“En estos días va a haber gente que va a prestarse para frenar esta solución, pero nosotros no vamos a distraernos en ningún minuto. Nuestra fuerza va a estar dedicada a tratar de que el Poder Ejecutivo envíe al Parlamento el mejor proyecto posible y no nos vamos a distraer en discusiones con los que defienden a las AFAP, porque nuestro principal objetivo es que el proyecto realmente contemple el reclamo de los trabajadores perjudicados por este sistema privado”, declaró Ramón Ruiz, representante de los trabajadores en el BPS, a REPÚBLICA Radio de lacatorce10.

La manifestaciones hacen referencia al proyecto de ley sobre el tema de los “cincuentones”, que el Poder Ejecutivo lanzó días atrás. Es importante recordar que dichos trabajadores, los cuales se acercan a la edad de jubilarse, fueron obligados a aportar su dinero a las AFAP. En el momento de averiguar el monto con que se iban a retirar del mercado laboral, muchos de ellos se encontraron con que el sistema privado no los beneficiaba y es por esta razón que algunos quieren retornar al BPS.

“Creo que la victoria hay que llamarla por su nombre. Fue un logro muy importante, sobre todo, para el Pit-Cnt porque fue el que encabezó todas las propuestas y manifestaciones. Sin embargo, no queremos atribuir solamente a la central sindical este hecho, porque otros sectores de la sociedad también estuvieron presentes”.

Los aspectos fundamentales del proyecto

“Quiero aclarar que este proyecto no obligará a las personas a afiliarse al BPS. No queremos una desafiliación compulsiva. Nosotros no vamos a hacer lo mismo que hicieron en el año 96, que obligaron a la gente a entrar a las AFAP. Lo que queremos es producir la mayor garantía posible a todos los ciudadanos porque este sistema tiene mucha incertidumbre, es decir, no tiene una prestación definida. Cada paso tiene un resultado distinto por lo que se van a realizar los asesoramientos necesarios para que el trabajador pueda decidir si volver al BPS o quedarse en el sistema privado”.

Asimismo, Ruiz advirtió que la sindical siempre ha sido coherente entre lo que se ha reclamado y lo que se propuso en el proyecto de ley. “Dijimos que si esos trabajadores salen de la AFAP y vuelven al BPS tienen que devolver el dinero que ahorraron: ese monto tiene que volver al Banco de Previsión Social”.

Por otro lado, explicó que eran conscientes de que los empresarios estaban preocupados sobre cómo se iba a gestionar y administrar el dinero transferido y que, en sintonía con ellos, el Ministro de Economía también se había mostrado alarmado. “Queremos darle la mayor tranquilidad, seguridad y garantía a todas las partes y si hay necesidad de redactar algún artículo que ofrezca ese resguardo, estamos dispuestos a discutirlo porque el objetivo nuestro no era quedarnos con esos 4 millones de dólares sino que la finalidad era resolver la situación de los cincuentones”.

La situación de los jubilados

Con respecto a este tema, el representante de los trabajadores declaró que se estará discutiendo el asunto en los próximos días con el Poder Ejecutivo. “Es importante que las personas que están involucradas sepan que todavía no está definido si los trabajadores que ya se jubilaron van a estar incluidos en el proyecto del Poder Ejecutivo. En estas horas, el presidente dictó un plazo de quince días, a partir del lunes, para discutir este tema. Así que habrán dos semanas de trabajo muy intenso”.

Asimismo, explicó que desde la sindical se está tratando de incluir en el resultado del proyecto a las personas que ya están jubiladas. “Estamos tratando de aportar para que el proyecto de ley sea lo más abarcativo posible. Eso va a dar más posibilidades y margen de maniobra para poder negociar en la discusión parlamentaria y lograr un mayor consenso político”.

Por último, recordó que este logro, conseguido en los últimos días, fue fruto de un arduo proceso de movilización y diálogo. “Fue muy dura la discusión del año pasado cuando el Pit-Cnt dijo que este problema no debía ser judicializado porque creíamos que se debía solucionar de forma política. Creo que por todos lados se reafirmó la estrategia de la sindical porque, lamentablemente, la Suprema Corte de Justicia, por una unanimidad, no dio lugar al reclamo que hizo el doctor Sarthou”.

El gesto del presidente Tabaré Vázquez

“No es muy común, en el mundo, que un presidente baje de la puerta de la casa de gobierno a hablarle a los manifestantes y darles la noticia de forma personal. Creo que para nosotros el gesto del presidente tiene que ver con características personales de él. Siempre se comprometió frente a la ciudadanía en la campaña electoral y se responsabilizó ante los damnificados en cada Consejo de Ministros sobre todo desde mediados del año pasado. Por tanto, lo que hizo en la puerta ejecutiva fue decirnos que cumplió con su promesa y eso es algo que queremos remarcar y valorar”.

Por otro lado, el representante de los trabajadores dijo que el presidente recogió uno de los reclamos fundamentales de la sindical en el cual se pedía que los ciudadanos pudieran elegir si quedarse en el sistema privado o pasarse al público.

Cifras del actual sistema de previsión social

35%. Es la cifra menor que cobran los cincuentones por estar en una AFAP con respecto a aquellos que sólo aportaron al BPS.

40. Son los millones de dólares que el Banco de Seguros del Estado perdió el año pasado por pagar a las AFAP.

LA FRASE

