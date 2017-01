Cuando se pone el nombre de Federico Moreira sobre la mesa, se habla de una leyenda viva de nuestro deporte que no precisa carta de presentación. El ciclista es el más importante a nivel nacional debido a todos los logros que consiguió.

Posee el record de títulos en la Vuelta Ciclista del Uruguay (1986, 1989, 1990, 1991, 1997, 1999) el cual se mantuvo en manos de Walter Moyano por 30 años y es también quien más conquistas logró en Rutas América (1982, 1988, 1997); mientras que también se quedó con la Vuelta de Chile, siendo el único uruguayo en lograrlo.

Representando a nuestro país, obtuvo medallas en los Juegos Panamericanos, y participó de los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y Barcelona 1992.

Federico Moreira habló de toda su carrera con TRIBUNA, en un mano a mano donde cuenta sus inicios, los títulos obtenidos y el cierre de su vida arriba de la bicicleta a la cual “no volví a subir después que deje la actividad”.

¿Empezó joven, con solo 14 años en el club Piedra Alta de Salto. Desde chico se imaginaba la carrera que finalmente terminó haciendo, era algo que esperaba?

Cuando empecé fue por convicción de que me gustaba la bicicleta, pero poco a poco fui aprendiendo y tomando la responsabilidad de manejar la bicicleta. Nunca pensé que en el futuro lograría todo lo que conseguí, eso se dio con el tiempo y no me lo esperaba más allá que era algo que quería cuando se presentaba alguna competencia.

Y hoy, en cuanto a la relación con la bicicleta que tanto lo supo acompañar, ¿la competencia es algo que extraña?

No para nada, ya fue, quedó en el pasado eso. Más allá de los recuerdos que uno tiene de aquel momento, no me llama la atención volver a subirme a la bicicleta otra vez. Siempre propuse cuando corría que el día que dejara de competir no iba a tocar más la bicicleta, y es lo que estoy tratando de hacer.

¿Nunca más se subió a la bicicleta?

Nunca más me subí a una bicicleta.

Obtuvo muchos títulos de gran valía… ¿hay algún objetivo que no pudo cumplir, que hasta hoy le quedó como una espina clavada?

Quedó pendiente en los Juegos Olímpicos haber obtenido alguna medalla olímpica, o haber estado arriba en algún Mundial con alguna medalla entre los primeros. Sino también la aspiración de cualquier ciclista, haber corrido un Tour de Francia, después lo demás me siento contento y satisfecho con lo que logré.

Con 38 años se quedó con la sexta Vuelta Ciclista del Uruguay y obtuvo el record como el más ganador de la historia del deporte, ¿cuál fue el secreto para mantenerse vigente hasta el cierre de su carrera?

El compromiso con el trabajo, la seriedad, y gustarme lo que estaba haciendo, eso es clave, estar convencido de lo que querés. Además, y es fundamental para luchar por ello, tener una vida ordenada.

Ganó la cuarta Vuelta Ciclista y estaba a una de alcanzar el record que en ese momento ostentaba Walter Moyano (con 5 Vueltas). ¿Qué tanto pesó la presión de la gente que le pedía igualar la marca?

La gente pedía, pero en lo que era personal también lo quería. Pero si bien había una presión, ese era mi objetivo y me apoyaba en eso, no en lo que se podía pedir desde afuera. Tenía el objetivo de igualar la marca después de lo que había logrado.

El público siempre cuando aparece su nombre es conciente de lo que logró y lo define como una leyenda del deporte nacional. ¿Cómo convive con eso?

La gente sigue preguntando y es un tema que varia con todo el público. Lo tomo con naturalidad, y tratando de disfrutar lo que la gente reconoce que uno ha hecho a lo largo de la carrera. De ahí en adelante únicamente la satisfacción de haber hecho algo por el deporte uruguayo, lo cual quedará para siempre.

Todo deportista sueña con llegar a Los Juegos Olímpicos, lo cual hizo en dos oportunidades…

Si, en Seúl tuvimos muy mala suerte (después de una gran preparación en España que duró dos meses, en el verano europeo, volvió al país para salir con la delegación. El cambio de clima le produjo un fuerte estad gripal que no lo mantuvo al 100% durante la competencia).

En Barcelona veníamos adelante y faltando un kilómetro, de un momento para el otro se juntó todo el grupo y yo no era embalador. Tratamos de todas las formas de estar ente los 10 primeros, lamentablemente no se dio, pero tuvimos una buena actuación. Así es el deporte, a veces se puede y a veces no se puede.

“Se puede alcanzar mi marca”

En cuanto a la marca de las seis Vueltas Ciclistas ganadas, para Federico Moreira “puede aparecer alguien apto para superarla, si uno lo pudo lograr cualquiera lo puede hacer”. En cuanto a los físicos de aquella época a esta él no encuentra diferencias, pero donde si las encuentra es en la mentalidad “la juventud está en otro canal”.

Al respecto del nivel actual de los ciclistas uruguayos, el presidente de la Federación de Ciclismo, señaló que “hay que mejorar bastante, pero mucho”.

En materia internacional se ha perdido pedo, de tal forma que Uruguay no participó del último Panamericano: “Hay que trabajar mucho para levantar el nivel, el ciclismo del mundo ha progresado mucho y nosotros no, debemos hacer los esfuerzos para lograr el mejor nivel”. Pero asegura que el ciclismo femenino “es lo que ha crecido bastante y esperamos que siga así”.

Objetivos para el 2017

Federico Moreira, como dirigente de la Federación de Ciclismo del Uruguay, espera la realización de una “buena Vuelta Ciclista” para el 2017, mientras que entre otras metas para el año asegura que hay que “salir a participar a nivel internacional. Pero uno de los aspectos a lo que más se apunta es a ir mejorando los aspectos tecnológicos que hace que el ciclismo moderno sea tan grande, como también mejorar en técnicas.