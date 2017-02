Fabián Estoyanoff, uno de los diez futbolistas profesionales que integran la “lista negra” de hinchas violentos confeccionada por el Ministerio del Interior, protestó por haber sido emparejado en una lista en la que figuran delincuentes que usaron armas de fuego, por ejemplo.

El “Lolo”, actual jugador de Fénix, adquirió cuatro butacas en el estadio Campeón del Siglo pero no podrá usarlas, ya que no puede comprar entrada. Enterado de la situación, el jugador de Fénix se comunicó con el Dr. Jorge Barrera, que fue el abogado que lo defendió cuando el “Lolo” fue procesado por la riña del clásico hace dos años, a ver si el conocido penalista puede encontrar alguna solución a este tema.

Sobre el asunto, Estoyanoff declaró que “Ya cumplimos la pena que tuvimos que cumplir, sé que no di un gran ejemplo pero tampoco somos delincuentes. Somos futbolistas, cualquiera que se puso un short sabe que hay calenturas y hasta en un fútbol cinco podés terminar a los piñazos. Pagamos dos meses de no poder ir a ningún espectáculo público y no podía ir a ver a mis compañeros en la Libertadores o el Campeonato Uruguayo”.

Entrevistado en el programa 100% Deportes de Sport 890, Estoyanoff opinó además que “Está bien tomar medidas porque fue algo que no se debería haber hecho, las cumplimos, pero no me podés poner en la misma lista con alguien que tira tiros adentro del estadio, que roba en el baño, que te apuñala. Hay violencias y violencias. No voy a justificar lo que hice porque estoy totalmente arrepentido y ya pagué la pena. Que no nos pongan a todos en una lista con delincuentes que pegan tiros que roba. Ahí le erramos al camino. Yo tengo cuatro butacas en el Campeón del Siglo y no las puedo canjear. La última vez que las usé fue cuando Peñarol inauguró el estadio. Si no juego en Fénix no puedo ir a verlos”.