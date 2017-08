Compartir Tweet



Su última aparición fue en “El Bar”, que está en cartelera en cines de Uruguay.

La actriz Teresa Ruiz Penella, conocida como Terele Pávez (Bilbao, 1939), ha muerto a los 78 años a causa de un derrame cerebral, según informa AISGE (Artistas Intérpretes Sociedad de Gestión).

Durante su carrera artística participó en cerca de 100 títulos desde que debutara a los 12 años de la mano de Berlanga en Novio a la vista. Tras haber sido nominada cuatro veces con anterioridad, en 2014 se alzó con el Goya a Mejor actriz de reparto por su papel en Las Brujas de Zugarramurdi, de Álex de la Iglesia, el cineasta con el que trabajó en más ocasiones, incluida su última aparición en la gran pantalla, El bar, que precisamente fue estrenada esta semana pasada en Uruguay. También participó con el mismo cineasta en Mi gran noche (2015), La comunidad (2000) o El día de la bestia (1995).

“Álex contactó conmigo en un momento en el que yo no trabajaba y nos caímos bien desde el principio: los dos somos zurdos y de Bilbao y tenemos sentido del humor. Siempre ha sido muy tierno conmigo, pero también es respetuoso con todo el mundo, algo que me gusta, eso es amor para mí”, remarcó Pávez en una entrevista.

Reconocida como una de las más grandes intérpretes españolas de reparto, lo que siempre se llamó secundarias, dejó su huella en papeles como su Mauricia en “Fortunata y Jacinta” (1969), de Angelino Fons, su Celestina (Gerardo Vega, 1996) o la Régula, de Los santos inocentes (1984), de Mario Camus.

Además de en cine, también ejerció su carrera en teatro y televisión. En esta última participó en las series Cañas y barro (1978), de Rafael Moreno Marchent; La barraca (1979), del argentino León Klimovsky; La huella del crimen: las envenenadas de Valencia (1985), de Pedro Olea; El Quijote (1991), de Manuel Gutiérrez Aragón; y, en los últimos tiempos, en la serie de TVE Cuéntame cómo pasó.

Poco antes, en 2008, los medios de comunicación se hicieron eco de que estaba durmiendo en la calle acompañada por un indigente. Ella argumentó entonces que “no soy una indigente, no tengo problemas con el alcohol, bebo o no bebo, y no vivo en la calle”, sino que “ese día” me quedé “dormida mientras hablaba con un amigo” indigente.

A lo largo de su carrera fue reconocida con numerosos premios. Contaba con, entre otros, con el Premio del Sindicato del Espectáculo; el Premio de la Crítica de Barcelona; y tres Premios de la Unión de Actores. En 2008 recibió el homenaje de la Mostra de Valencia-Cinema del Meditarrani.

Mujer de izquierdas

La intérprete, que se denominaba “una jubilada con pensión”, no escondía que siempre había sido una mujer de izquierdas, una “zurda arreglada”, porque de pequeña no le dejaban escribir con su mano izquierda y le enseñaron a coger el lápiz con la derecha, lo que para ella fue algo muy duro. “Me salvó el ballet”, decía.

Entre las condolencias tras su fallecimiento, Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, ha declarado que “perdemos a una de las grandes de la escena” y ha enviado sus “condolencias a sus familiares y amigos”, antes de despedirse de ella “Hasta siempre”. También ha expresado su pena Santiago Segura, para quien la noticia ha sido como “una patada en la cara”.