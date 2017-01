Tras varias idas y vueltas, los organizadores del cuadrangular de Campeones de América que contaría con la presencia de los dos grandes de nuestro país, suspendieron el campeonato, por lo que no habrá clásico en Porto Alegre. “Esto es muy poco serio” señaló el dirigente tricolor molesto con el accionar de los norteños a 9 días de la fecha del encuentro ante Peñarol que no se jugará.

Un mamarracho

Tras la finalización del Uruguayo Especial tanto Peñarol como Nacional fueron invitados a un cuadrangular en Porto Alegre, donde los clubes cobrarían entre 200.000 y 300.000 dólares (dependiendo de la posición en la que quedarían en dicho torneo).

Los otro dos equipos participantes del torneo denominado Campeones de América, eran Olimpia de Paraguay y Gremio de Porto Alegre. El fin de semana los presidentes de Peñarol y Nacional recibieron una comunicación que puso en duda su participación, ya que al ofrecimiento original le bajaban un 75%, por lo que los tricolores molestos se reunieron y comenzaron a analizar si finalmente jugarían o no.

Nacional elevó una contrapropuesta solicitando al menos el pago de 150.000 dólares, y si bien esto fue aceptado por los organizadores, a 10 días de la que iba a ser la primera presentación de los grandes entre sí, los empresarios que realizarían el certamen hicieron público un comunicado en el que daban por suspendido el campeonato.

El mismo decía: “La organización de la Copa de Campeones de América lamenta comunicar la cancelación del torneo programado para los días 21 al 27 de enero en Arena de Gremio en Porto Alegre. Queremos resaltar que tuvimos un trabajo arduo y exhaustivo para organizar la Copa de Campeones de América, varios días de trabajo, varias negociaciones en fin las peculiaridades del fútbol.

La semana pasada tuvimos la reducción del patrocinio en un valor considerable en casi el 50% de lo necesario para realizar el torneo. Buscamos estos días conseguir un nuevo patrocinador, más no fue posible, por ese motivo comunicamos foralmente que el torneo está cancelado”.

La postura tomada por la organización dejó malestar en los directivos de Nacional por el mamarracho que fue este torneo, donde se rompió con lo apalabrado. “Esto es muy poco serio, pero Nacional estaba actuando con la responsabilidad del caso”, señaló Pablo Durán en la 1010 am. “Nacional no iba a viajar si no se cumplía con lo mínimo.

Se termina como era predecible”, agregó el dirigente. “Entre el 20 y el 30 Nacional va a tener partidos internacionales porque es lo que quiere el cuerpo técnico. Pienso yo que mañana vamos a tener el calendario de partidos”, concluyó.

Amistosos

Nacional está trabajando en la concreción de amistosos internacionales para que el equipo se pueda medir de cara a la Copa Libertadores. Si bien el próximo sábado los tricolores enfrentarán a Boston River, y la semana venidera a Wanderers, ya se trabaja con Olimpia para armar dos amistosos, uno en Paraguay y otro en Montevideo. Además se habla con Rosario Central y con Colo Colo.