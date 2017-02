Premios Oscar: de película, dieron mal el film ganador, Moonlight se llevó finalmente la estatuilla

Un grave error en el anuncio al premio de mejor película de los premios Oscar dio por ganadora a la película La La Land, cuando la verdadera triunfadora era Moonlight. Los productores y actores de La La Land ya celebraban en el escenario cuando fueron advertidos de que no habían sido los ganadores, por lo que tuvieron que aclarar que Moonlight era la real ganadora.

La 89a edición de los premios de la Academia concluyó con un error sin precedentes en los 96 años de la ceremonia.

Los actores Faye Dunaway y Warren Beatty pasaron un mal mal momento durante el final de los premios Oscar al anunciar como ganadora a La La Land como mejor película cuando en realidad se trataba de Moonlight.

Todo se trató de una confusión con las tarjetas con los ganadores. Los organizadores le entregaron a los presentadores el sobre equivocado. El equipo de La La Land ya celebraba en el escenario cuando fueron advertidos de que no habían sido los ganadores, por lo que tuvieron que aclarar que Moonlight era la real ganadora. Uno de los productores del musical se dio cuenta del error en medio de su discurso e hizo público que el Oscar era para Barry Jenkins.

Antes del papelón, en un Oscar más diverso y cargado de un fuerte discurso político, Damien Chazelle había sido elegido mejor director por “La La Land”, mientras que Casey Affleck y Emma Stone fueron elegidos mejores actores por sus interpretaciones en “Manchester Junto al Mar” y “La La Land”, respectivamente.

También, los actores negros Mahershala Ali y Viola Davis y el realizador iraní Asghar Farhadi ganaron este domingo.

Ganadores:

MEJOR PELÍCULA: Moonlight

MEJOR ACTOR PRINCIPAL: Casey Affleck en Manchester by the Sea

MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL: Emma Stone en La La Land

MEJOR DIRECTOR: La La Land – Damien Chazelle

MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA: The Salesman

MEJOR ACTOR DE REPARTO: Mahershala Ali en Moonlight

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO: Viola Davis en Fences

MEJOR DOCUMENTAL CORTO: The White Helmets

MEJOR DOCUMENTAL: O.J.: Made in America

MEJOR CORTO DE ACCIÓN: Sing

MEJOR CORTO ANIMADO: Piper

MEJOR PELÍCULA ANIMADA: Zootopia

MEJOR EDICIÓN: Hacksaw Ridge

MEJOR GUIÓN ORIGINAL: Manchester by the Sea

MEJOR GUIÓN ADAPTADO: Moonlight

MEJOR FOTOGRAFÍA: La La Land

MEJOR EDICIÓN DE SONIDO: Arrival

MEJOR MEZCLA DE SONIDO: Hacksaw Ridge

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN: La La Land

MEJORES EFECTOS VISUALES: The Jungle Book

MEJOR BANDA SONORA: La La Land

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL: “City Of Stars” de La La Land

MEJOR MAQUILLAJE Y PEINADO: Suicide Squad

MEJOR VESTUARIO: Fantastic Beasts and Where to Find Them