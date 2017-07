Compartir Tweet



Nacional recibe a Botafogo por el partido de Ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Diego Arismendi entrenó con normalidad y será titular en encuentro que inicia a las 21:45 horas en el Parque Central. Lasarte destacó el “buen pie” de los rivales, mientras que los norteños se ilusionan con rescatar alguna unidad como visitante.

Con equipo definido

Desde Nacional hubo conformidad cuando conocieron el grupo en el sorteo inicial de la Copa, el cual supieron sortear con facilidad; pero ahora la Copa Libertadores es otra ya que quedan los mejores 16 equipos del continente y los tricolores tendrán que verse las caras con un rival por demás complicado como es el caso de Botafogo.

Debido al potencial de los brasileños Martín Lasarte reforzará el mediocampo para jugar esta noche por el partido de Ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Diego Arismendi, que estaba en duda por una molestia en el pubis y no entrenó con normalidad en los dos primeros días, en la pasada jornada volvió a practicar a la par del grupo y hoy jugará desde el inicio. La contención la compartirá con Felipe Carballo, que continuará en el equipo, mientras que ingresará Santiago Romero en lugar de Martín Ligüera.

Nacional saltará a la cancha alineando con: Esteban Conde entre los tres palos; Jorge Fucile, Rafael García, Diego Polenta y Alfonso Espino en la línea de fondo; Santiago Romero, Diego Arismendi y Felipe Carballo estarán en el mediocampo; mientras que en ofensiva jugarán Tabaré Viudez, Sebastián Fernández y Hugo Silveira.

El entrenador deberá optar por sacar un jugador de la nómina de concentrados ya que son 19 futbolistas los que la integran. Entre Álvaro González, Gonzalo Porras y Sebastián Rodríguez está quien no formará parte del banco de suplentes. Luis Mejía, Agustín Rogel, Kevin Ramírez, Martín Ligüera y Diego Coelho completan la lista.

Sin la figura

La gran baja de este equipo tricolor está arriba. Rodrigo Aguirre no logró superar la lesión que sufrió ante Juventud de Las Piedras por lo que no estará esta noche en cancha. El jugador había pedido que no lo descartaran esperando evolucionar, pero el DT prefirió preservarlo: “Nos habíamos imaginado este partido con Rodrigo Aguirre, pero no está y hemos tenido que buscar alguna modificación.

Con Rodrigo teníamos tres o cuatro jugadores muy veloces a la hora de recuperar y atacar, y ahora nos quedará un equipo diferente y tendremos que buscar otras pautas de ataque para sacar alguna ventaja”, explicó Lasarte al programa 100% Deporte, de Sport 890. Además el entrenador comentó que Aguirre “fue el lunes al gimnasio y el martes el doctor dijo que no iba a llegar ni siquiera comprometido al partido. Es una lesión que no le iba a permitir dividir balones porque no está en condiciones de competir. Ni siquiera asumiendo un riesgo podía jugar”.

“Tiene jugadores con buen pie”

Respecto al planteamiento para el partido ante Botafogo Lasarte expresó que tiene la intención que Nacional “maneje una zona de recuperación de balón y marque una pauta instantánea a partir de la recuperación, buscando rápidamente la situación más apta, sea un pivoteo con el centrodelantero, un juego hacia el lateral del lado o un cambio de orientación”, por lo cual coloca tres volantes de marca.

Al respecto del conjunto rival, el DT dijo que si bien los futbolistas norteños “no son de gran renombre ni de mayor conocimiento a nivel mundial, como ha ocurrido en otras ocasiones, tiene buenos futbolistas, con buen pie”. Para Lasarte es un equipo que tiene un estilo “no tan carioca”. “Lo de ‘no tan carioca’ quiere decir que se para bien y defiende bien.

A veces los equipos de Río atacaban mucho y te sometían con el toque y el juego, pero cuando les recuperabas el balón estaban mal parados y cometían errores. Este es un equipo que desde lo táctico trabaja bien, se defiende bien, es laborioso, tiene buen juego aéreo y es duro. Juega bien de visita, tiene mucha paciencia y algunos jugadores que alterna; si necesita más calidad y toque utiliza a algunos, y si necesita mayor control o rigor defensivo usa a otros”, finalizó.

“Ganar será difícil”

En cuanto al rival tricolor, Botafogo, no está realizando un gran campeonato local por lo que la prioridad es la Copa Libertadores. “Nuestro foco principal es la Libertadores. Ganar será difícil, Nacional tiene un equipo muy experimentado y que juega con raza. Pero Botafogo buscará un resultado importante”, manifestó el capitán Joel Carli.

Los brasileños tienen buenos números fuera de casa en la Copa ya que de los 5 partidos que jugaron (debido a que ingresaron en la segunda fase), perdieron dos, empataron dos y ganaron en la otra oportunidad. Cayó ante Olimpia 0-1 al igual que con Estudiantes de La Plata, empató con Colo Colo, así como con Barcelona de Guayaquil, y derrotó a Atlético Nacional por 2-0.

Al respecto del equipo que saltará a la cancha por Botafogo para enfrentar a Nacional, el mismo formará con Fernández en el arco; Víctor Luis, Joel Carli, Emerson Silva y Gilson en la defensa; Bruno Silva, Matheus Fernandes, Rodrigo Lindoso y Joao Paulo en el mediocampo; mientras que Roger y Rodrigo Pimpao estarán en ataque.