Dentro del Partido Republicano de EEUU existe incertidumbre acerca de que el presidente, Donald Trump, se postule para un segundo mandato, por ser ‘débil’.

Son declaraciones del senador republicano John McCain en una entrevista concedida al diario The New York Times, en la que se refirió de hecho, a un informe que recoge la opinión de 75 militantes de ese partido sobre el presidente estadounidense. “Ellos ven debilidad en este presidente (…) Mira, es que no estamos haciendo una buena tarea”, dijo McCain en base a dicho estudio sobre los potenciales candidatos republicanos para las presidenciales del 2020.

Así pues, el documento señala que algunos republicanos de alto perfil, al parecer, ya han tomado medidas preparativas para lanzar potencialmente sus propias campañas electorales. Además, indica que los donantes y los estrategas son quienes más se muestran reacios a respaldar una segunda candidatura de Trump.

En este contexto, el informe mencionó especialmente al vicepresidente Mike Pence, como el “líder” de un grupo de republicanos “políticamente oportunistas” que se preparan para intervenir en el caso de que se le atribuya a Trump una eventual derrota del partido en las legislativas del año próximo.

Si bien, ayer Pence ha rechazado categóricamente esas alegaciones, las reuniones del vicepresidente con los donantes, así como con los activistas políticos, con quienes “les ha caído con el encanto”, eran cosas que habían llevado al informe a esa conclusión.

Trump y su equipo además de haber tomado polémicas medidas durante su apenas seis meses de mandato, están envueltos en múltiples escándalos sobre su presunta colusión con las autoridades rusas.

A juicio de algunos como es el caso de la congresista demócrata Maxine Waters, si Robert Mueller, ?exdirector del Buró Federal de Investigaciones de EEUU (FBI, por sus siglas en inglés)? que se desempeña como el investigador especial en el caso de la supuesta colusión de Trump con Rusia, consiga pruebas al respecto, el mandatario incluso correrá peligro de ser echado del poder.

Además, como si fuera poco, la Administración del actual presidente ha sufrido duras criticas por, supuestamente, haber presionado al ya exjefe del FBI, James Comey, para que dejara de investigar al equipo del presidente estadounidense por dicho asunto.