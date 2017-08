Compartir Tweet



¿Cuál es la historia? ¿La que surge a través de siempre, la de los últimos años, la de los amistosos o la de los partidos oficiales?

Cada hincha deshoja la margarita de acuerdo a su sentimiento. Por el lado de los carboneros estos se afilian a la larga historia con triunfos hasta hazañosos del carbonero, en tanto en tiendas rivales priorizan la historia reciente, en la que los albos se muestran como claros dominadores, fundamentalmente desde 2012 hasta la fecha.

Sin ánimo de exacerbar pasiones, creemos que si bien ambas son válidas, el hecho de que Nacional cuente prácticamente con el mismo plantel que ha venido marcando triunfos ante el tradicional rival corre con ventaja para los dirigidos por Lasarte.

De todos modos, no se puede soslayar que Peñarol ha realizado adquisiciones de jerarquía, y que las estadísticas se hicieron para romperse.

Es muy alta además la cantidad de empates registrados en los 90’ lo que a veces eleva “la idea de imbatibilidad” sin realmente vencer. Pero es innegable la supremacía tricolor en los últimos tiempos.

Por otra parte hubo algún partido ganado en escritorios y todo ello desvirtúa en algo las estadísticas, ya que al menos desde nuestro pensamiento, los partidos se deben ganar en la cancha más allá de que se sabe quiénes son en cada oportunidad los responsables de que ello no ocurra, es decir los malos hinchas, los violentos, los que queremos erradicar para siempre y, por qué no decirlo, la omisión policial en algunas oportunidades.

El tricolor es un equipo en pleno rodaje

Nacional es una escuadra que se encuentra en plena competencia, tanto a nivel local como internacional. Su plantel es sin dudas el mejor del medio, con un mínimo de dos jugadores para cada puesto (y tiene 4 que pueden jugar de 9 –Papelito, Rodrigo Aguirre, Hugo Silveira y Coelho).

Posee muchos players que son tan desnivelantes desde el vamos como desde el banco. Hay jugadores que marcan la diferencia y pueden definir en cualquier momento.

Si bien sale Viudez, en cambio retorna Ligüera.

Es muy importante el crecimiento futbolístico que ha tenido el “Cabeza” Rodríguez quien jugó prácticamente él solo contra todo Botafogo en el Nilson Santos de Río de Janeiro, donde los albos quedaron fuera de la copa con una actuación que fue muy pobre con desatenciones graves en defensa y con un poco digno final.

Es claro que una cosa es el medio local y otra el internacional.

Y el partido de esta noche es en el Centenario de Montevideo y además amistoso.

Este encuentro aquilatará en qué medida puede haber afectado a Nacional la eliminación de la Copa. Sabemos que Lasarte ha trabajado fundamentalmente en este aspecto así como en lo futbolístico el tema de las distracciones en defensa.

Una retaguardia que cuando comete errores son fatales, un respetable mediocampo, un ataque importante capaz que desnivelar y un banco de relevos de categoría.

Y consideramos fundamental que no tiene sobrepeso extra ya que si no gana, a menos que sea en forma catastrófica. Si no triunfa no pasaría nada a nivel institucional, pues su estadística en este tipo de partidos es muy favorable (en abril de 2014 fue el último triunfo carbonero en aquel recordado 5 a 0). Luego jugaron 10 clásicos (sin contar el de “la garrafa” que no llegó a jugarse de los cuales Nacional ganó 5 y hubo 5 empates. Por otra parte, este es un encuentro amistoso. Las “de a peso” serán en el clásico del Clausura y para ese entonces, aun resta mucha tela por cortar.

Al cierre de esta edición el DT tricolor aun no tenía definido el equipo titular aunque ya estaba la lista de convocados que fueron: Conde, Mejía, Rogel García, Polenta, Rolín, Espino, Viña, Porras, Carballo, Arismendi, “Tata” González, Sebastián Rodríguez, Barcia, Bueno, Ligüera, Fernández, Ramírez, Silveira, Rodrigo Aguirre y Coelho.

Peñarol, como hace años, rearmándose

Es irritante ya para su seguidores no lograr triunfos deportivos. Como ya mencionamos, se han hecho importantes adquisiciones, pero que aun no han logrado el rodaje necesario. Algo que ocurre antes de cada torneo y que la dirigencia no ve que no ha dado resultados.

Leo Ramos tiene la integración definida: Dawson, Corujo, Formiliano, “Cachila” Arias y Lucas Hernández; Gargano, Guzmán Pereira y “Cebolla” Rodríguez; Gastón Rodríguez, Maxi Rodríguez y Cavallini.

Algunos nunca jugaron juntos (por ej. el Cebolla y Gargano no han jugado con Corujo ni Maxi) Tampoco lo hizo Cavallini. Así, va a demorar el funcionamiento.

Ante la lesión de Petrik, el DT. decidió bajar a Corujo al lateral. El “Chiche” en dos partidos ya juega en dos puestos diferentes. ¡¡¡Como para logar continuidad!!! Se imponía que entrara Alex Silva en tanto Corujo, que fue una importante pieza entre mediocampo y ataque, siguiera en esa función.

A su vez, son relevantes los regresos de Gargano y el “Cebolla” pero vienen de una lesión. Gastón Rodríguez que aun no ha llegado al nivel que mostró en Wanderers y arriba, más solo que el 1, juega Cavallini. Muy poca fuerza ofensiva para un equipo grande.

Entendemos sin bien se observó una intención de salir jugando prolijamente, algo que se logró hasta tres cuartos de cancha, se notó que al aurinegro le falta dinámica (la ida de Nández fue su peor transacción en este período de pases). En tanto en ataque faltan profundidad, sorpresa y definición. Sin embargo el peor enemigo para Peñarol es el peso de la racha adversa y la presión de sus hinchas.

Partidos son partidos y en la cancha se ven los pingos.

En cuanto a la seguridad, sin dudas que la Policía tiene que estar presente. Que la paz reine en nuestro coloso de cemento, tanto dentro como fuera de la cancha.