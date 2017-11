Compartir Tweet



En entrevista con el sitio web La Opinión de Málaga, el delantero compatriota Diego Rolan se refirió a sus ausencias en las últimas convocatorias de la selección, a su presente en el Málaga, a sus expectativas de futuro.

Aquí extractamos solo unas partes de la entrevista:

¿Hemos visto ya la mejor versión de Rolan o con el tema de las lesiones le ha costado?

Bueno, creo que venía bastante bien hasta el partido con el Barcelona, que me lesioné. Y ahora, para volver a mi nivel necesito agarrar ritmo. Eso vendrá con los partidos. Pero yo me siento muy bien, que es lo importante.

¿Cómo están sus compatriotas? ¿Chory debe estar muy contento y Ricca, aún fastidiado?

Sí, el Chory la verdad que hizo un gran partido. Muy contento. Desde que está jugando lo está haciendo muy bien, está demostrando. Y eso es muy importante para el equipo. Y después Fede está en fase de recuperación, pero lo viene haciendo bien. Ojalá que se recupere pronto porque es un jugador importante para nosotros.

No ha acudido a las últimas convocatorias de la selección uruguaya. ¿Estará en el Mundial?

Bueno, eso no sé decírselo. Me gustaría muchísimo acudir, obviamente. Jugué casi toda la eliminatoria, pero es verdad que no acudí a las últimas citaciones. Me toca ahora trabajar, tratar de estar a un buen nivel a ver si puedo estar en la selección.

¿Ha hablado con el seleccionador, con Washington Tabárez?

No, no he hablado con él, aún no. Pero el ‘Maestro’ tiene las ideas claras y siempre lleva a jugadores que están a un gran nivel. Así que intentaré estar a un buen nivel para ver si tengo la oportunidad de volver.

¿Puede ser el Málaga el trampolín para acudir al Mundial?

Sí, puede ser. Es uno de los objetivos que tengo, por eso vine aquí a Málaga. Para poder ayudar y para poder estar a un buen nivel y acudir a la selección.

Hay una larga lista de uruguayos que ha pasado por Málaga y todos dejaron su huella. ¿Le gustaría dejarla?

Sí, conozco a todos los que pasaron por aquí. Desde mi punto de vista son todos buenos jugadores. Dejaron una buena imagen. Obviamente me gustaría dejar una buena imagen para la afición de Málaga y para el club porque en el fútbol nunca se sabe las vueltas de la vida. Desde que estoy aquí le he tomado mucho cariño.

Viene también de una larga estirpe de futbolistas. De hecho, Gato Romero es primo suyo. ¿Ha podido coincidir con él por aquí?

Gato es mi primo, que pasó por aquí también. Sí, me lo crucé una vez en el club y pudimos hablar un rato.