El vicepresidente manifestó que el Frente Amplio debe realizar una evaluación sobre estos últimos años de gobierno. Mencionó que la fuerza política está satisfecha con lo que se ha conseguido realizar hasta el momento, pero advirtió que aún se necesita avanzar en determinados aspectos.

“Hemos logrado ser el país con mayor equidad de América Latina y hemos brindado oportunidades a miles de personas que no las tenían. Bajamos la mortalidad infantil, mejoramos las condiciones de vida de una parte importante de la sociedad e incorporamos los sectores más vulnerables a la cobertura de salud. Sin embargo, aún nos queda mucho para hacer.

Hemos mejorado las condiciones productivas, la inserción del país en el exterior y la capacidad de exportación. Pero aún falta. Hay una parte de la sociedad que todavía necesita que sigamos mejorando. Pero, sobre todo, debemos hacer posiblela llegada del Estado hacia lo más recóndito del país, hacia lo más profundo, para que se cumplan las leyes y para que se aseguren las condiciones laborales porque, a pesar de que hay cobertura social, muchas veces en la vida real, en lo más profundo del país, estas cosas no se cumplen”, agregó Sendic.

Según sus palabras, el gobierno debe estar atento a las peticiones de la sociedad porque son las que marcan la dirección que el Frente Amplio debe seguir. “Debemos atender la base social de los cambios; es decir, debemos prestar atención a los trabajadores, a los más humildes y a los sectores medios. Nuestra sociedad y nuestra economía tiene dificultades porque hemos arrastrado un déficit fiscal, que ha sido producto de la asistencia que hemos realizado a la población. Eso nos ha permitido mejorar las condiciones de vida de determinados sectores de la sociedad,pero, quizás, hay una parte de la misma que todavía no está haciendo los aportes que tiene que hacer. Necesitamos asegurar los ingresos porque debemos garantizar la continuidad de las políticas que hemos venido desarrollando”.

Por último, afirmó que se siente orgullo de haber estado presente en todos estos años de gobierno porque entiende que el Frente Amplio siempre ha intentado estar cerca de los más humildes. “Voy a seguir estando firme en el objetivo que todosqueremos alcanzar. Los uruguayos debemos alcanzar la felicidad y poder tener una mayor justicia. Seguramente vamos a seguir cometiendo errores porque el que no se equivoca es el que no hace nada y yo no sirvo para la no acción.

No pido perdón por lo que hice, por haber invertido y por lo que hicimos todos nosotros para transformar de manera profunda al país. Asimismo, les digo a todos los compañeros que debemos fortalecer la unidad, la convicción y la fuerza que necesitamos para seguir estando cerca del pueblo, quien nos interpela y nos muestra el camino que debemos seguir. Además, tenemos que seguir profundizando la transformación que iniciamos para que Uruguay se destaquecomo el paísmás justo, más soberano y más independiente de América Latina”.

Sendic habló sobre el Plenario: “No importa la decisión que se tome, yo seguiré militando”

“Quiero que vayan al Plenario y que resuelvan lo que tengan que decidir. Creo que tenemos que terminar las mezquindades internas y con las dificultades que nos alejan. Los intereses particulares no pueden estar por encima del partido. Lo que sea que se acuerde en el Plenario no interferirá en mi decisión: siempreseguiré militando junto a ustedes”, declaró el vicepresidente de la República.

Según sus palabras, el ataque que se le ha realizado es parte de un contexto mucho más general: la izquierda está siendo atacada en varias partes del mundo, como es el caso de Ecuador, Brasil, Perú y Bolivia. “Hay una tremenda ofensiva contra la izquierda en la región y Uruguay no ha quedado ajeno a ello. Muchas veces terminamos enfrentados los unos con los otros.

Ustedes me dicen que hemos cometido errores y lo hemos hecho a lo largo de 9 años de gestión. Hemos podido meter la pata, pero tengan la seguridad de que nunca robamos. Por eso, cuando salió el tema de las tarjetas corporativas, lo hicimos con tranquilidad. Tengo la absoluta paz de haber actuado con la verdad y con honestidad a lo largo de todo este tiempo. Yo no estoy en condiciones de cuestionar al Tribunal de Conducta Política porque creo que es una herramienta única.

Revindico que nuestra fuerza política sea capaz de juzgar desde el punto de vista ético o político a todos nuestros compañeros. También defiendo nuestra responsabilidad al frente del gobierno. Fui electo por el pueblo en la segunda vuelta y por eso, mientras me corresponda, estaré hasta el último día en este puesto porque debo cumplir con la responsabilidad que la ciudadanía me dio”.