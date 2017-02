El Paris Sainth Germain de Edinson Cavani no logró superar al Toulouse y desaprovechó la igualdad del líder Mónaco. El “Matador” no marcó y su equipo lo sintió. De todas formas PSG continúa como único escolta de la Ligue 1 3 puntos por debajo del puntero.

Después del gran espectáculo que dio la pasada semana ante el Barcelona por Champions League, goleándolo por 4 goles, Paris Sainth Germain no logró superar al Toulouse (octavo en la tabla de posiciones) por la Ligue 1. Mónaco, líder del campeonato con 59 unidades, había igualado ante el Bastia 1-1 por lo que el PSG tenía todo para acortar diferencias con su clásico rival en la previa al juego por la 26ª fecha.

El equipo liderad por Cavani fue superior desde todo punto de vista a su rival de turno, pero la pelota no quiso meterse entre los tres palos. Lafont, arquero del Toulouse, fue la gran figura del partido con grandes intervenciones, dos de ellas al “Matador” cuando el uruguayo se aprontaba para disparar.

PSG es “Cavanidependiente”, el goleador de Europa no anotó y el equipo lo sintió. Paris igualó 0-0 ante Toulouse quedando a 3 unidades del líder.

Otros resultados: Marsella 2-0 Rennes; Metz 1-1 Nantes; Lorient 0-1 Niza; Caen 0-1 Lille; Angers 1-0 Nancy Lorraine; Bordeaux 3-0 Guingamp; Lyon 4-2 Dijon; y Montpellier 2-1 Saint-Étienne.

Fútbol inglés

Mourinho metió mano y el Manchester United se quedó con el partido. Sin dudas fue un fin de semana atípico en el fútbol inglés por FA Cup. El entenaor portugués no quería ser novedad por una pronta eliminación y cuando el partido ante el Blackburn venía cuesta arriba movió las fichas y se quedó con el juego y la clasificación.

Blackburn (penúltimo, en puestos de descenso a Tercera División del fútbol de Inglaterra) sorprendió con un golazo de Gram. Para poner el 1-0 en el tanteador. Rashford igualó para Manchester United. Pero cuando el equipo se estaba cayendo “Mou” reaccionó a tiempo debido a que mandó a la cancha a Ibrahimovic y Pogba, que estaban esperando para entrar. Al minuto 76, tras un gran pase de Pogba el sueco recibió el balón y tras una gran definición contra el palo para poner el 2-1 final y darle al Manchester United el pasaje a los cuartos de final.

Después de lograr la clasificación se dieron a conocer los cruces por cuartos de final de la FA Cup. Manchester se medirá nada menos que ante el Chelsea. Dicho esto Mourinho regresará a Stamford Bridge, donde ocupó el banquillo en dos etapas dirigiendo a los “Blue”. Esta vez le tocará estar del lado de enfrente, midiéndose ante el líder de la Premier League.

Mourinho, que no se guarda nada, tras el partido opinó sobre Pogba y su llegada al club, asegurando que el dinero que se pagó por él, en unos años no será nada. Fueron 105 millones de euros los que abonó el United por el francés, lo que para “Mou”, no será considerado “dentro de unos años” como un fichaje “caro”.

“Hace unos años, un jugador fenomenal costaba 30 millones de euros. Ahora, por 25 millones no tienes siquiera a un jugador, sino a un proyecto. Si quieres fichar a una buena promesa que puede convertirse en un fantástico jugador, e insisto en ‘puede’, tienes que pagar sin tener en cuenta el ‘puede'”, declaró.

Volviendo a la FA Cup el otro que logró la clasificación fue el Tottenham después de vencer por 3 a 0 al Fulham. El equipo de Lamela se medirá ante una de las sorpresas del campeonato Millwall. Middlesbrough de Gastón Ramírez y Christian Stuani resta conocer su rival de cuartos al igual que Lincoln City.