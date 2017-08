Compartir Tweet



WhatsApp





Se llevó a cabo la reunión de la Carifa con el fin de definir una posible postura sobre la que la Mesa Política del Frente Amplio debata para definir que posición se toma ante la postura del gobierno uruguayo en el Mercosur, donde Venezuela fue suspendida del cloque. Finalmente esto no se logró debido a las diferentes opiniones de los sectores.

Finalmente se realizó un informe, el cual José Bayardi le entregará a Javier Miranda, donde inicialmente se definieron los puntos en común entre los sectores: Por un lado, hay concordancia en que parte de la oposición venezolana viene hostigando al pueblo venezolano, se la define de golpista y de operar con Estados Unidos. No comprende a toda la oposición, porque hay sectores que entienden que parte de la oposición venezolana, que son exchavistas, no están a fin del proceso de Maduro pero tampoco son de derecha. Otro punto en lo que están de acuerdo es que la salida de la crisis es a través del diálogo y las negociaciones.

Posteriormente no hay acuerdo en más nada. No se pudo definir si es o no legitima la instalación de la Asamblea Constitucional, si la elección fue transparente, y si los resultados son los que se dicen.

Dicho esto hay tres posturas que la Mesa Política tendrá que definir: La primera, como no hay acuerdo en la Carifa, es no sacar documento alguno sobre la posición del Fa sobre la situación de Venezuela ni de la postura del Gobierno. La segunda, la cual es apoyada por el PCU, 711, Izquierda en Marcha, PVP, las Bases de Montevideo y las Bases de Canelones, es sacar un comunicado rechazando la actitud del gobierno en el Mercosur y la suspensión de Venezuela.

La tercera, de salir un documento, la cual es apoyada por Asamblea Uruguay, el Nuevo Espacio y la 1303, es buscando apoyar al gobierno y su postura sobre Venezuela.

FA rechazó discutir la postura de Diputados

En Cámara de Representantes se rechazó una moción para tomar una postura “de respaldo” al gobierno nacional quien acompañó el pasado sábado al Mercosur a la hora de suspender a Venezuela del bloque. La misma fue propuesta por el diputado Ope Pasquet, buscando una declaración de “apoyo”, pero esto no se logró debido a que el Frente Amplio no acompañó la moción, tampoco lo hizo Eduardo Rubio de Unidad y además hacían falta diputados de la oposición en sala que no se presentaron.

Por intermedio de redes sociales hubo un cruce entre el diputado colorado y Daniel Caggiani. Ope Pasquet señaló en su cuenta de twitter: “Propusimos una declaración de apoyo al gobierno, por el voto a favor de la suspensión de Venezuela del Mercosur. El FA y Eduardo Rubio votaron en contra”. A lo cual Daniel Caggiani, diputado del MPP, respondió: “y le faltó decir que no Blancos ni Colorados estuvieron todos presente en sala”. “El FA tenía sus 50 votos (menos Mujica, más Rubio); los usaron para impedir una declaración de apoyo a una medida de su gobierno”, contestó añadiendo que “el pobre argumento del FA para no votar una declaración de apoyo a su gobierno, por suspensión de Venezuela: ‘no toda la oposición está en Sala’. ¿Y?”.

“Podemos discutir sobre los temas que quieran. Solo que tienen que estar realmente interesados y venir a sala, así tienen respaldo político”, respondió con firmeza Caggiani ante ausencia de diputados opositores en sala.

En la misma línea de Ope Pasquet, el diputado del Partido Colorado Walter Verri expresó respecto a la moción que presentaron: “El Frente no apoya ni a su gobierno, voto negativamente. Importa más apoyar al genocida de Maduro”.

Marcó la cancha

Izquierda en Marcha (Frente Amplio) cuestionó el accionar de algunos sectores del partido como el MPP y el Partido Comunista. “Hablaron mucho a favor de la Revolución, pero luego no acompañaron las palabras con las debidas medidas. Estuvimos muy solos exigiendo un cambio de orientación en política internacional, junto al 20 de mayo y el Más, conjuntamente con el POR; el PST y el Fidel; y siempre, justo es reconocerlo, con la firme posición de las bases”, señala el artículo de Daniel Esteves, de la Dirección Nacional del sector. Si bien en el texto se destaca que la intención del mismo “no es marcar perfiles o pasar facturas”, busca que las “vacilaciones que se dieron no vuelvan a repetirse”.

En la misma línea, manifiesta que “el PCU, MPP, 711, PVP y CG (Casa Grande) priorizaron la búsqueda de los consensos y actuaron en clave de FA. Creemos que fue un error el no querer enfrentar las desviaciones y las posturas del Canciller. Se terminó dándole oxígeno a la ofensiva anti-Maduro del canciller Nin Novoa y en definitiva fue la “Crónica de una muerte largamente anunciada”.

Haciendo memoria de lo que sucedió en la última Mesa Política, se recuerda que “cuando discutió sobre Venezuela exigimos un respaldo al gobierno de Maduro. El PCU, el MPP, el PVP, la 711 y CG acompañaron con matices nuestro discurso pero terminaron votando una propuesta de Miranda que contextualizaba erróneamente y responsabilizaba a Maduro de la inestabilidad institucional. Gravísimo error que siguió dándole luz verde al gobierno”.

MPP sobre Venezuela: Es imprescindible la promoción del diálogo

Finalmente y después que José Mujica respaldar a Tabaré Vázquez en la postura que tomara sobre Venezuela, el MPP emitió un comunicado refiriéndose a la situación de dicho país: “El Movimiento de Participación Popular declara: Desde siempre hemos luchado por la unidad latinoamericana. Respaldamos los organismos de integración de sus pueblos: Unasur y Celac.

En este marco, en relación a la hermana República Bolivariana de Venezuela, reafirmamos: Nuestra postura de respeto y defensa irrestricta de la autodeterminación, la no injerencia y la soberanía del pueblo venezolano en esta encrucijada de la historia. Valida por siempre y para todos los países. Serán los venezolanos quienes resuelvan sus asuntos internos, por ellos es imprescindible la promoción del diálogo y no el aislacionismo.

Frente a esta situación trabajaremos para que en el plano político partidario el Foro de San Pablo se reúna de inmediato y analice este tema”. Finalmente el mismo se refiere al plano nacional, donde indica que “seguiremos recorriendo, empecinadamente el camino de los cambios y la defensa militante de la unidad el Frente Amplio”.