Alexandra Pérez, mamá de Felipe Romero, el niño de 10 años que fue secuestrado y asesinado por Fernando Sierra, un entrenador de baby fútbol, quien se suicidó, concedió una entrevista al diario argentino Clarín, en la cual narró que “Felipe terminaba la práctica de fútbol y les decía a sus compañeros que iba a ayudar a su papá a juntar las pelotas. Mi hijo vio en Fernando el padre que siempre quiso tener. Cuando noté que empezó a actuar con más autoridad de la que le correspondía, acudí a la psicóloga. Y después pasó todo esto”.

La relación entre Felipe y Fernando arrancó hace dos años. “Berenice, la mamá de un compañerito del colegio de Felipe, me presentó a Fernando. Al poco tiempo, mi hijo empezó a jugar en Defensor de Maldonado, donde él era DT, y generamos una amistad”, cuenta Alexandra que recuerda que, el primer día que vio al entrenador, él le manifestó su deseo de ser padre.

Clarín cuenta además que el vínculo entre Sierra y el niño comenzó a crecer. “Fueron varias veces juntos al Chuy y lo llevó de viaje, con mi permiso, a Camboriú”, sigue la mamá. Pasaba mucho tiempo con él: “Se iba para su casa los viernes y volvía los domingos. Si le decía que no podía ver a Fernando, Felipe se ponía a llorar”.

Pero, en los últimos meses, a Alexandra, que es policía, las actitudes de Sierra terminaron incomodándola. “Comenzó a llevárselo de los lugares sin mi autorización y, además, me enteré que la intención de su mamá, que se sentía ‘abuela’ de mi hijo, era que Felipe se fuera a vivir con ellos”, explica Alexandra, que el mes pasado intentó ponerle un límite al DT. “Le dije que era mi hijo y que yo decidía sobre él. Esa vez, Fernando se puso a llorar y me respondió que él se moría si le sacaba a Felipe”.

“Lo entendía”

El miércoles pasado Alexandra optó por llevar a su hijo a una psicóloga, quien, sin darle precisiones, le recomendó que no dejara que Felipe se viera solo con ese hombre. “Esa tarde, mi hijo se entrenaba así que después de la práctica hablé con Fernando y le comenté que si bien iba a seguir en fútbol, por un tiempo, no iba a poder salir más con él. Me respondió que lo entendía”, agrega la mamá.

Consultada por Clarín por la situación de abuso, Alexandra dice que no lo puede creer. “Felipe estaba feliz con Fernando, siempre pedía verlo”, relata la mamá que repite que ella creía que el DT era bueno. “No tomaba, no fumaba, no tenía vicios”, insiste.

En la tarde de este lunes, más de mil personas despidieron al niño. “Fue feo ver alejarse el cajón. Felipe era único y muy querido. Y así me lo demostraron en el sepelio todos los que corearon su nombre y le dejaron flores”, concluyó su mamá.

La jueza aclaró

Adriana Morosini, jueza Penal de 4º Turno, que tiene a su cargo la investigación del caso de Felipe, dijo a la radio FM Gente de Maldonado que las citaciones a los padres, a las maestras y al entorno del niño no comenzarán ni hoy ni mañana, sino que se va a dar algún tiempo para encaminar la indagatoria.

Paralelamente, se va a dar plazo que se conozcan nuevas pericias forenses y otros informes requeridos, como el del arma homicida.

También aclaró que estas convocatorias no significan, necesariamente, que vayan a surgir responsabilidades penales.

La magistrada admitió que este es el peor caso que le ha tocado hasta el momento. “Qué fue lo que pasó es lo que estamos tratando de dilucidar. Por ahora lo que tenemos son hipótesis”, explicó.

-Vázquez pidió tratar con respeto caso Felipe

El presidente Tabaré Vázquez consideró lamentable, terrible y absolutamente incomprensible el episodio que terminó con el asesinato del niño Felipe Romero a manos de su entrenador de baby fútbol.

El mandatario no quiso profundizar en esta situación y pidió trabajar el tema “con mucho cuidado y respeto”, en línea con lo que solicitó la jueza del caso.

Crecieron 30% casos de violencia y abuso contra menores

Hoy es el Día Internacional de Lucha contra el Maltrato y Abuso Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes, y en ese marco, el Sistema Integrado de Protección a la Infancia y Adolescencia (Sipiav), que funciona en la órbita del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU), dará a conocer -la hora 11 en el anexo al

Palacio Legislativo- a datos oficiales con relación a la temática.

Ayer, la coordinadora del Sipiav, María Elena Mizrahi adelantó que los casos de violencia y abuso contra niñas, niños y adolescentes crecieron 30% en 2016.