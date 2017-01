En muy buenas condiciones de olas, el tres veces campeón uruguayo de surf gritó campeón en la Copa Corona 2017, la primera etapa del Circuito Uruguayo de Surf USU-Antel 2017. Más de 130 competidores se reunieron a lo largo de dos intensas jornadas de competencia en un gran ambiente.

La Copa Corona fue la primera de cuatro etapas que se llevarán a cabo entre enero y abril en las costas de Maldonado y Rocha. Un fin de semana espectacular y la playa colmada de espectadores fueron el marco ideal para ver en acción a los mejores exponentes del surf nacional.

Con una gran actuación, Olarte fue el mejor surfista y picó en punta en la carrera por el título uruguayo 2017 y la clasificación al Mundial ISA Open 2017.

Al salir del agua, el campeón de la Copa Corona, expresó: “Muy contento de poder ganar la primera etapa del circuito uruguayo, disfrutando a pleno en una playa como Bikini en Manantiales, que me vio crecer desde chico. Hace muchos años que no se hacia el campeonato en esta ola de izquierda y llevarme el primer puesto es algo totalmente increíble. No hubo muchas olas en la final, justo tomé la mejor ola y pude hacer la diferencia”.

Acerca de la gran actuación del juvenil Santiago González, quien logró el segundo puesto con 17 años, Olarte dijo que “él surfea desde chiquito acá, tiene muy bien el timing de la ola, y está muy afilado, con un segundo puesto bien merecido. Todos los competidores dejaron todo en el agua”.

La final no fue de las series más favorecidas en cuanto a buenos sets de olas, que permitieran buenos intercambios, como sí ocurrió en las semifinales. Olarte siempre mantuvo el liderazgo, Lucas Madrid y Luisma Iturria no pudieron encontrar olas con potencial.

El “Patán” Olarte conquistó el Circuito Uruguayo en 2012, 2014 y 2015, y comienza 2017 como líder del ranking Open.

El camino a la final

En las semifinales, los ocho mejores del certamen lucharon ola a ola por clasificar a la gran final. En la primera serie Luisma Iturria, Segundo Vargas, Lucas Madrid y Santiago Madrid dieron un verdadero show de surf, en lo que fue sin dudas la mejor batería de la Copa Corona. Todos regular y con ataques fuertes de backside. Lucas Madrid y Luisma Iturria avanzaron con una excelente actuación. Santiago Madrid y Segundo Vargas surfearon para pasar, en una batería que llenó el ojo.

La segunda semifinal tuvo a Sebastián Olarte, Santiago González, Lucca Piscione y Lucas Vázquez. Olarte y González obtuvieron el acceso a la gran final, en la cual repetirían lo hecho en semis, con el primero y segundo puesto.

Damas Open

En Damas Open, el gran duelo entre las competidoras Delfina Morosini y Celia Barboza no existió, ya que Celia Barboza no llegó a participar de la instancia definitoria. La final se definió a favor de Delfina Morosini, de un comienzo inmejorable. El segundo puesto fue de Karina Martínez y tercero para Belén Barreiro.

“El primer dia de competencia no me fue muy bien, agarré pocas olas contra los varones de Sub 18 y quedé descalificada y hoy me tocaron las dos finales de Damas y por suerte pude pasar primera. Yo quiero defender mis títulos nacionales y clasificar a los mundiales, más ahora que son en Biarritz (Francia) el Open y en Costa Rica el Junior, dos lugares que quiero conocer”, expresó la competidora oriunda de La Paloma.

También se coronaron campeones

Además de Open, las categorías de competencia en la Copa Corona fueron Sub 16, Sub 18, Longboard, Open, SUP Surf, SUP Race.

La Sub 16 contó con el triunfo de Máximo Vargas, quien demostró un surf sólido a lo largo de toda la Copa. Vargas es uno de los talentos del Circuito Uruguayo, además obtuvo el segundo puesto en Sub 18. Santiago González ganó la Sub 18 y tuvo una actuación que la va a recordar para siempre, en una ola que le calzó muy bien a su estilo.

La revelación de la Copa Corona: Santiago González

El hecho de llegar a la final Open con 17 años y obtener un segundo puesto (que fue celebrado como un triunfo), en la final en la cual superó a Lucas Madrid y Luisma Iturria, es algo que nadie hubiera imaginado en la previa de la Copa Corona.

Una auténtica revelación ocurrió en la jornada final, que empezó a tomar forma en la tercera ronda. Fue allí donde González avanzó con una sorprendente victoria en la batería, en la cual superó a Santiago Madrid, que avanzó en segundo y dejó por el camino a Juanchi Ansaldi y Nico Malet.

Ya en semifinales, el camino tendría una mayor dificultad, en un duelo de cuatro goofys junto a Sebastián Olarte, Lucas Vásquez y Lucca Piscione. González daría otra sorpresa que confirmaría su notable momento al avanzar en segundo, tras Olarte. El mismo resultado que se repitió en la gran final.

“Muy emocionado, se me soltaron lágrimas y estoy muy contento con este segundo puesto, surfeando con los campeones nacionales, mis referentes y es una alegría tremenda. Es un honor para mí haber quedado segundo contra Lucas, Luisma y el Patán. Es un honor”, remarcó al salir del agua González.

“La ola es una ola que me queda muy cómoda, es una izquierda y yo soy goofy. Si bien vengo seguido, no es de las que más estoy. La ola muy buena, con el mar un poco picado, y lo pude llevar para adelante”, expresó acerca de las condiciones de playa Bikini.

Longboard

La categoría Longboard fue una de las más disputadas, con 16 inscriptos.

El Longboard uruguayo atraviesa un gran momento, con dos medallistas panamericanos como Ignacio Pignataro (cuarto puesto en los Panamericanos 2015) y Julián Schweizer (segundo puesto en los Panamericanos 2016 y campeón nacional 2016), liderando un recambio generacional en la categoría de 9 pies.

Antonio Pita (6 títulos nacionales) y Juan Malek (5 títulos), son los máximos ganadores de la disciplina, y junto a varias figuras regalaron un gran espectáculo, en una ola clásica para este tipo de tablas de 9+ pies.

Finalmente, en una gran final con muy buenos intercambios de olas, Julián Schweizer mostró que su nivel sigue creciendo y se adjudicó un nuevo triunfo, que refuerza su status de rival a vencer en las próximas etapas. En segundo puesto, Juan Malek. Lucas Vásquez fue tercero y Antonio Pita cuarto.

SUP Surf y SUP Race

Como sucedió en 2009, 2010, 2011, 2012, el Stand Up Paddle regresó al Circuito, gracias a una nueva alianza con la Asociación Uruguaya de Windsurf, Kite Surf y Stand Up Paddle (AUWKS).

SUP Surf se la llevó Arnold Glutz, una final de Sup Surf muy interesante, con Irene Baya Casal en segundo puesto. Al tanto que SUP Race fue para Mathias Luengo, en esta disciplina de carrera, que tuvo una dificultad importante con el aumento del viento del sector este, que hizo muy complicado ir contra el empuje de la corriente.

Con respecto a la nueva incorporación, el presidente de la USU, Federico Deal, señaló: “Estamos muy contentos por la alianza con la AUWKS y por ver el regreso al tour de una de las disciplinas de surfing que más ha crecido en los últimos años”.

Webcast en vivo

Cabe resaltar que la transmisión en vivo fue un éxito y aquellos que no pueden asistir en la playa, disfrutaron de la Copa Corona en vivo, en una transmisión que se repetirá en todas las fechas del Circuito Uruguayo USU-Antel: http://www.ususurf.org/live-video/

Mundiales de Surf

Además de coronar a los campeones nacionales, el Circuito Uruguayo USU-Antel tiene la finalidad de seleccionar a los mejores surfistas que representarán a Uruguay en mundiales de la ISA (International Surfing Association). Desde 2006, Uruguay asiste de forma ininterrumpida a los mundiales en categorías Open, Junior, Longboard y Masters.

En mayo de 2017 se disputará el Mundial Open en Biarritz, Francia, y en junio Playa Hermosa, en Costa Rica, será la sede del Mundial Junior (Sub 18).

“Tenemos el orgullo de que nuestro deporte fue seleccionado para participar en los juegos Olímpicos de Tokio 2020 y es el objetivo de nuestra Unión poder estar entre las selecciones participantes. Para eso tenemos que trabajar y construir un proyecto acorde que beneficie a deportistas y sponsors a largo plazo”, explica Federico Deal, el nuevo presidente de la USU.

El surf es una disciplina con un gran crecimiento y varios son los surfistas profesionales uruguayos que se ilusionan con poder ser olímpicos.

RESULTADOS FINALES COPA CORONA BIKINI 2017

Open

1-Sebastián Olarte

2-Santiago González

3-Lucas Madrid

4-Luisma Iturria

Sub 16

1-Máximo Vargas

2-Luca Cordone

3-Bautista MacMullen

4-Martín Ottado

Sub 18

1-Santiago González

2-Máximo Vargas

3-Agustín Zanotta

4-Nico Bonet

Damas Open

1-Delfina Morosini

2-Karina Martínez

3-Belén Barreiro

Damas Sub 18

1-Delfina Morosini

2-Belén Barreiro

3-Delfina De León

4-Orehana Javiel

5-María Blanca Menéndez

Longboard

1-Julián Schweizer

2-Juan Malek

3-Lucas Vásquez

4-Antonio Pita

Sup Surf

1-Arnold Glutz

2-Irene Baya Casal

3-Martín Corbo

4-Mathias Luengo

5-Marcelo Franco

6-Iñaki Flores

Sup Race

1-Mathias Luengo

2-Marcelo Franco

3-Martín Piñeiro

4-Nico Perdomo

5-Carlos Pena

CRÉDITO FOTOS. MARTÍN ACOSTA