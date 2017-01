Por: Francisco Connio

“Las actrices porno pueden llegar a redondear algo así como 10, 12 mil dólares mensuales en treinta días de filmación, y si son buenas pueden aspirar a ingresar al mercado internacional. En el caso de los chicos no se selecciona por ser dotados sino por otras cuestiones ya que nuestras producciones tienen un guión, una línea argumental, y un reflejo de la vida cotidiana”, dijo a LA REPÚBLICA Mauricio Peña, empresario principal de la marca Divas, dueño de varios locales nocturnos y creador de esta iniciativa, al contarnos detalles de este emprendimiento de la TV porno, que se podrá ver en cables a partir de agosto próximo.

“Será la primera señal hecha con producción cien por ciento latina ya que no existía una señal de cine para adultos con acento rioplatense, por más que han participado en nuestras películas algunas chicas de Argentina, Venezuela, Chile, Paraguay, Republica Dominicana”, dice el empresario al recibirnos en su oficina céntrica, lugar desde donde incluso ya se está trabajando en la edición de los filmes porno, cuyo trabajo pudimos apreciar tras la charla.

Cuenta que la idea se originó porque uno está acostumbrado a mirar cine para adultos, “pero en idioma extranjero que resulta, por las expresiones, gracioso y hasta molesto, por lo cual nosotros comenzamos a madurar la idea; nos llevó mucho tiempo, de estudio, saber qué mercado había en Latinoamérica, las posibilidades de poder trabajar en ese campo y me encontré por ejemplo con que en Uruguay hay más de 100 abonados por cable que tienen por opción por Premium, el cine adulto. Por lo tanto era posible”.

Peña dice que en otros países, caso Argentina, se ha hecho cine porno, pero “cosas aisladas porque el dominio de la industria americana no lo dejó prosperar”.

Lo que sí existe en Latinoamérica, dice, es “cine por escenas, que duran algunos minutos y no tienen guión ni producción como hacemos nosotros. Es básicamente una persona filmando a una pareja teniendo sexo con una lámpara prendida y a veces es tan pobre, que ni siquiera tiene eso”.

Dice el empresario del sexo que en los últimos diez años prácticamente no encontraron producciones porno en HD, guionadas y con un rigor técnico detrás de cámaras que avalen una producción seria, “por eso encomendamos a los abogados a realizar todas las consultas para comenzar a producir nosotros”.

Y si bien todo era nuevo y un terreno no transitado, a juicio de Peña los problemas aparecieron “más por el lado de los chicos y chicas, ya que como no hay profesionales en la región, hubo que enseñar y aprender, desde posiciones, como filmar, los tiempos, o sea que los propios directores -que son recibidos en la escuela de cine de Uruguay- le dieron otra visión y calidez a las producciones”.

Vale la pena resaltar que para una producción hay un guionista que propone el guión, los directores los desglosan, el productor arma la escena con el trabajo de iluminadores, sonidistas, camarógrafos, etc. y por supuesto los actores, que también es muy especial porque hay una preparación previa con los actores y actrices, los educan y les enseñan a “actuar”.

La elección de “actores” y “actrices”

Peña reconoce que con el paso de los días y con el trabajo en sí “aprendimos muchas cosas, como por ejemplo que debemos seleccionar más chicas que hombres porque nos encontramos con que el hombre debe rendir mucho más y no todos funcionan. Vienen muchachos jóvenes con una fe bárbara que funcionarán pero les decimos que no se trata de tener placer personal sino mostrar. Y ante las cámaras, con indicaciones específicas, con cortes de escenas donde deben seguir ciertos lineamientos, después que te frenan ya no es lo mismo…”

Cuenta Peña que las chicas llegan por avisos en Facebook, en diarios, porque tienen amigas que ya estuvieron alguna experiencia de este tipo o por motivos económicos.

“Primero tienen una entrevista con el productor donde se les habla lo que es esto, se aclara cualquier duda, y en caso de que acepten las condiciones y decidan seguir adelante, se las filma sin ropa para conocerla físicamente. Recién después comienzan los temas legales de contrato y posteriormente se las orienta para algún personaje de las películas”.

Aclara que pese a que en sus locales nocturnos trabajan más de 150 chicas “apenas dos o tres han incursionado en esto porque aunque suene paradójico, no todas quieren exhibirse públicamente”.

En el caso de los chicos, dice “no ingresan por ser dotados, porque, bueno, en Uruguay no existen muchos hombres “grandes-grandes”, sino que intentamos que nuestras películas sean lo más “uruguayizadas” posible. Ingresan por otras cuestiones que terminan certificando si está apto o no para este rubro. Por eso reitero, podrán tener ganas pero ser actor o actriz porno no es tan sencillo. En esta etapa además deben haber pasado alrededor de 70 actrices y unos 20 actores, menos hombres porque requieren más rendimiento que las chicas”.

En cuanto a las películas dijo que “son filmadas con cosas diarias, con las que uno se identifica, mostrando lugares como una cancha de fútbol, una casa deshabitada, películas que muestran lo mas normal del uruguayo, del que tiene sexo, que pueda cumplir la fantasía”.

Aclaró asimismo que el cine porno que producen está orientado a hacer cine heterosexual y bisexual u homosexual femenino. Quizás mañana se podrá estudiar la posibilidad de ampliar el espectro pero por ahora no lo tenemos pensado”.

Ahora, solo cable, en el 2015, Internet

El empresario dijo que ya tenían 700 horas de contenido y lo tenían que comenzar a distribuir en diferentes plataformas. “La primera que vamos a utilizar es TV cable pago a nivel nacional y latinoamericano. Lo estamos ofreciendo a todos los cables de Latinoamérica y hay una empresa americana que está dispuesta a distribuirla en Estados Unidos y hay una conversación iniciada con una distribuidora para Europa pero no es nuestro objetivo ahora. Después llegará la plataforma de Internet y después otras opciones, previendo que en el 2015 estaremos con esta segunda plataforma de distribución ya bien aceitada. A su juicio dijo que todo es lento y en forma paulatina. La idea es crecer, que se transforme en industria y que Uruguay sea sede del cine porno de habla hispana”.

Una comerciante con esposo e hijos cumplió su sueño

“Una comerciante, no importa el rubro, me llamó para decirme que filmar una película porno era una fantasía, un sueño, pero tenía esposo e hijos, por lo cual ponía como condición para hacerlo usar peluca y taparse el rostro de alguna manera. Dudamos, pero la vimos tan decidida que tras las pruebas de rigor de las que hablaba, llegamos a un acuerdo y filmó. Me ha llamado por teléfono, algo nerviosa por lo que hizo, pero no arrepentida. Hay chicas que les gusta, les encanta todo esto pero a uno no le cierra en mucho casos cómo aparecen chicas, estudiantes universitarias pero de estudios muy avanzados, personas de buen poder económico otras con una buena estabilidad familiar y con buen pasar y sin embargo llegan acá dispuestas a incursionar en el rubro”.

Un trabajo bien pago

La paga para los actrices es un combo entre películas y tiempo, pero por ejemplo hay una chica que ha ganado en treinta días de filmación algo así como 10, 12 mil dólares. Cada una de ellas tienen su propia empresa creada para este servicio, por lo cual para ellas es una seguridad ya que las chicas pueden acceder a otros mercados, como el americano donde viven exclusivamente de ello. Un muy buen dinero y si es considerada muy buena, pueden comenzar a cotizarse más y poder ya mirar hacia otros mercados”.

Clave

“Una película reúne aproximadamente a unas 25 a 30 personas desde el guión hasta el producto final, pero estamos por dos caminos diferentes ya que tenemos dos directores que trabajan cada uno por su lado”