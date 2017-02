Damiani no llamó a Wilmar Valdez para que Andrés Cunha no le dirija más a Peñarol, de todas formas por el 2017 el juez no estará presente en ningún partido de los carboneros por decisión del Comité de Árbitros con el fin de preservar su imagen.

En la previa al partido entre Peñarol y Boston River por la tercera fecha del Torneo Apertura, pasara lo que pasara ante el mínimo error de Andrés Cunha después de su vuelta a dirigir a los carboneros tras nueve meses, se especularía. Si dicho yerro perjudicaba a Peñarol era claro que se diría que con Cunha Peñarol tiene malos resultados, pero si el error perjudicaba a Boston River, se iba a señalar que el árbitro se dejó llevar por las presiones.

Finalmente hubo un error clave para el desenlace del partido entre Peñarol y Boston River que terminó igualado sin goles. Tanto el árbitro principal como el segundo asistente se comieron una mano clarísima de un defensor rojiverde en su área, que se vio desde todos lados, Cunha no marcó el penal y los carboneros dejaron otros dos puntos por el camino. También porque el equipo jugó muy mal.

En la pasada jornada trascendió que el presidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani, presionando por el arbitraje de Andrés Cunha, se comunicó con Wilmar Valdez, en este intento de recomponer las relaciones, para pedir que el juez no los arbitre más. El titular de la Asociación Uruguaya de Fútbol descartó dicha posibilidad asegurando que “Damiani no me pidió que Andrés Cunha no le arbitre a Peñarol”. Además agregó: “Damiani me llamó por un tema que no era el arbitraje”, indicando que el tema referil no estuvo sobre la mesa.

Pese a esto el presidente de Peñarol, para que se continúe hablando de que el equipo fue perjudicado por los árbitros, les solicitó, según indicó Andrés Sanguinetti, que los directivos se manifestaran públicamente: “Juan Pedro (Damiani) dijo que si nosotros entendíamos que había que hacer algo más. Alguna declaración o alguna cosa y se entendió que no”, dijo el directivo.

Si bien no fue por pedido de Damiani, está confirmado que Andrés Cunha, por lo que resta del 2017, no arbitrará más a los carboneros ante esta nueva falla después de los dos penales que no le cobró al equipo ante Wanderers. “Sergio (Perrone) que dijo que había hablado con el presidente del comité de árbitros y que el comité de árbitros había decidido por resguardo de Cunha que no le arbitrara más a Peñarol este año”, aseguró Sanguinetti.

Además añadió en cuanto a cómo tomó el tema el club puertas adentro: “Sergio es el encargado que maneja la comisión del referato nuestro. Es normal que la canalización de los temas referiles sea a través de Sergio, es lo que corresponde. Tampoco le dimos mucho drama al tema”.