzo todo lo que ofrece el verano.

OVO Beach invitó, en una instancia abierta para todo el público, a disfrutar el atardecer de la mano de la marca Corona y junto a los DJs Mambo Brothers desde España y Ale Lacroix desde Argentina, junto al residente Matías Carreño.

La celebración continuó luego con un exclusivo cóctel en OVO Restaurant del que participaron invitados especiales como las celebridades como Nicole Neumann, Fabián Cubero, Dante Spinetta, Candela Ruggeri, Bárbara Velez y Claudia Fernández. Para culminar la noche, OVO Nightclub, encendió la fiesta con una propuesta que puso a bailar a todos hasta entrada la madrugada con la presencia desde Ibiza de los DJs Mambo Brother.

Con esta entretenida apertura de temporada, OVO Beach, OVO Restaurant, OVO Nightclub y OVO Radio Club (la radio online de la marca) dieron inicio a la agenda de entretenimiento del verano 2017 en Punta del Este.

El parador OVO Beach permitirá disfrutar a lo largo del verano la playa y los atardeceres con una completa oferta de tragos y platos, así como la música de reconocidos DJs de la región. Los ciclos Live Sunset by Tanqueray, Tropical Grooves by HAVANA Club, OVO Radio Club y Ale Lacroix & Friends, serán parte de la propuesta con distintas ofertas musicales para todos los gustos.

Además, entro otras presentaciones, estará el músico y cantante Dante Spinetta con un Dj set en la fiesta Summer flow del domingo primero de enero; seguido el lunes por Guest House (AR) ft. Esmeralda Mitre y el 11 de enero se presentarán The Barmans. En tanto, el martes 3 y jueves 5 se realizarán las previas de las fiestas de Marco Carola y Tale of Us respectivamente.

OVO Restaurant, que estrena su reestructura edilicia, tendrá una renovada carta de sushi con las últimas tendencias, así como la mejor cocina Nikkei, con destacados platos de ensaladas frescas, langosta, pescados, ceviches, picadas para compartir y sándwiches.

El lugar de referencia para disfrutar la noche seguirá siendo OVO Nightclub, que incluirá entre sus fiestas a la “New Years eve party” Alucination, mientras que el primero de enero se presentará Sasha; los argentinos Illya Kuryaki lo harán el 2 de enero; el martes 3 será el turno del DJ italiano Marco Carola; el miércoles 4 se realizará la fiesta Pachangón con el DJ argentino Meme Bouquet y el jueves 5 tocarán los italianos Tale of Us. El DJ británico Nick Warren, estará en la fiesta Soundvibes el sábado 11 de febrero, mientras que el francés Bob Sinclair desembarcará el domingo 26 de febrero para ofrecer su versión de Paris by Night.

Las entradas pueden adquirirse a través de los locales de RED UTS o por la web www.reduts.com.uy. Por mesas VIP, los interesados deben comunicarse al correo electrónico jdaqua@conrad.com.uy.