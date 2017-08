Compartir Tweet



Según el expresidente, a pesar de los desafíos que se han presentado en los últimos días, Uruguay no puede dar marcha atrás en la implementación del expendio. “Hay que tener un poco de audacia y comenzar caminos nuevos para no empujar hacia al narcotráfico a la gente”.

El expresidente José Mujica habló con LA REPÚBLICA sobre los desafíos que está presentando la implementación de la marihuana, como es el caso de las cuentas bancarias cerradas y el stock agotado en las farmacias.

Según sus palabras, la posición que han adoptado algunos bancos, como es el caso de Santander y Scotiabank, está causando problemas. Sin embargo, consideró que esta dificultad va a ser resuelta, aunque la solución no sea pensada para Uruguay.

“En varios Estados norteamericanos se está circulando y comercializando abiertamente la marihuana. Además, los bancos están funcionando sin ningún problema. Si funciona en Estados como Colorado o California, va a terminar funcionando en Uruguay. Pero además es media kafkiana esta situación, las largas colas que van a comprar marihuana son la expresión de una parte de un mercado clandestino que existe”.

De forma indirecta, el mandatario consideró que la situación es totalmente contradictoria: antes se aceptaban las cuentas de actividades ilícitas pero ahora que la situación se legalizó, se reniega. “Una vez que se legalizó, las críticas salen a la luz, resulta que no sirve porque este es el mundo al revés. Es como decir que siga el narcotráfico. Alguna salida de sentido común tiene que tener esto”.

Por otro lado, remarcó la idea de que ninguna adicción es buena, ya sea el alcohol como la marihuana. Sin embargo, expresó que, a pesar de esto, hay gente que fuma aunque la sustancia sea legal o no. “En términos generales, cuanto más clandestina la tengamos, menos la combatimos. Además, le estamos regalando ese mercado al narcotráfico. Por tanto, la situación actual demuestra que tenemos dos problemas: el mecanismo de ir perfeccionando la regulación nos permite combatir al narcotráfico”.

Según sus palabras, el problema médico también está estipulado en la Ley Nº 19.172 de legalización de la marihuana: se está pensando en educar a la gente debido a que el consumo problemático se basa en una cierta medida: “Te dejo fumar pero no te pases de la raya, si te tengo clandestino es peor, porque si yo me tomo dos whiskys por día tal vez no me hagan bien, pero es soportable, pero si me tomo una botella todos los días soy un alcohólico, me tienen que atender: ¿cómo hago para identificar y para poder tratar a la persona si lo tengo clandestina? Cuando la voy a atender ya es un desecho humano. Entonces, acá aparece esa contradicción. Hay que tener un poco de audacia y comenzar caminos nuevos y no empujar hacia al narcotráfico a la gente. Además, el narcotráfico genera ganancias que nos derrotan”.

Mujica afirmó que para cambiar es necesario modificar lo que ya se venía haciendo de antes. “Tal vez haya que mejorar el mecanismo de las farmacias o encontrar otro pero, en cualquier caso, hay que seguir trabajando hacia adelante. Cuesta pero tampoco hay que caer en la falacia de que la marihuana es buena. Es más, pienso que no es así. Pero la mejor manera para tratar este tema es como se hizo con el aborto: si no lo reconozco como Estado, ¿a quién estoy castigando? A las mujeres más pobres, que quedan desatendidas, produciendo una doble injusticia. A veces, hay cosas feas que no las queremos ver y creemos que dejándolas clandestinas no existen, pero eso no es así. Hay que tener la valentía de enfrentarlas porque se aminoran los daños y sobre todo no se castiga a los más débiles”.