La segunda presentación del equipo de Leonardo Ramos, ante Juventud en el Parque Artigas, tuvo un desenlace idéntico que el primer amistoso frente a Emelec. Mientras los titulares perdieron 3-2 (Hernán Petryk y Matías Mier, con un bombazo desde fuera del área que se coló en el ángulo, marcaron los goles del aurinegro), los suplentes ganaron por la mínima gracias a la anotación de Nicolás Dibble.

El ambiente estuvo caldeado por momentos, y el encuentro terminó con un cruce entre los jugadores de ambos equipos que afortunadamente no pasó a mayores.

En cuanto al rendimiento futbolístico, el propio entrenador tiene claro que aún falta mucho trabajo por realizar y varios aspectos por pulir previo al inicio de la actividad oficial. “Nos falta fútbol, eso es seguro, pero a medida que pasen los partidos el equipo va a mejorar”, manifestó en la conferencia que tuvo lugar tras los partidos de 70’.

Prosiguiendo su análisis, Ramos fue claro en sus conceptos. “Tenemos que tener mucho más el balón, lo recuperamos mucho pero así como lo recuperamos también lo perdemos”, evaluó antes de agregar que “Al equipo se lo ve con aire pero falto de velocidad, eso es parte del trabajo”.

Finalmente, consideró que uno de los aspectos cruciales será “Mejorar en lo defensivo pero eso no es sólo tema de los defensas”.

¿Cómo formó Peñarol?

Nuevamente, el DT insistió con Kevin Dawson como arquero del equipo titular. La oncena que perdió 3-2 estuvo compuesta por Dawson; Álex Silva, Ramón Arias, Maximiliano Perg, Hernán Petryk; Nahitan Nandez, Guzmán Pereira, Matías Mier, Gastón Rodríguez; Junior Arias y Lucas Cavallini.

“Espero dar una mano en cualquier posición que me toque, me gusta jugar en la derecha pero no tengo problema de ir a la izquierda. Hay que aprovechar la oportunidad. Leo pide agresividad e intensidad. A veces hay roces. Es el fútbol, siempre queda en la cancha”, dijo el lateral Petryk tras el encuentro en que marcó un gol.

En el encuentro entre suplentes, Ramos mandó a la cancha a Gastón Guruceaga, Andrés Rodales, Emilio Mac Eachen, Bressan, Mathías Rodríguez; Marcel Novick, Tomás Costa, Nicolás Dibble, Luis Urruti; Mauricio Affonso y Gabriel Leyes.