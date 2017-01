Por: Alejandro Domostoj, Analista

La semana pasada bajo el título “Para el Frente ya llegó su 2019” analizábamos el nuevo escenario político -pérdida de mayorías parlamentarías- y su impacto para el Frente Amplio. Hoy vamos a mirar el mismo escenario, pero desde la perspectiva de los desafíos que representa para la oposición.

A primera vista para la oposición la noticia sonaría como una gran noticia, que sólo puede traerles alegría, y así se los ha visto a varios dirigentes que -sin saber muy bien para dónde agarrar- la sonrisa se les escapa por la comisura de los labios. Ahora, ¿es realmente una buena noticia para la oposición? Tal vez la respuesta no sea tan obvia.

Hace unos meses el senador Larrañaga dijo y se desdijo sobre que la oposición no estaba capacitada para gobernar. Más allá del ataque de sinceridad de Larrañaga, nos planteaba la complejidad de que un conglomerado de organizaciones políticas diferentes, sin estrategia, ni proyecto ni articulación común, pudieran gobernar todas juntas en un futuro. La verdad sólo podría saberse el día que ese escenario se diera, si es que se daba, por lo que rápidamente se le ordenó silencio al “Guapo”, que una vez más acató.

Pero el giro inesperado de esta historia, lleva a que aquel vaticino pueda corroborarse hoy en la realidad. En efecto, si la pérdida de las mayorías parlamentarias pone a prueba la capacidad de articulación, negociación y diálogo del Frente Amplio, igual suerte corre la capacidad de la oposición, y más aún, hasta tal vez el desafío sea aún mayor para ellos.

¿Puede la oposición ponerse de acuerdo para sacar proyectos propios adelante? Ahora ya no es un escenario futuro, es el escenario actual, que requiere la constitución de una mayoría parlamentaria que una a Bordaberry con la Unidad Popular y un colorido abanico al medio. Ya no se trata de decir que eso será posible si eventualmente alguno gana la elección, ahora hay 3 años para demostrarlo.

Pero ahí no terminan los desafíos. La oposición ha mantenido una actitud bastante adolescente respecto al gobierno, donde la madurez no es lo que prima, sino los impulsos, pasiones y caprichos. Ahora también la oposición deberá demostrar si sigue con sus berretines y paraliza al Uruguay, o asume una actitud madura y responsable permitiendo la gobernabilidad y el avance del país. El despunte del 2017 y una oposición preocupada por avioncitos de papel, no parecen dar señales claras de madurez política.

Aquel manido tema de la campaña electoral pasada, cuando en determinado momento se centró el debate en la “necesidad” que el Frente no tuviera mayorías “por el bien del país”, ahora deberá ser demostrado, porque si las pérdidas de mayorías parlamentarias del FA hacen que el Uruguay derroche 3 años de gobierno, la oposición se estará encargando de hacerle la mejor propaganda al FA sobre la necesidad de ganar en 2019 con mayorías parlamentarias propias.

El FA tiene que demostrar su capacidad de articulación, lo que le cuesta, es cierto. Pero la oposición tiene que demostrar que llegó a la madurez y que abandonó su eterna adolescencia, lo que, a priori, parece mucho más complicado que lo primero.