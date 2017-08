Compartir Tweet



La decisión de Roger Federer de no presentarse al Masters 1000 de Cincinnati por un problema de espaldas hace que el número uno del mundo, que iba a ser disputado entre el crack suizo y Rafael Nadal, quedará en poder del español sin importar qué suceda en el torneo estadounidense.

Cuando el nuevo ranking de la ATP se haga público el próximo lunes, “Rafa” aparecerá al tope tras más de tres años sin alcanzar ese puesto. La última vez que estuvo en lo más alto fue en julio de 2014.

Consultado al respecto, el español dijo: “Es algo que me hace feliz. Desde la última vez que fui número 1 han ocurrido muchas cosas. Lesiones, momentos complicados con mi juego… pero he trabajado duro y he mantenido mi ilusión y mi amor por este deporte, algo que me ha permitido volver a esta posición, lo que es muy especial para mí”.

Sobre la ausencia de Federer, Djokovic, Murray y Cilic, entre otros, de Cincinnati, Nadal dijo: “Esto forma parte de nuestro deporte. Yo sé lo que es estar en esa situación más veces de las que me gustaría en mi carrera. Lo siento por ellos, pero así es el deporte. Estas cosas pueden ocurrir y hay que aceptarlo”.