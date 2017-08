Compartir Tweet



Se está pensando en utilizar el euro como moneda de transacción. También se analiza la posibilidad de inscribirse en bancos canadienses para que las farmacias puedan seguir con el expendio de marihuana.

Distintas organizaciones sociales se reunieron con el objetivo de buscar alternativas para que las cuentas bancarias de las farmacias que venden marihuana legal no sean cerradas.

“El lunes pasado en conferencia de prensa se lanzó una iniciativa ciudadana en defensa de la Ley de Regularización del Cannabis. Se trata de una iniciativa de la sociedad civil que intenta apoyar y colaborar en la búsqueda de soluciones para proteger derechos y libertades de empresas, clubes y usuarios de cannabis. Todos ellos se han visto atacados por las decisiones unilaterales de algunos bancos de plaza y también, desgraciadamente, del Banco República”, declaró a LA REPÚBLICA Milton Romani, ex secretario general de la Junta Nacional de Drogas.

La rueda de prensa se realizó en el edificio de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) y contó con la participación de Fernando Gambera, directivo de AEBU, la doctora Julia Galzerano, delegada del Comité Ejecutivo del Sindicato Médico y María Emilia Pérez, de Proderechos. Además, estuvo presente Leonardo Costa, expresidente de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada, exsecretario de la JND y el prosecretario de la Asociación de Farmacias del Interior, Miguel Taberne. Entre las organizaciones civiles más importantes estuvo Proderechos, Museo del Cannabis, Redes de Amigos de la Tierra y el Movimiento por la Liberalización del Cannabis. Asistieron, también, los diputados de la Lista 609 Julio Battistoni, Alejandro Sánchez, Sebastián Sabini y Daniel Caggiani.

En la oportunidad se presentó una petición ante la Institución Nacional de Derechos Humanos, la cual podrá ser firmada por cualquier ciudadano que esté interesado en la causa. “Todos aquellos que consideran que la decisión de los bancos privados es un atentado contra los derechos y libertades debería firmar esta petición. Para hacerlo, ingresan al sitio Change.org”, agregó Romani.

“Esta organización ciudadana se basa en lo que en algún momento fue la plataforma de regulación responsable. Vamos a mantener y a colaborar con el gobierno en la búsqueda de salidas. Esto pretende ser un movimiento de apoyo a la Ley y a toda acción que proteja los derechos y preserve el mercado regulado. Recordemos que en los pocos días que ha funcionado ha demostrado que no tiene fisuras. Y ha probado que hay cerca de 20 mil uruguayos que ya no concurren al narcotráfico. Habría que preguntarse si este nuevo mercado afecta a algunos intereses los cuales, al estar frustrados, encuentran mecanismos para trancar a esta iniciativa. No me estoy refiriendo a las autoridades bancarias uruguayas pero si estoy hablando del banco Santander, que de forma totalmente inconsulta, tomó una medida arbitraria contra una pobre farmacia de Malvín Norte cuando es un banco que ha sido señalado en Brasil y Argentina por lavado de dinero”, explicó Romani.

Las alternativas

Según Romani, la sociedad civil no tiene la obligación de hacer recomendaciones. Sin embargo, ayer se plantearon varias alternativas como fue, por ejemplo, comerciar con Irán o con Cuba, los cuales son países bloqueados. “Puede ocurrir, como sugirió el expresidente Mujica, que trabajemos en cuentas en euros o con bancos europeos. Pero lo primero es que las autoridades bancarias del Uruguay vayan a negociar con Estados Unidos para demostrar que la comercialización del cannabis es una actividad legal, que está muy controlada”.

En la misma sintonía, Calleros afirmó que también hay propuestas para empezar a utilizar otra moneda como puede ser el Euro, que de alguna manera no esté supervisada por los controles de la reserva federal. “De todas maneras, sabemos que cualquier institución financiera internacional va a tener algún tipo de vinculación. Sin embargo, estas son soluciones técnicas que deben provenir del regulador financiero nacional, es decir, el Banco Central y el Ministerio de Economía. Todo esto se debería realizar para que la actividad no se detenga. Estamos esperando en estas horas a que el gobierno presente una propuesta de salida aunque sea de mediano plazo”.

Para apoyar a la iniciativa ciudadana

Para respaldar esta propuesta se debe ir a la siguiente dirección: https://www.change.org/p/instituci%C3%B3n-nacional-de-derechos-humanos-iniciativa-ciudadana-en-defensa-de-la-ley-19-172-regulaci%C3%B3n-del-cannabis-en-uruguay.

En dicho sitio está presentada la iniciativa y se puede firmar la misma, alegando las razones para su adhesión.

En resumen, la propuesta es una carta destinada a la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) y Defensoría del Pueblo: “Los abajo firmantes solicitamos a esta Institución para que se pronuncie si la decisión de bancos de plaza y del Directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay resulta ser una medida que atenta contra derechos y libertades fundamentales consagrada por el Artículo 7 de nuestra Constitución”.