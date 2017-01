La posibilidad de que regresara “Cachavacha” a Peñarol no fue más que una ilusión. El presidente del club y miembros de la gerencia deportiva se comunicaron con él para convencerlo de que volviera; el “10” agradeció la movida, pero desechó la posibilidad de pegar la vuelta a una institución de la que se fue tras ganar el Uruguayo 2015/2016.

“Por mi cabeza en ningún momento pasó la idea de regresar. Disfrute el año que estuve, salir campeón, pero es una situación difícil porque vengo con otra cabeza. Uno tiene ganas de jugar y uno es hincha pero después de haber tomado la decisión de irme habiendo sido campeón no sería fácil volver”, dijo en Monte Carlo TV, sepultando así todas las especulaciones tejidas al respecto.

“Estoy en otra sintonía”

La decisión de Diego Forlán de dejar Peñarol no fue tomada a la ligera. Muchas cosas estuvieron en la balanza, y terminaron haciéndolo inclinarse por la decisión conocida por todos.

Las cosas que lo alejaron de Uruguay, como las exigencias desmedidas y el bajo nivel de ciertos aspectos del fútbol nacional, no sufrieron alteraciones desde su partida, por lo que no parece que existieran motivos para creer fundada la posibilidad de su vuelta.

“Es muy difícil. No venía pensando en volver a Peñarol. Cuando tomé la decisión de irme hace un tiempo, analicé bien todo. Me sorprendieron muchos los llamados que recibí por el tema. Estoy bastante tranquilo y bien.

No recibí ninguna propuesta formal. Sí interés y ganas de que vuelva, pero nada más. No tengo ni idea donde ni cuando voy a retirarme”, manifestó.

Consultado sobre si era más probable que tuviera otro hijo con su esposa o se materializara su regreso a Peñarol, fue contundente: “Un tercer hijo. La verdad que es difícil. Sí agradecido porque la gente o el club quieren que vuelva. Estoy en otra sintonía, con otras prioridades con otras cosas”.

Continuará en India

Muchos quedaron boquiabiertos cuando el mejor jugador de Sudáfrica 2010 se inclinaba por continuar su carrera en la India. Sin embargo, el creciente fútbol del gigante asiático parece haber colmado las expectativas de Forlán, que aseguró que probablemente vuelva a India.

“Hay grandes posibilidades que retorne a India, pero si no llega a haber ninguna oferta mi idea era quedarme tranquilo, esperar si viene alguna buena oferta o no. Y si no, disfrutar de la familia. En mayo es el nacimiento de la beba si Dios quiere”, manifestó.

Posteriormente, expresó su sorpresa ante las cosas interesantes que vio en aquel país: “Lo de India fue algo espectacular, algo que no tenía pensado que iba a ser tan lindo, lo disfrutamos de una manera muy especial. La mayoría de los jugadores que fuimos para allá queremos volver”.

“No hay nada cierto al respecto”

Por supuesto, Leonardo Ramos fue consultado sobre la posibilidad de que Diego Forlán volviera a ser jugador aurinegro. “Obviamente que sería un sueño tenerlo, pero no hay ninguna cosa cierta al respecto. No tuvimos ninguna conversación con él. Sería importante porque es un clase A, y a cualquier entrenador le gustaría tenerlo en su plantel”, confesó.

Además, contó que si fuera a hablar con él, lo llamaría sin problema, pues lo conoce personalmente. “Tengo una muy buena relación con él, y si fuera a conversar con él lo primero que le preguntaría es como se sentiría estando acá. Estoy seguro que se sentiría muy bien. Pero en este momento depende solamente de él”, dijo.

“Si llega el caso, hablaría directamente con él, no tendría un peaje antes, lo hablaría con él directamente. Lo conozco porque nos enfrentamos mil veces en Argentina, y siempre tuvimos una muy buena relación. Ocasionalmente compartimos alguna reunión. Le he pegado alguna patada también, así que nos conocemos y tenemos buena relación”, terminó.