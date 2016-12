“Para estar alegres no hace falta una dosis de alcohol en el organismo”, dijo el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, al presentar una nueva edición de Free Pass, que procura evitar el consumo abusivo. Las comunas de Canelones, Rocha y Montevideo se sumaron al compromiso junto a dueños de locales bailables. Si la espirometría no evidencia consumo, en los locales adheridos no se cobra entrada.

