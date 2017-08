Ordenan en Brasil detención del ex futbolista Roberto Carlos

Compartir Tweet



Roberto Carlos ha sido uno de los mejores laterales izquierdos de la historia pero su alborotada vida personal le ha traído serios inconvenientes este miércoles cuando la Justicia de San Pablo ordenó prisión para él por no cumplir con la cuota alimentaria de uno de sus hijos.

En total, el brasileño de 44 años tiene 9 hijos. Roberta, de 23 años, es la más grande y Marina, de apenas meses, la más joven. Pero no todos son de la misma madre: son seis las mujeres con las que el ex futbolista ha tenido hijos.

“Tengo ocho hijos de seis o siete mujeres distintas: era una mexicana, una húngara, otra brasileña… Fueron cuatro más. En verdad, tal vez hayan sido seis”, bromeaba sobre el asunto en febrero de 2014 en diálogo con el periódico italiano La Gazzetta dello Sport.

Roberta, de 23 años, Giovanna, de 20, y Roberto Carlos Jr. (este último adoptado), de 17 años, son fruto de su matrimonio con su primera mujer, la brasileña Alexandra Pinheiro, de quien se separó en 2003.

Después nacieron Carlos Eduardo, producto de una relación que mantuvo con una estudiante de periodismo llamada Simone Hamilko, y Luca, de su aventura con Alessandra Martins, una abogada brasileña que ya era madre de dos hijos. En 2009 se casó con Mariana Lucón, con quien tiene dos niñas, Manuela y Marina. Durante esa relación, un amorío con la mexicana Barbara Thurler dio como resultado a Rebecca y además tuvo a Christopher con una mujer cuya identidad se desconoce.

Por otra parte, la familia de Roberto Carlos se agrandará en los próximos días, cuando su hija Giovanna dé a luz al primer nieto del futbolista.

La relación con sus hijos es inestable. Tanto es así, que solo publica imágenes en las redes sociales con aquellos que fueron producto de un matrimonio. Además, el propio ex jugador no ha reconocido a algunos de ellos y no los ve hace años, aunque sí se hace cargo de la pensión alimenticia.