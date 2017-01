El “Bigote” López se refirió al cambio de postura del Tribunal de Honor de La Mutual.

Como se informó en la edición pasada, el Tribunal de Honor de La Mutual modificó la postura de no verificar las 590 firmas estampadas en el documento en que los jugadores piden la renuncia de Enrique Saravia. El ente informó que visitará a todos los planteles para constatar la veracidad de las rúbricas. El profundo cambio les cayó muy mal a los jugadores, que ya avisaron que el Tribunal no será bienvenido. Santiago “Bigote” López explicó a TRIBUNA la postura de los futbolistas, cuyas quijadas barrieron el polvo al ver que la decisión adoptada en la reunión que tuvo lugar entre semana no fue respetada en absoluto.

“Falta de respeto y ética”

Al pedírsele su perspectiva sobre lo sucedido, uno de los representantes de los futbolistas señaló: “Pensamos que es una falta de respeto a los jugadores. Tras la reunión, de común acuerdo quedó establecido que no verificarían las firmas ni se juntarían con ningún jugador. Ellos quedaron en juntarse con la directiva para sacar alguna resolución. El cambio nos cayó mal, muy mal. Acudimos a una reunión en la que se decidieron cosas que no se respetaron.

Ahora paso esto, y estamos viendo para tomar los recaudos necesarios para que no sigan faltándonos el respeto”. Continuó: “Nos parece que, además de una falta de respeto, no entendemos mucho esa falta de ética. Cuando alguien se junta con un Tribunal de Honor, con escribanos, abogados y demás, y se resuelve algo en común acuerdo, porque no fue que nosotros impusimos nada, y al otro día se toma una resolución totalmente contradictoria, es un atropello. Quedamos bastante sorprendidos de lo que pasó”. Luego, aclaró que la postura de los futbolistas no es volver a hablar con los miembros del Tribunal: “Intentamos no reunirnos otra vez con ellos. Nosotros ya les dimos nuestro punto de vista y ellos no nos respetaron”.

“Lo que hacemos es asesor a nuestros 590 firmantes. Informamos al delegado de cada plantel lo que aconteció. Ellos (el Tribunal de Honor) no actuaron de la mejor manera. Ya nos reunimos con ellos, dijimos los que nos parecía, y entendemos que no hay que volver a reunirse”, agregó.

Los pasos a seguir

Consultado sobre lo que sucederá de aquí en más, señaló: “La única opción que nos queda es llamar a la Asamblea Extraordinaria para decirnos las cosas en la cara y que ahí se decida lo que se tenga que decidir (si sigue o no la directiva de La Mutual). No hay que dar más vueltas ni seguir con interrogatorios, tirando las cosas para adelante. Hay que terminar con todo esto por sí o por no”. Por último, habló sobre la posibilidad de crear un gremio paralelo: “Es una medida muy radical, es la última herramienta que podemos utilizar. La Mutual tiene mucha historia, y creemos que La Mutual que hoy existe puede ser una herramienta importantísima para cambiar la realidad del fútbol. Creemos que utilizamos los mecanismos correspondientes, con respeto hacia todas las partes para efectuar el cambio”.