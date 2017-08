Operativo mediático para desacreditar al FA frente a la ciudadanía

Compartir Tweet



El ex senador emepepista Ernesto Agazzi denunció que se ha montado un operativo mediático, -todos los medios de prensa están hablando de Sendic- pero nadie habla del estudio de De Posadas, y su vinculación con Odebrecht, por ejemplo. Agregó, en diálogo con REPÚBLICA Radio, que se habla muchísimo más de Sendic que de lo que se habló de Francisco Sanabria, hoy preso en Campanero.

“Hay un operativo de prensa, destinado a mostrar los problemas del FA, y a inducir a la gente de que el Frente es un gran problema. Eso es objetivo y es mi punto de vista”. Todo lo que se maneja en torno al tema Ancap, en realidad está focalizado en una persona: Raúl Sendic, al considerar que se trata de un ataque político a una persona.

“Se habla del desempeño de la empresa pública y de la eficiencia de la gestión de Sendic por un lado, por otro, se refieren a la conducta personal que tuvo en el cumplimiento de sus funciones, y luego se agrega si tendría o no un título, pero en realidad todo focalizado en una persona”, analizó Agazzi.

“En mi opinión el centro de esto es una persona y no es analizar la situación de Ancap o la situación de las tarjetas corporativas”. Seguidamente se preguntó: “¿Cuántas tarjetas corporativas hay en Uruguay? ¿Qué pasa con las tarjetas corporativas de UTE o de Antel?, y los demás directores de Ancap, del Partido Nacional y del Partido Colorado, ¿cómo han utilizado la tarjeta? Si uno analiza estas cosas, cada una de ellas constituyen escenarios diferentes, pero en realidad se justifica que esté todo junto porque se trata de darle a una persona, que es Raúl Sendic, un militante del Frente que ha tenido distintas responsabilidades, por eso digo que esto que es un ataque político a una persona sola”.

Ancap en la economía nacional

En opinión de Agazzi el desempeño de Ancap en la economía nacional en los últimos 12 años fue “muy bueno”. De ser un ente que no hacía inversiones, desactualizado, que hablaba mucho de biocombustibles y no hacía nada, pasó -por un plan estratégico de 2005-2006 cuando el director era Daniel Martínez y el subdirector Raúl Sendic- de producir 370 millones de litros de nafta, a 900 millones de ahora. “Tiene un desempeño muy bueno, se ha modernizado y ha hecho inversiones importantísimas”, agregó. La gestión de Ancap, que “fue lo primero por lo que atacaron a Sendic, es de Ancap, incluso ahora está todo en la Justicia, y estoy seguro que la Justicia va a tener dificultades porque muchas de la cosas que se le achacan a Sendic, en realidad no son de él, son de Ancap porque fueron decisiones del Directorio”.

El fondo del tema

Para el ex parlamentario existe “un ataque político de fondo”, y lo que realmente está planteado es qué concepto tenemos de las empresas públicas en Uruguay: si una empresa pública tiene que ser parte del desarrollo nacional y para ello tiene que modernizarse y hacer inversiones, tiene que tener una dirección que estudie y que busque nuevos caminos; o, si tiene que ser la empresa pública similar a una empresa privada, entonces hay que sacarla del Estado, “creo que en el fondo esa es la discusión”, ejemplificó. Admitió, además que este tema también lleva a tener discusiones internas dentro del propio FA. “No todos coincidimos en esto, aunque hemos acordado en nuestro programa de gobierno el rol que tiene las empresas públicas”. ¿Nuestras empresas públicas tienen que ser como las empresas públicas europeas o como las empresas públicas norteamericanas, que están privatizadas?, se interrogó.

En cambio, las empresas públicas europeas están estatizadas y funcionan con finanzas públicas que se recaudan a través de los impuestos a los grandes capitales, y esto es el tema de discusión de fondo. Asimismo, expresó que el ataque a Sendic se da porque él dirigió una empresa con esta concepción progresista de darle un rol central, ya que Sendic es progresista, pero también lo es Mujica y lo es el FA, y aquí hay un asunto más de fondo aún.

Consultado sobre la aparente impresión de que dentro de su fuerza política hay quienes parecen echar leña al fuego, Agazzi expresó: “En el FA tenemos nuestras diferencias en muchas cosas y en esto también, pero tenemos la buena voluntad de discutirlo entre nosotros para después llegar a acuerdos. Durante el trabajo de la Comisión Investigadora de Ancap -fui a todas las negociaciones internas del Frente en la redacción de nuestra posición sobre el tema-, teníamos distintas visiones, pero fuimos capaces, así como somos capaces de gobernar el país y de ir transformándolo, de hacer un informe único y de defender la legalidad que hubo, la conducta limpia. Todo el mundo vinculado a Ancap pasó por aquella comisión investigadora, que tuvo 60 sesiones, y no encontraron que faltara ni un vintén. En eso estuvimos de acuerdo en que no hubo ilegalidad, aunque hay compañeros que tiene su visión de las empresas públicas y nosotros que tenemos otra visión, pero en el FA somos diversos, y eso es así desde el origen mismo”.

El Plenario decide

Aclaró Agazzi que el Tribunal de Conducta no emite fallos, no es una justicia interna del FA, es una estructura que está establecida en la sesión 7 del estatuto, de control disciplinario, y hace los informes al Plenario. Las decisiones, la justicia del FA, es el Plenario y tiene una constitución democrática. Lo que hace el Tribunal es elevar los antecedentes con un análisis de los actos y de información para que el Plenario decida. “Se está diciendo el dictamen, y nosotros no tenemos un juez que dictamina, el juez que dictamina dentro del FA son las estructuras políticas que son las responsables”, indicó. Estamos muy conformes con el funcionamiento de este Tribunal de Conducta, que ha actuado y tiene sobre la mesa una cantidad de informes, porque todo el mundo habla de esto, pero en realidad también están los informes sobre la actuación de Gonzalo Mujica por su actitud con respecto a las leyes de Presupuesto, o de la Liga Federal, con Darío Pérez a la cabeza, lo que se presentó como denuncia de las bases sobre el desempeño de Luis Almagro.De todos estos casos, el único que se tomó fue el de Sendic, porque el propio Sendic se presentó y pidió que se considerara su caso y juzgara su conducta. Además, explicó el ex parlamentario, los lineamientos de conducta en la función pública de los frenteamplistas -10 principios- son de libre acceso porque están publicados en la página de la coalición.

Se preguntó Agazzi -al referirse a quienes critican al vicepresidente-, cuáles son los lineamientos de conducta que tiene su partido político. Expresó que en el caso Sanabria lo que se supo es que él renunció y hubo bastante complicación en el Partido Colorado para ver si le aceptaban la renuncia, pero “no conocimos los lineamientos de conducta para la función pública de los integrantes del partido; tampoco vi cuáles son los principios de conducta que tiene el partido nacional y lo aplica a sus militantes, que hace el Partido Nacional con el hecho de que Antía es un colono que usufructúa un predio de Colonización, o que ahora parece que De Posadas utilizó las leyes de la SAFI para el asunto de Odebrechet; y que pasó con Sebastián Andújar, que el candidato a la Presidencia del PN lo borró del mapa, y de un día para otro lo reintegró”. Esa regla es la que el Tribunal de Conductas analiza la función pública de cualquier frenteamplista para ver si las cumple o no, es un asunto interno de los frenteamplistas de aquellos que nosotros nos obligamos. En opinión de Agazzi están mezclando la justicia con el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio. “Son cosas absolutamente distintas, aunque no se cometan delitos en la función pública. Una cosa es la legalidad y otra cosa es la conducta en la función, la conducta en la función en materia de los partidos, la legalidad es función de la justicia alguna cosa no es ilegal en la justicia, en el partido puede ser sancionada como incumplimiento de acuerdo a las normas del partido, son aéreas distintas de las cosas, eso es lo que quiero aclarar”.