Va dilucidándose el equipo que Leonardo Ramos mandará a la cancha el domingo, cuando Peñarol recibirá a Boston River. Existía la posibilidad de que la suspensión de Nahitan Nández le diera a Cristian Rodríguez la chance de estrenar titularidad, pero las palabras vertidas por el “Cebolla” durante la conferencia que brindó en Los Aromos le quitan peso a esa teoría.

“Me tocó jugar unos minutos el otro día ante Liverpool. Recién estoy poniéndome a punto y preparándome físicamente. Me sentí un poco ahogado, es la palabra exacta. Todavía me falta. Venimos trabajando de a poco, y es mejor llevarlo así porque es una temporada larga. Más vale no apurarnos, ir despacio, para después no tengamos que retroceder se nos vienen cosas muy importantes”, manifestó.

Con paciencia

Aunque la decisión final lógicamente caerá sobre Leonardo Ramos, todos los elementos invitan a pensar que el lacazino será una importante carta de relevo, de modo que la vacante dejada por Nández será llenada por Nicolás Dibble.

Como para reforzar esta posibilidad, el “Cebolla” siguió hablando al respecto: “Todavía no estoy para 90’, no me siento bien físicamente. Terminé con una lesión que me tuvo mucho tiempo parado. La recisión con Independiente demoró más de lo previsto y eso hizo que demorara más en comenzar a entrenar. Recién ahora me estoy adaptando y poniéndome bien físicamente”.

Al preguntársele si preferiría comenzar como titular y salir o entrar en el segundo tiempo, señaló: “Yo estoy a disposición del entrenador. Obviamente si me toca entrar de arranque, voy a poner todo de mí, pero repito que todavía no me siento bien físicamente. Es mejor llevarla despacio”.

Respecto a la otra ausencia que intentará disimular el DT, la de Marcel Novick (cuyo desgarro fue confirmado por la sanidad y estará aproximadamente un mes fuera de las canchas), será suplida por Ángel Rodríguez.

De modo que, de no suceder nada extraño, para el partido del fin de semana “Leo” alineará a Gastón Guruceaga; Hernán Petryk, Iván Villalba, Ramón Arias, Lucas Hernández; Guzmán Pereira, Ángel Rodríguez, Nicolás Dibble, Matías Mier; Gastón Rodríguez y Lucas Cavallini.

“Hay que respetar al rival”

Claro, otros temas fueron abordados por Cristian Rodríguez. Respecto a Boston River, el próximo obstáculo que intentarán sortear los mirasoles, señaló: “Mucho no se la verdad. Pero obviamente todos los equipos vienen a nuestra cancha esperando hacer el partido del año. Hay que tener cuidado y respetar al rival. La idea es podar hacer un gol rápido para encaminar el partido y dar lo mejor de nosotros”.

Respecto a su debut, producido el fin de semana pasado en Belvedere, declaró: “La verdad que quedé muy contento con el debut a pesar del resultado. Lo tomo como algo muy positivo. El equipo dejó todo, se intentó ganar, pero estas cosas pasan”.

“El DT me pidió que jugara por afuera. Por momentos vi la opción de tirarme al medio para hacerle llegar mejor la pelota a los delanteros, y lo intenté”, agregó.

Por último, habló sobre su postura respecto al conflicto que enfrenta a los jugadores con La Mutual y se refirió a la consagración de la Sub 20. Respecto al título de los “pibes”, dijo: “Fue impresionante. Los felicito, hicieron terrible campeonato. En los últimos años han mejorado muchísimo las juveniles de Uruguay”.

Sobre el cruce entre los futbolistas y el gremio, disparó: “Creo que todos estamos involucrados, unos más y otros menos. Queremos hacer un bien para los jugadores y para el futuro del fútbol uruguayo”.