1 – “No hay ningún partido político en el Uruguay y, no sé si en el mundo, que tenga la riqueza de construcción de partido que tiene el Frente Amplio. Reunimos a nuestra Mesa Política todos los viernes, reunimos a nuestro Secretariado Ejecutivo todos los lunes, y estamos permanentemente generando la opinión por la construcción de partido, lo que no pasa en los demás partidos”.

2 – “Hay una especie de tendencia a decir: la orgánica del Frente Amplio son los que se reúnen en la calle Colonia entre Ejido y Barbato. Después están las bancadas del Frente Amplio por un lado y después están los compañeros que están en el gobierno por el otro. Una de las apuestas grandes mías como Presidente, es decir, no, miren, todo esto es el Frente Amplio. El Frente Amplio tiene distintas instancias de reunión, distintas manifestaciones pero todas son Frente y todas refieren al Frente Amplio.

3 – “El hecho que la orgánica del Frente Amplio se junte con la bancada y con el Ejecutivo para discutir y analizar la próxima Rendición de Cuentas me parece que es esa afirmación de todo un Frente Amplio y no de especies de compartimentos separados dentro del mismo Frente Amplio”.

4 – “A mí me gustaría tener la mayoría absoluta como lo votó la ciudadanía porque en realidad nos facilita grandemente la tarea. Si no la tengo, tendré que negociar con mayor profundidad. Ahora, nosotros vivimos negociando, incluso hacia adentro del Frente Amplio. De repente me cuesta un poco más. Seguramente me cueste un poco más”

5 – “Estamos en un momento de cambio de época, de cambio generacional y a eso hay que prestarle atención. Eso requiere abrir al máximo las oportunidades para que nuevos dirigentes, nuevos cuadros, vayan tomando la conducción del Frente Amplio”.

6 – “La generación del 71, la generación fundacional del Frente Amplio, es una generación de referencia para todos los frenteamplistas sin duda, es una generación que ya está muy envejecida sin duda, nos faltan muchos cuadros de aquella época pero incluso la generación del 85, la generación que hace la salida de la dictadura, esos son procesos naturales”.

7 – “Estamos ante una crisis de la gobernanza de la democracia representativa, la democracia representativa es la democracia parlamentaria. No es un problema solo del Uruguay. Estamos con un problema serio a nivel de la democracia, la democracia sostenida sobre partidos políticos y la representación de los partidos políticos, han perdido penetración en la sociedad. La sociedad, la gente, no se apega a la política, es más, hay un cierto descreimiento en la política y en los partidos políticos. Hay una falta sin duda de entusiasmo total y de creencia de que a través de los partidos políticos se pueden generar las transformaciones.

8 – “La propuesta de Novick es la negación de la estructura de partidos. Se basa en la desideologización, el pragmatismo. El pragmatismo es una ideología. La contradicción que hay ahí es que se dice: yo soy pragmático, no tengo un posicionamiento ideológico. Y eso no es cierto. El pragmatismo es un posicionamiento ideológico. El posicionamiento ideológico ¿qué es? Es un conjunto de ideas y valores de una cierta consistencia. Bueno, es eso, es una ideología.

9 – “Apuesto a un mayor vínculo con nuestras bancadas, mayor vínculo con nuestro Poder Ejecutivo, a mantener y fortalecer la vida orgánica en el Frente Amplio, pero además un Frente Amplio que discuta; y esto es algo que a mí me enseñó Ehrlich y que a mí me gusta mucho decir: que conduzcamos tanto con la luz corta como con la luz larga. O sea, sin duda hay que discutir temas de coyuntura, pero también conduzcamos con luz larga, y ahí el debate ideológico”.

10 – “La formación ideológica, tirar temas de discusión en la población me parece fundamental. Hay que volver a tomar el debate en la sociedad sobre cómo se construye sociedad que es lo que justamente están negando estas tendencias de negación de la política, que sostienen que la discusión sobre la orientación de la construcción política de la sociedad es una discusión estéril y que lo que hay que hacer es discutir medidas concretas, pragmatismo, medidas prácticas”.