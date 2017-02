Tras terminar su matrimonio con la modelo venezolana Shannon de Lima, Marc Anthony de 48 años dio vuelta a la página.

Según informó el portal TMZ, Marc Anthony se está dando una nueva oportunidad en el amor con Mariana Isabel Downing de 21 años. La pareja se conoció hace dos meses en una cena y de acuerdo a testigos, el exesposo de Jennifer López quedó flechado por la modelo y ambos intercambiaron números de teléfono.

El intérprete de “Vivir mi vida” llamó a Downing al día siguiente y desde entonces han sido inseparables. Tanto así que ambos viajaron a La Romana, República Dominicana, para disfrutar del concierto de fin de año que el cantante español Enrique Iglesias realizó en Altos de Chavón.

Tras dos años de matrimonio, Marc Anthony y De Lima firmaron un acuerdo confidencial el pasado 16 de diciembre en el que el cantante accedió a cederle a la modelo dos apartamentos en Miami valorados en U$S 1.5 millones. Además, el salsero pagará U$S 10,000 dólares mensuales durante los próximos tres años a su ex.